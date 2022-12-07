非民選世襲貴族、神職高層長期把持席位，英國工黨提議廢除上議院、以全新的民選議會取代

文：張瑞邦（Tucker Chang）

英國反對黨工黨（Labour Party）黨魁施凱爾（Keir Starmer）於2022年12月5日，偕同前英國首相布朗（Gordon Brown）召開記者會，建議英國廢除上議院（House of Lords），並下放更多權力給地方政府。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，廢除上議院等改革建議，是由施凱爾委託同屬工黨的前首相布朗所撰寫。施凱爾在接受英國《天空新聞台》（Sky News）專訪時承諾，如果他當選下屆首相，他絕對會在其第一個任期內，廢除上議院。

「正如你們聽到的那樣，廢除上議院是本改革報告的建議之一，我們接下來要做的便是研究如何實施該項變革，也會請益更多專家。」施凱爾如此告訴《天空新聞台》。

施凱爾補充提及：「我們希望以嶄新的治理方法，復甦英國的經濟及政治，長期以來我都相信，就是英國這種分崩離析的立法職能，拖垮了英國的政經發展。因此，這將會是一場關乎修改憲法的巨大改革。」

卡達《半島電視台》（Aljazeera）表示，施凱爾廢除上議院的決心，並非紙上談兵，甚至還有實現的可能，尤其英國在經歷這幾年的政治、經濟動盪後，工黨當前的民意支持度已大幅領先執政的保守黨（Conservative Party）。英國下屆大選最遲會於2025年1月舉行，《半島電視台》預測，屆時工黨重新掌權的機率將大幅提升。

工黨想終止上議院運作的可能原因為何？

英國《天空新聞台》解釋，上議院的功能主要在於審查、監管各項立法，亦有修訂法令草案的權力，與英國下議院最大的不同在於，目前服務於上議院的786名議員，皆非民選產生。這些上議院議員，多是經由政治任命、世襲貴族、終生貴族，以及代表英國國教會的靈職人士組合而成。