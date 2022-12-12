如果你認為自己「躲過了」COVID-19，大致上有三種可能性
我們想讓你知道的是
「許多人說，『我從未得過COVID-19』。大多數人可能錯了。他們可能已經被感染，但卻沒有任何症狀......但我們的確知道有些人從未感染過，例如，即使是那些在高風險環境中工作的護士，」 她補充道。一項針對定期做檢查者的研究發現，一半感染Omicron的人根本不知道自己被感染了，或以為自己較輕的症狀是其他病。 我手指擠出的血液將決定我是否也在自欺欺人。
我希望這一小瓶血能幫我找到答案，因為一個問題長期困擾著我：我是否躲過了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）？
有任何人能躲過COVID-19看起來都似乎非常了不起。該病毒近三年前在中國出現後，席捲了全球。新毒株的傳染性越來越強。就連疫苗也只是能讓症狀減弱，而無法為我們提供抵擋病毒堅不可摧的盾牌。
疫情期間，我一直在辦公室上班，即使在封城期間也沒停止。病毒還感染了我其他家人，但我卻沒有。
經歷COVID-19疫情卻沒有染病，或是從未檢測出陽性的並非只有我一人。根據夏天英國的一項估計，英國大約有十分之一的人從來沒感染過COVID-19病毒。
這到底是怎麼回事？是否我的身體，還有那些「從未得過COVID-19者」身體中有某種秘密武器可以對付這種疾病呢？
如果你認為自己躲過了COVID-19，大致有三種可能性：
- 你錯了，你實際上已經被感染了，但從未意識到
- 你從未接觸過病毒
- 你身體有某種額外防禦能力能擊退病毒
薩里大學病毒學家布羅德本特（Dr Lindsay Broadbent）博士告訴我，「許多人說，『我從未得過COVID-19』。大多數人可能錯了。他們可能已經被感染，但卻沒有任何症狀。」
「但我們的確知道有些人從未感染過，例如，即使是那些在高風險環境中工作的護士，」 她補充道。
一項針對定期做檢查者的研究發現，一半感染Omicron的人根本不知道自己被感染了，或以為自己較輕的症狀是其他病。
我手指擠出的血液將決定我是否也在自欺欺人。我把血液樣本密封在小瓶中，寄給實驗室去分析它所包含的抗體混合物。
抗體是免疫系統的一部分。它們就像導彈一樣黏在病毒上。它會阻止病毒感染我們體內的細胞，並告訴其他免疫系統殺死病毒。不同抗體黏附在病毒的不同部分，該測試主要集中在兩方面：
- 檢查黏附在病毒表面的刺突S蛋白抗體（Anti-S antibodies）
- 黏附在病毒內層的核衣殼N（nucleocapsid）蛋白抗體（Anti-N antibodies），核衣殼N蛋白保護病毒的遺傳密碼
英國使用的所有疫苗都是訓練身體只攻擊刺突蛋白。甚至在我打完上一次加強針一年以後，測試顯示我體內仍有高水平的S蛋白抗體。
你身體只有在面對病毒本身時，才會學會攻擊病毒的其他部分。如果我體內有N蛋白抗體，則意味著我曾感染過COVID-19。
我的測試結果為陰性，說明我已經跨過了「躲避開COVID-19」的第一道屏障。病毒免疫學教授麥尼（Prof Mala Maini）邀請我到她在倫敦大學學院的實驗室裡看結果。
她說， 「它可能意味著你從未感染過，但也可能是你有過N蛋白抗體，但已經從你血液中消失了。」
但我卻從未檢測出COVID-19陽性，儘管：
- 我疫情期間來辦公室工作，每周要做2次快篩（lateral flows）
- 每次一有症狀就驅車去做PCR核酸檢測，或是用快篩方式測試
- 當我家人得COVID-19時我每天都測試
麥尼教授總結說：「結合你的N蛋白抗體陰性結果來看，你可能屬於那些逃過全面感染發病者。你可能是那種我們稱之為『頓挫感染』（abortive infection）者。」
免疫優勢？
頓挫感染的意思是你接觸到了病毒， 它甚至已經進入你身體中正確部位開始入侵，但在它得逞之前你的身體就將其控制住了。
我們從那些故意讓人感染COVID-19的研究中知道這一情況確實發生。這些人體試驗把病毒噴入健康志願者的鼻子中，但在第一批參加試驗的34人當中，只有一半人被感染。
第一道保護防線是人們的先天免疫系統。這是我們身體的預置防禦機制。它不能學習或是「記住」感染，所以每次都像第一次一樣。但它動作非常快，可以迅速抑制感染。
布羅德本特博士透過使用從人體細胞中培養的微型肺（類器官）試驗來證明這一點，她試圖用病毒來感染類器官。
她告訴我，「我們發現有一個我們無法感染的人，我們將大量病毒黏在這些細胞上，但就是感染不了。」
免疫系統的另一半被稱為後天免疫系統（也稱獲得性免疫系統，adaptive immune system），它會通過練習來學習並變得更好。這就是疫苗幫助身體抗擊COVID-19的方式。
麥尼教授說，「也可能是疫苗對你非常有效，並為你提供非常好的保護作用。」
但疫苗在預防感染方面似乎只能起到有限以及快速消失的保護作用。而且，COVID-19疫情第一年還沒有疫苗。
但這部分免疫系統還有其他方法阻止感染。
在COVID-19大流行之前，從一些醫院工作人員身上所採納的血液和肺部樣本表明，一些人已經有了保護性的T細胞。它們就像哨兵一樣，檢查其他細胞有無感染跡象，如果它們發現受感染細胞，就會摧毀它們。
甚至在英國出現第一批COVID-19病例之前，一些人體內就已經有了抗COVID-19的「哨兵」。它們可能是感染了與COVID-19病毒有密切關係的其他普通感冒冠狀病毒的結果。
麥尼教授表示， 如果你家中有小孩在學校的話，你很可能在過去幾年就已經接觸過這些病毒。
她補充說，「如果你已經讓這些早就存在的T細胞做好待命凖備的話，它們可以更迅速採取行動，在你測試呈現陽性之前就消滅感染。」
科研人員希望可以培養出能模仿這種之前就存在的免疫力新一代疫苗。
麥尼教授表示，如果你能製造出針對病毒內部區域的T細胞，並在鼻子、呼吸道和肺部產生預期的反應，那就能把握在病毒肆虐之前將其消滅的更好機會。這就是目標。
我的直覺是，每個從幼兒園回到家中的小孩都會給本來已經身心疲憊的父母帶來大量病毒，這些病毒幫助我躲過了COVID-19。
其他解釋？
還有兩種可能性，但它們要麼並不適用於我，要麼非常罕見。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。