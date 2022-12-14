全球第二大溫室氣體甲烷：英國「變廢為寶」爭議，與中國困難重重的減排之路

甲烷與人類生活關係密切。英國等西方國家的科學家和環境組織呼籲變廢為寶。中國的甲烷減排情況如何？

當國際天然氣價格飛漲之際，如何將天然氣的最主要成分甲烷轉化為一種清潔能源使用，成為國際越來越關注的焦點。

科學家們指出，甲烷與二氧化碳一樣，是全球暖化的主要來源之一。

自工業革命開始，人類活動排放的甲烷對全球暖化的貢獻率約為1/4，僅次於二氧化碳，因此甲烷被稱作全球第二大溫室氣體。

英國的科學家和環境組織則在呼籲產業界更有效地利用它。

甲烷是怎麼產生的？現在人們如何處理它？中國在這方面舉措如何？

人類活動增加

甲烷是原始大氣的主要成分之一。天然氣的最主要成分。它的一部分來自於大自然，比如自然濕地，但更多來自於人類活動。

據聯合國環境規劃署的資料，包括石油、天然氣和煤礦開採等能源排放，與反芻動物這兩大類的甲烷排放量最高，平均佔總人為來源的30%左右。此外，交通運輸，垃圾填埋等等人類活動都產生大量甲烷。

聯合國環境規劃署認為，人口增長、經濟發展、向城市遷移刺激了人類對動物蛋白前所未有的需求，隨著全球人口逐漸向100億發展，全球甲烷排放仍在增長。

自工業化前時代以來，甲烷造成了約30%的全球暖化。其對全球氣候變遷和環境的影響超過二氧化碳。

比如根據美國國家海洋和大氣管理局的數據，即使在2020年新冠疫情封鎖期，全球二氧化碳排放量有所下降，但大氣中的甲烷卻猛增。

國際關注排放的新焦點

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）在多次報告中一直強調甲烷減排的重要性。聯合國指出，甲烷減排有利於人類健康和環境保護，對減緩升溫、改善空氣質量有重要作用。

而如果不控制甲烷排放，人類將無法實現《巴黎協定》提出的控制升溫目標。

2020年10月，歐盟委員會發布了《歐盟甲烷戰略》，它指出，石油、天然氣和煤炭產業的整個供應鏈中排放的甲烷，至少有1/3可以在不增加淨成本的基礎上實施減排。

2021年在英國召開的COP26大會期間，美國與歐盟發起了由102個國家共同簽署的《全球甲烷承諾》，計劃到2030年，將全球甲烷排放量在2020年的基礎上至少減少30%.

甲烷排放來源

不少國家大部分甲烷排放現在來自能源行業，農業和廢物處理。

聯合國環境署糧食系統和農業顧問詹姆斯・洛馬克斯指出，世界需要開始重新思考人類的農業種植和畜牧養殖方法。這包括利用新技術、轉向富含植物的飲食並採用替代蛋白質。

很多科學家認為，佔總排放量巨大的石油和天然氣生產中減少甲烷洩漏被認為是相對比較容易取得的成果。

聯合國環境署稱，甲烷分解只需要大約10年的時間。因此，現在減少甲烷排放將在短期內產生影響，並且對於幫助世界實現1.5°C溫控目標至關重要。

2021年10月，國際能源署（IEA）計算出，石油和天然氣公司無需支出成本即可停止全球45%的甲烷排放。

英國愛丁堡大學的戴夫・雷伊教授說，減少甲烷的最大吸引力在於，在應對氣候變遷方面立竿見影，很快就會得到巨大的收益。

英國的利用爭議

英國石油和天然氣行業的絕大部分位於北海近海。甲烷作為生產的常規部分被帶到地表。其中一部分被燃燒掉，或從管道中排出（釋放）或洩漏。

2022年，一家領先的環境智庫綠色聯盟表示，英國政府允許化石燃料行業浪費大量天然氣。石油和天然氣公司正在浪費足夠為70多萬戶英國家庭供電的甲烷。

它說，俄羅斯入侵烏克蘭導致天然氣價格飆升，高能源價格意味著更多的天然氣應該被捕獲和使用。

但英國石油和天然氣公司的發言人否認了這一點，稱目前的捕獲全部是無利可圖的。

自1990年以來，英國甲烷排放量大幅下降，但近年來進展放緩。

化石燃料行業和英國政府都表示，捕獲現行產業中浪費的甲烷並不那麼簡單，並指出近年來甲烷排放量的穩步減少是進步的證明。

中國的甲烷減排

中國目前是世界最大甲烷排放國。減排之路困難重重。

中國來自煤礦開採及使用的甲烷是最大排放源，比如火力發電。

Photo Credit: EPA / BBC News 中國能源仍嚴重依賴煤炭，成為世界甲烷最大排放源

中國火電發電使用的煤炭使用量在過去十多年裡逐年下降，但新冠疫情後為了經濟需要又重新有所上升。

不過，中國雖然沒有簽署《全球甲烷承諾》，但在2021年與美國簽署了《中美格拉斯哥聯合宣言》，其中專門提出加強甲烷減排行動。

在COP27大會上，中國氣候變遷事務特使解振華透露，中國正在審批國家的控制甲烷排放計劃，將油氣、農業畜牧業和拉圾處理作為重點。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九