2022/12/07,
印太

菲速食龍頭十年前收購越南「高原咖啡」，消息人士指出快樂蜂將以8億美元出售股份

菲速食龍頭十年前收購越南「高原咖啡」，消息人士指出快樂蜂將以8億美元出售股份
一間位於越南芽莊的高原咖啡店面。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

快樂蜂集團在收購高原咖啡後曾表示，除了繼續在越南發展高原咖啡連鎖店外，還將集團系統中加入高原咖啡的產品。這對快樂蜂來說會是一項重要的附加價值，因為越南咖啡的頂級品質已獲得全球認可，此外還能依靠該品牌深入越南市場。

菲律賓速食龍頭「快樂蜂飲食集團」（Jollibee Foods Corp）正談判將以約8億美元（新台幣552億元）的價格，出售越南咖啡品牌高原咖啡（Highlands Coffee）10%至15%的股份，如果順利出售股權，將為高原咖啡的公開上市（IPO）鋪路。

快樂蜂與高原咖啡的合作始末

擁有快樂蜂、美國咖啡連鎖店香啡繽Coffee Bean & Tea Leaf）等飲食品牌的「快樂蜂飲食集團」，在2012年以2500萬美元（約新台幣7.6億元），收購擁有高原咖啡和餐廳Pho24Superfoods集團50%的股份。快樂蜂集團在收購高原咖啡後曾表示，除了繼續在越南發展高原咖啡連鎖店外，還將在集團系統中加入高原咖啡產品。這對快樂蜂來說是一項重要的附加價值，因為越南咖啡的頂級品質已獲得全球認可，此外還能因此深入越南市場。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
一間位於越南胡志明市的快樂蜂店面。

而對高原咖啡發展而言，雖然公司了解越南消費者的喜好，不過由於越南本地消費者十分「崇洋」，尤其要與受越南消費者歡迎的美國咖啡品牌星巴克競爭，因此與「快樂蜂集團」的合作，能增加公司發展的更多可能性。

截至今年9月底，「快樂蜂集團」在海外共有3113家門市，全球門市總數則達到6351家，包括中國門市486家、北美385家，歐洲、中東與非洲共319家，而在集團的全球門市的各飲食品牌中，門市數量的依序是快樂蜂（1552家）、香啡繽（1053家）、超群（Chowking，總部在菲律賓的中式快餐店，612家） 、Mang Inasal（菲律賓燒烤店，574家）和高原咖啡（562家）。

高原咖啡將首度公開募股

《路透社》報導，根據一位不願具名的消息人士指出，此次出售將可能讓高原咖啡進行首次公開募股，而快樂蜂飲食集團多年來一直打算要這麼做；高原咖啡的10%至15%的股份會出售給一位投資者，但該消息人士拒絕透露投資者姓名。

高原咖啡成立於1999 年，最初是河內的咖啡產品包裝商，創辦人為美國越裔David Thai，如今是在越南和菲律賓擁有500多間門市的連鎖店。

截至今年9月30日，高原咖啡在三個月內開設了37家門店，在越南的門市總數達到562家，而該品牌也為快樂蜂集團47%的國際銷售額的成長做出巨大貢獻。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
一間位於越南河內高原咖啡店面

越南咖啡市場的前景看好

根據World Coffee Portal研究預測，到2025年，越南的品牌咖啡店市場將超過5100家，國內咖啡連鎖店和烘焙商Trung Nguyen在擁有77家咖啡連鎖店「Trung Nguyen Legend」的成功基礎上，於2022年9月於中國開設了第一間國際門市，而這個咖啡熱潮不只是在越南，2021年印尼咖啡連鎖店Kopi Kenangan在一次融資活動中被估值超過10億美元

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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