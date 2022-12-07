台積電設廠帶動鳳凰城房價飆漲，台灣餐飲品牌搶搭「淘晶熱」插旗，「小台北」可望成形

台積電帶動鳳凰城房地產飆漲，小台北可望成形

（中央社）台積電在美國亞利桑那州設廠，刺激大鳳凰城地區經濟及房市，在地居民樂見房價上漲，歡迎台積電員工入住。房地產業者預期一年內「小台北」可望成形。

台灣的全球半導體龍頭「台灣積體電路製造」（TSMC）斥資120億美元在亞利桑那鳳凰城設立的晶圓廠正在興建當中，預計2024年量產，6日舉行首批機台進廠的移機典禮，美國總統拜登親自出席。

《中央社》記者5日走訪台積電廠區周邊，10幾分鐘車程左右的社區，有剛剛興建完成、台積電員工已經入住的公寓，也有建商和投資人看好、正在施工的住宅區。台積電與相關協力廠商員工入住的「台積村」儼然成形。

一名台積電林姓工程師帶著妻子與2歲大的女兒，正準備到新家看看居住環境。他與其他同事前幾天搭乘包機抵達美國，暫時安頓在旅館，近日準備搬進未來3年的住處。

他表示，外派美國是難得的人生經驗，準備讓女兒在當地上幼稚園，「工作內容基本上跟在台灣一樣」。

Photo Credit: 中央社 美國亞利桑那州鳳凰城是美國第5大城，隨著台積電設廠，引進數百名台灣員工及眷屬入住，廠區外圍一帶許多正在興建中住宅。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月6日

房地產業者盧慕向《中央社》記者表示，現在被稱為「台積村」的公寓住宅，距離廠房和辦公室不遠，對於台積電員工非常友善，鄰近咖啡店、加油站，約10分鐘車程就有購物中心、超市賣場、電影院、餐廳等，生活機能不錯。

盧慕表示，台積電進駐鳳凰城之後，帶動當地房地產的蓬勃發展，帶進了大批員工與投資客，可以預見未來幾年當地無論是公寓或是獨棟住宅都會越蓋越多。

最近兩三年在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情下，在家上班成主流，美國掀起搬出大城市的潮流，生活負擔較輕的亞利桑那州，成了許多人展開新生活的目的地。

距離台積電廠區10分鐘的聯合公園（Union Park）也是嶄新的社區。退休人員佛萊（Ben Frie）與太太正在跟朋友打匹克球（Pickleball），他過去曾在全美500大企業當到銷售副總，原本住在勘薩斯市，最近3年才搬到北鳳凰城。

佛萊說，剛搬來的時候，這一帶還什麼都沒有，現在已經變得不一樣，附近蓋起了商場、購物中心，社區內有大型游泳池還有球場，族裔組成也很多元，一起打球的有不少印度工程師，他很歡迎台積電員工加入。

佛萊說：「台積電來當然好，它帶來工作機會，讓這裡的房子價格上漲。越多員工來，我們房子的價格越好。」

Photo Credit: 中央社 北美台商總會會長張聖儀（圖）在地從事房地產業30年，看好台積電與周邊協力廠商進駐美國亞利桑那大鳳凰城，深化台美經貿合作。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月6日

在地深耕30年的北美洲台灣商會總會長張聖儀觀察，不只自用住宅需求增加，台積電周邊協力廠商約40多家陸續到鳳凰城一帶設置廠房、辦公室，使得商業地產的價格在過去一年內漲了一倍以上。

張聖儀說，過去30年，鳳凰城地區的亞裔、台僑族群大多居住在南邊，靠近英特爾（Intel）園區。台積電進駐北鳳凰城，不只帶動周邊產業，台灣美食也陸續攻占當地，包括餐飲連鎖集團85度C、歇腳亭、大苑子都在鳳凰城插旗。

亞利桑那州長杜希（Doug Ducey）8月底訪台時，稱鳳凰城的「小台北」逐漸成形。張聖儀說，各家廠商陸續到位之後，一年之內「小台北」會更有規模。

除了房地產、餐飲業欣欣向榮，來自台灣的金融服務業也在今年6月擴大版圖。台灣銀行6月21日設立鳳凰城代表人辦事處，曾任財政部長的台銀董事長呂桔誠親自赴美主持開幕酒會。

挾著台積電的周邊效應，台銀在這裡設立辦事處，服務台積電及上下游廠商，成為第一個在亞利桑那州設立據點的外國金融機構。當時鳳凰城市長加勒戈（Kate Gallego）、亞利桑那州主計長余艷芬（Kimberly Yee）等地方政要出席，可見當地對台資半導體產業鏈的重視。

Photo Credit: 中央社 台灣銀行董事長呂桔誠（左）6月赴美國亞利桑那州，為台銀在鳳凰城的辦事處主持開幕酒會。鳳凰城市長加勒戈（右）表示，市政府將扮演好客的好夥伴，歡迎台灣公司把鳳凰城當自己的家。攝於6月21日。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月6日

搶搭台積電「淘晶熱」，台灣餐飲品牌插旗鳳凰城

（中央社）台積電前進美國亞利桑那州設廠，率先在鳳凰城周邊開幕的85度C生意火熱，歇腳亭當地門市業績也暢旺，未來都將搭上「淘晶熱」商機，更呼應近期台灣連鎖餐飲集團積極東向的美國夢。

半導體大廠台積電赴美設廠，前進亞利桑那州鳳凰城，近千名的台積電工程師及家眷揭開「淘晶」熱潮，該投資案及相關產業鏈的板塊移動，都將為鳳凰城周邊帶來龐大經濟效益。

鳳凰城是美國亞利桑那州的首府和最大城市，以陽光普照的天氣與長滿仙人掌的如畫景觀著稱，人口規模為162.5萬人。人潮就是錢潮，不少台灣連鎖餐飲品牌已搶先台積電布局鳳凰城周邊、瞄準民生商機。

舉例來說，台灣人熟知的品牌85度C，在2008年就前進美國展店，近期於鳳凰城東南方開設錢德勒（Chandler）門市搭上台積電設廠熱，再度創造話題。

「錢德勒門市11月9日開始試營運，幾乎每天都出現排隊盛況，有時還需要等待超過40分鐘」，85度Ｃ主管表示，該門市每天來客數400至600人，平均客單價20至35美元，當地民眾特別喜歡85度C的現烤麵包，最受歡迎的產品就是台式熱狗麵包、牛奶布丁麵包、蛋塔，還有珍奶、海鹽咖啡等。

85度C目前在美國展店已遍布7個州，包括華盛頓州、加州、內華達州、德州、奧勒岡州、夏威夷州及亞歷桑那州，總店數逾65家。美國團隊一年多前就到亞歷桑那州尋覓適合店點，首店在Anderson Fiesta購物中心，早於台積電設廠腳步。

85度C指出，選擇在亞歷桑那州鳳凰城東南方的錢德勒市開店，是考量臨近加州自建的物流中心，車程約5、6小時，在產品原物料運送上可以有效掌握，避免供應斷鏈而影響營運。85度C明年會持續在美國以直營、加盟並進方式拓點，預計2024年將在亞歷桑那州開出二店。