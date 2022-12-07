台積電設廠帶動鳳凰城房價飆漲，台灣餐飲品牌搶搭「淘晶熱」插旗，「小台北」可望成形
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半導體大廠台積電赴美設廠，前進亞利桑那州鳳凰城，近千名的台積電工程師及家眷揭開「淘晶」熱潮，該投資案及相關產業鏈的板塊移動，都將為鳳凰城周邊帶來龐大經濟效益。不少台灣連鎖餐飲品牌已搶先台積電布局鳳凰城周邊、瞄準民生商機。
台積電帶動鳳凰城房地產飆漲，小台北可望成形
（中央社）台積電在美國亞利桑那州設廠，刺激大鳳凰城地區經濟及房市，在地居民樂見房價上漲，歡迎台積電員工入住。房地產業者預期一年內「小台北」可望成形。
台灣的全球半導體龍頭「台灣積體電路製造」（TSMC）斥資120億美元在亞利桑那鳳凰城設立的晶圓廠正在興建當中，預計2024年量產，6日舉行首批機台進廠的移機典禮，美國總統拜登親自出席。
《中央社》記者5日走訪台積電廠區周邊，10幾分鐘車程左右的社區，有剛剛興建完成、台積電員工已經入住的公寓，也有建商和投資人看好、正在施工的住宅區。台積電與相關協力廠商員工入住的「台積村」儼然成形。
一名台積電林姓工程師帶著妻子與2歲大的女兒，正準備到新家看看居住環境。他與其他同事前幾天搭乘包機抵達美國，暫時安頓在旅館，近日準備搬進未來3年的住處。
他表示，外派美國是難得的人生經驗，準備讓女兒在當地上幼稚園，「工作內容基本上跟在台灣一樣」。
房地產業者盧慕向《中央社》記者表示，現在被稱為「台積村」的公寓住宅，距離廠房和辦公室不遠，對於台積電員工非常友善，鄰近咖啡店、加油站，約10分鐘車程就有購物中心、超市賣場、電影院、餐廳等，生活機能不錯。
盧慕表示，台積電進駐鳳凰城之後，帶動當地房地產的蓬勃發展，帶進了大批員工與投資客，可以預見未來幾年當地無論是公寓或是獨棟住宅都會越蓋越多。
最近兩三年在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情下，在家上班成主流，美國掀起搬出大城市的潮流，生活負擔較輕的亞利桑那州，成了許多人展開新生活的目的地。
距離台積電廠區10分鐘的聯合公園（Union Park）也是嶄新的社區。退休人員佛萊（Ben Frie）與太太正在跟朋友打匹克球（Pickleball），他過去曾在全美500大企業當到銷售副總，原本住在勘薩斯市，最近3年才搬到北鳳凰城。
佛萊說，剛搬來的時候，這一帶還什麼都沒有，現在已經變得不一樣，附近蓋起了商場、購物中心，社區內有大型游泳池還有球場，族裔組成也很多元，一起打球的有不少印度工程師，他很歡迎台積電員工加入。
佛萊說：「台積電來當然好，它帶來工作機會，讓這裡的房子價格上漲。越多員工來，我們房子的價格越好。」
在地深耕30年的北美洲台灣商會總會長張聖儀觀察，不只自用住宅需求增加，台積電周邊協力廠商約40多家陸續到鳳凰城一帶設置廠房、辦公室，使得商業地產的價格在過去一年內漲了一倍以上。
張聖儀說，過去30年，鳳凰城地區的亞裔、台僑族群大多居住在南邊，靠近英特爾（Intel）園區。台積電進駐北鳳凰城，不只帶動周邊產業，台灣美食也陸續攻占當地，包括餐飲連鎖集團85度C、歇腳亭、大苑子都在鳳凰城插旗。
亞利桑那州長杜希（Doug Ducey）8月底訪台時，稱鳳凰城的「小台北」逐漸成形。張聖儀說，各家廠商陸續到位之後，一年之內「小台北」會更有規模。
除了房地產、餐飲業欣欣向榮，來自台灣的金融服務業也在今年6月擴大版圖。台灣銀行6月21日設立鳳凰城代表人辦事處，曾任財政部長的台銀董事長呂桔誠親自赴美主持開幕酒會。
挾著台積電的周邊效應，台銀在這裡設立辦事處，服務台積電及上下游廠商，成為第一個在亞利桑那州設立據點的外國金融機構。當時鳳凰城市長加勒戈（Kate Gallego）、亞利桑那州主計長余艷芬（Kimberly Yee）等地方政要出席，可見當地對台資半導體產業鏈的重視。
搶搭台積電「淘晶熱」，台灣餐飲品牌插旗鳳凰城
（中央社）台積電前進美國亞利桑那州設廠，率先在鳳凰城周邊開幕的85度C生意火熱，歇腳亭當地門市業績也暢旺，未來都將搭上「淘晶熱」商機，更呼應近期台灣連鎖餐飲集團積極東向的美國夢。
半導體大廠台積電赴美設廠，前進亞利桑那州鳳凰城，近千名的台積電工程師及家眷揭開「淘晶」熱潮，該投資案及相關產業鏈的板塊移動，都將為鳳凰城周邊帶來龐大經濟效益。
鳳凰城是美國亞利桑那州的首府和最大城市，以陽光普照的天氣與長滿仙人掌的如畫景觀著稱，人口規模為162.5萬人。人潮就是錢潮，不少台灣連鎖餐飲品牌已搶先台積電布局鳳凰城周邊、瞄準民生商機。
舉例來說，台灣人熟知的品牌85度C，在2008年就前進美國展店，近期於鳳凰城東南方開設錢德勒（Chandler）門市搭上台積電設廠熱，再度創造話題。
「錢德勒門市11月9日開始試營運，幾乎每天都出現排隊盛況，有時還需要等待超過40分鐘」，85度Ｃ主管表示，該門市每天來客數400至600人，平均客單價20至35美元，當地民眾特別喜歡85度C的現烤麵包，最受歡迎的產品就是台式熱狗麵包、牛奶布丁麵包、蛋塔，還有珍奶、海鹽咖啡等。
85度C目前在美國展店已遍布7個州，包括華盛頓州、加州、內華達州、德州、奧勒岡州、夏威夷州及亞歷桑那州，總店數逾65家。美國團隊一年多前就到亞歷桑那州尋覓適合店點，首店在Anderson Fiesta購物中心，早於台積電設廠腳步。
85度C指出，選擇在亞歷桑那州鳳凰城東南方的錢德勒市開店，是考量臨近加州自建的物流中心，車程約5、6小時，在產品原物料運送上可以有效掌握，避免供應斷鏈而影響營運。85度C明年會持續在美國以直營、加盟並進方式拓點，預計2024年將在亞歷桑那州開出二店。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。