菲速食龍頭十年前收購越南「高原咖啡」，消息人士指出快樂蜂將以8億美元出售股份
我們想讓你知道的是
快樂蜂集團在收購高原咖啡後曾表示，除了繼續在越南發展高原咖啡連鎖店外，還將集團系統中加入高原咖啡的產品。這對快樂蜂來說會是一項重要的附加價值，因為越南咖啡的頂級品質已獲得全球認可，此外還能依靠該品牌深入越南市場。
菲律賓速食龍頭「快樂蜂飲食集團」（Jollibee Foods Corp）正談判將以約8億美元（新台幣552億元）的價格，出售越南咖啡品牌高原咖啡（Highlands Coffee）10%至15%的股份，如果順利出售股權，將為高原咖啡的公開上市（IPO）鋪路。
快樂蜂與高原咖啡的合作始末
擁有快樂蜂、美國咖啡連鎖店香啡繽（Coffee Bean & Tea Leaf）等飲食品牌的「快樂蜂飲食集團」，在2012年以2500萬美元（約新台幣7.6億元），收購擁有高原咖啡和餐廳Pho24的Superfoods集團50%的股份。快樂蜂集團在收購高原咖啡後曾表示，除了繼續在越南發展高原咖啡連鎖店外，還將在集團系統中加入高原咖啡產品。這對快樂蜂來說是一項重要的附加價值，因為越南咖啡的頂級品質已獲得全球認可，此外還能因此深入越南市場。
而對高原咖啡發展而言，雖然公司了解越南消費者的喜好，不過由於越南本地消費者十分「崇洋」，尤其要與受越南消費者歡迎的美國咖啡品牌星巴克競爭，因此與「快樂蜂集團」的合作，能增加公司發展的更多可能性。
截至今年9月底，「快樂蜂集團」在海外共有3113家門市，全球門市總數則達到6351家，包括中國門市486家、北美385家，歐洲、中東與非洲共319家，而在集團的全球門市的各飲食品牌中，門市數量的依序是快樂蜂（1552家）、香啡繽（1053家）、超群（Chowking，總部在菲律賓的中式快餐店，612家） 、Mang Inasal（菲律賓燒烤店，574家）和高原咖啡（562家）。
高原咖啡將首度公開募股
《路透社》報導，根據一位不願具名的消息人士指出，此次出售將可能讓高原咖啡進行首次公開募股，而快樂蜂飲食集團多年來一直打算要這麼做；高原咖啡的10%至15%的股份會出售給一位投資者，但該消息人士拒絕透露投資者姓名。
高原咖啡成立於1999 年，最初是河內的咖啡產品包裝商，創辦人為美國越裔David Thai，如今是在越南和菲律賓擁有500多間門市的連鎖店。
截至今年9月30日，高原咖啡在三個月內開設了37家門店，在越南的門市總數達到562家，而該品牌也為快樂蜂集團47%的國際銷售額的成長做出巨大貢獻。
越南咖啡市場的前景看好
根據World Coffee Portal研究預測，到2025年，越南的品牌咖啡店市場將超過5100家，國內咖啡連鎖店和烘焙商Trung Nguyen在擁有77家咖啡連鎖店「Trung Nguyen Legend」的成功基礎上，於2022年9月於中國開設了第一間國際門市，而這個咖啡熱潮不只是在越南，2021年印尼咖啡連鎖店Kopi Kenangan在一次融資活動中被估值超過10億美元。
新聞來源
- Jollibee to sell stake in Vietnam’s Highlands Coffee for $800 million（Econo Times）
- Jollibee reportedly in talks to sell minority stake in Highlands Coffee（World Coffee Portal）
- Vietnam’s Trung Nguyen Legend launches in China（World Coffee Portal）
- Jollibee set to sell stake in Vietnam’s Highlands Coffee at $800m valuation（Inside Retail）
- The real owner of Highlands Coffee（Vietnam Net）
- Tan Caktiong family’s Jollibee reportedly unloading 10 to 15% stake in Highlands Coffee（Bilyonaryo）
- Philippines' Jollibee in talks to sell a stake in Vietnam's Highlands Coffee -sources（路透社）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。