非民選世襲貴族、神職高層長期把持席位，英國工黨提議廢除上議院、以全新的民選議會取代
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前英國首相強森便曾遭到指控，在其擔任首相期間，提議將數名與其政治立場相近的保守黨人士選為終身貴族，以此獲得上議院席位。強森也在其任內提名俄羅斯媒體大亨列別傑夫（Evgeny Lebedev）為終身貴族，後者最終在2020年順利成為上議院議員。不過，列別傑夫也被抨擊，其任職迄今，僅在上議院的各大會議中發言過一次。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
英國反對黨工黨（Labour Party）黨魁施凱爾（Keir Starmer）於2022年12月5日，偕同前英國首相布朗（Gordon Brown）召開記者會，建議英國廢除上議院（House of Lords），並下放更多權力給地方政府。
根據《英國廣播公司》（BBC）報導，廢除上議院等改革建議，是由施凱爾委託同屬工黨的前首相布朗所撰寫。施凱爾在接受英國《天空新聞台》（Sky News）專訪時承諾，如果他當選下屆首相，他絕對會在其第一個任期內，廢除上議院。
「正如你們聽到的那樣，廢除上議院是本改革報告的建議之一，我們接下來要做的便是研究如何實施該項變革，也會請益更多專家。」施凱爾如此告訴《天空新聞台》。
施凱爾補充提及：「我們希望以嶄新的治理方法，復甦英國的經濟及政治，長期以來我都相信，就是英國這種分崩離析的立法職能，拖垮了英國的政經發展。因此，這將會是一場關乎修改憲法的巨大改革。」
卡達《半島電視台》（Aljazeera）表示，施凱爾廢除上議院的決心，並非紙上談兵，甚至還有實現的可能，尤其英國在經歷這幾年的政治、經濟動盪後，工黨當前的民意支持度已大幅領先執政的保守黨（Conservative Party）。英國下屆大選最遲會於2025年1月舉行，《半島電視台》預測，屆時工黨重新掌權的機率將大幅提升。
工黨想終止上議院運作的可能原因為何？
英國《天空新聞台》解釋，上議院的功能主要在於審查、監管各項立法，亦有修訂法令草案的權力，與英國下議院最大的不同在於，目前服務於上議院的786名議員，皆非民選產生。這些上議院議員，多是經由政治任命、世襲貴族、終生貴族，以及代表英國國教會的靈職人士組合而成。
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高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造
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高科技玻璃基板，普遍應用於精密光學顯示、消費行動電子、車用及生命科學等產業，它的製造過程，不容許一丁點瑕疵。為了持續追求更高品質，全球領導大廠康寧讓不懂AI的產線工程師，學習大數據分析，提升了產線效能。
康寧公司為全球材料科學的領導供應商之一，超過170年來提出許多改變人類生活的發明。康寧結合其在玻璃科學、陶瓷科學及光學物理方面的專業知識，以及深厚的製造與工程能力，開發出的創新產品改變了許多產業，並改善了人們的生活。
康寧是台灣佈局最完整的外商，結合研發、技術、製造、工程與銷售等投資，區域總部位於台北，於中部與南部科學園區建立起規模完整的LCD玻璃基板生產廠，另於新竹工研院設有康寧研發中心，以及台北內湖設有康寧亞洲玻璃技術中心，迄今在台灣總投資金額達 50億美元，並持續配合客戶需求引進先進玻璃技術，支援客戶發展。今日，康寧跨足光學通訊、行動消費性電子、顯示器科技及車用和生命科學和等產業市場。
雖然已是玻璃基板的全球領導廠商，康寧仍不斷思考如何提升品質與服務，而近年投入的一項重大努力就是製程的數位轉型。在數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合之下，康寧與財團法人金屬工業研究發展中心合作，讓產線工程師藉由AI技術提高產能。
開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率
金屬工業研究發展中心為不懂AI的產線工程師，量身訂做七週的大數據智慧製造客製化課程，另再加上七週的專題輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。
藉由這項培訓計畫的協助，康寧開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少因包材異常而導致的品質問題。
該計畫的另一項傑出培訓成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往產線人員有8成的時間耗費在蒐集數據尋找異常原因，只有1-2成時間用在排除障礙。有了生產履歷後，工程師可以大幅節省蒐集數據尋找異常原因的時間、能夠更有效率地解決問題。這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022年製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。
在該計畫的支持下，康寧已進行三年的AI培訓，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。
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