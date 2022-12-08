習近平高調悼念江澤民，悼詞背後意味著什麼？
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20大肅清江派與團派的中共中央總書記習近平，在江派的領導人江澤民過世後，一改過往態度的在悼詞中表示，江澤民的逝世是「不可估量的損失」，並號召「繼承江澤民同志的遺志」。
12月6日上午，中國前領導人江澤民的悼念大會在首都北京人民大會堂隆重舉行。在一小時左右的悼念會中，中國國家主席習近平發表了約50分鐘的悼詞。在綜述了江的生平之後，花了很大篇幅論述江的貢獻與當今時代的聯繫。
習近平在悼詞中表示，江澤民的逝世是「不可估量的損失」，並號召「繼承江澤民同志的遺志」。
有分析指出，習近平高調悼念江澤民，是在向外界顯示他與江澤民之間的傳承關係。這意味著在他政權穩定之時，需要與江的舊部一起努力穩定中國經濟。
追悼大會當天，中國和駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。除此之外，當局還要求各地區各部門認真組織廣大黨員、幹部、群眾收聽收看對追悼會的直播。香港媒體播放了政府官員在立法會收看的場面。
強調堅持改革開放
習近平在悼詞中肯定了江澤民在中國改革開放方面的貢獻，表示他「做出了大量開拓性工作」。
他說，江澤民「提出堅持『引進來』和『走出去』相結合，以開放促改革促發展，領導我們加入世界貿易組織，形成對外開放新格局。」
美國紐約城市大學（The City University of New York）政治學教授夏明認為，這意味著，習近平一方面希望借追悼會安撫「江派」人士，另一方面在他政權在握之後開始將焦點轉移到經濟上，希望在目前中國經濟低谷時，整合這些人的權勢共同解決問題。
江澤民在任期間，中國加入世貿組織，在全球化進程中經濟開始騰飛。而目前，中國經濟下行壓力增大。在三年疫情封鎖和習近平「共同富裕」等政策刺激下，不少民營企業經營困難，一些外資也表現出信心不足。
美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光，形容江澤民是「共產黨權貴主義中國總工程師」，而加入世界貿易組織的結果就成了「共產黨權貴資本主義的狂歡節」。
他在一檔節目中表示，中國政府正式提出關於恢復中國在關貿總協定締約國地位的申請是在1986年7月10日，也就是說，中國加入世界貿易組織（WTO）始自1986年「鄧胡趙」執政時期。
在社交媒體推特上，一則留言寫道，在悼念江澤民的人中，很多是權貴資本主義的獲利者。
美國加州大學聖地亞哥分校（University of California, San Diego）的中國政治專家史宗瀚（Victor Shih）則對《華盛頓郵報》表示，習近平希望確保江澤民獲得最高榮譽，部分原因是為了報答江澤民在2012年將習近平選為新的領袖。
重提「三個代表」
習近平重提江澤民的「三個代表」，強調他「集中全黨智慧創立了『三個代表』重要思想」。
習近平說，江澤民「進一步回答了什麼是社會主義、怎樣建設社會主義的問題，創造性回答了建設什麼樣的黨、怎樣建設黨的問題，深化了我們對新的時代條件下推進中國特色社會主義事業、加強黨的建設的規律的認識。」
「三個代表」的核心思想是，要始終代表中國先進社會生產力的發展要求；始終代表中國先進文化的前進方向；始終代表中國最廣大人民的根本利益。
觀察人士指出，這與習近平「不忘初心」的論述有所矛盾。
夏明說，江澤民的「三個代表」傾向於支持資本家的利益；同時代表絕大多數人的利益，是一種實用主義。而習近平的「不忘初心」針對的是城市中產，強調工農和無產階級的利益。
「這與江澤民的悶聲發大財是有衝突的」，他形容將兩者結合在一起「非常荒唐」。夏明認為，這依然體現出安撫「江派」人士，以及期待合力穩定經濟。不過他也強調，中共的論述是個「大雜燴」，很多時候並沒有嚴密的邏輯。
悼詞中的「六四」
習近平重申1989年的流血事件為「嚴重政治風波」，是「決定黨和國家前途命運的重大歷史關頭」。
他讚揚江澤民「堅決擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民根本利益的正確決策，緊緊依靠廣大黨員、幹部、群眾，有力維護上海穩定」。
習近平還說，1980年代末90年代初時，「世界社會主義出現嚴重曲折，一些西方國家對中國進行所謂『制裁』，我國社會主義事業發展面臨空前巨大的困難和壓力」。
而江澤民「在這個決定黨和國家前途命運的重大歷史關頭」，「堅持改革開放，堅決開展治理整頓，全面加強意識形態工作，深入開展黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，加強黨同人民群眾的聯繫，積極展開外交鬥爭，堅決維護國家的獨立、尊嚴、安全、穩定，捍衛了中國特色社會主義偉大事業。」
江澤民1989年時在上海主政，通過處理「《世界經濟導報》事件」受到中央讚賞，次年當選中央軍委主席。
港台議題及其他重點
習近平在江澤民的悼詞中提到江在港、台事務中的貢獻。
他說，江澤民「實現香港、澳門順利回歸，推動兩岸雙方達成體現『一個中國原則』的『九二共識』，有力開展反分裂、反『台獨』重大鬥爭」。
習近平還強調江澤民在軍事方面的貢獻，突出他「要毫不動搖堅持黨對人民軍隊的絕對領導」的看法。
他說，「江澤民同志深刻洞察世界新軍事變革的發展趨勢，主持制定了新時期軍事戰略方針，強調要推進中國特色軍事變革，堅定不移走中國特色的精兵之路，加強人民軍隊革命化、現代化、正規化建設。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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【跨域生態系系列專訪】讓世界看見，台灣設計的美好
我們想讓你知道的是
Pinkoi秉持著「要讓台灣的好設計被世界看見」的精神，聯合設計師品牌與法人顧問，組成跨域生態系，共同以一場又一場的實驗克服文化差異，摸索出台灣設計品牌走進日本市場的心法。
頂著粉紅鮑伯頭，日本的虛擬模特兒Imma在夜色裡奔馳，穿梭台灣、香港、日本與泰國等亞洲城市實景，所到之地，身上都會增添搶眼的當地設計師單品，高跟鞋、夾克、包包與珍珠項鍊……，最後Imma打開了Pinkoi APP。
「與前所未見的設計相遇，讓你每一天都有小悸動」，片尾標語閃爍，這是2021年Pinkoi十週年的日本形象片，39秒的影片在日本引起迴響，絢麗的呈現Pinkoi深耕亞洲市場的企圖心，要讓台灣的好設計被世界看見。
成立11年，從「讓設計成為普世價值」為價值核心出發，Pinkoi已經是很多台灣消費者在選購設計師商品或獨特禮品時，會第一個想到的平台。但很多人不知道的是，Pinkoi平台上三萬個品牌，已經有65％的設計師有透過Pinkoi把產品銷售到海外的經驗。
「在亞洲要做國際化是困難的，因為亞洲各地區的文化差異其實很大，」Pinkoi國際品牌溝通資深經理邱佳葦表示，Pinkoi在創立初期，即定位為一個國際平台，因此在2014到2016年之間陸續開啟中港澳、日本、泰國等當地服務，招募優質設計品牌加入，也成立各地辦公室做在地化行銷推廣。
然而，在亞洲做國際化不是一條一通百通的路，跨入一個國境就是一次試煉，不同於歐美市場，因為是相對強勢的文化，各地對他們都有一定了解；在亞洲市場，幾乎每個國家都是用不同的語言在工作，不同語言的背後是不同的文化思維。其中日本市場尤其困難，「那就像是一座大山，」邱佳葦表示。
克服文化差異，帶設計師前進夢想大山
Pinkoi團隊不諱言，2015年進入日本市場，經歷了一段時間的瓶頸期。在台灣，懂日語、對日本文化有涉略的人不少，讓台灣人感受到自己「了解日本」。但直到要帶著數萬個品牌打開日本市場，這當中的歷程彷彿「砍掉重練」，Pinkoi聯合設計師品牌與法人顧問，組成跨域生態系，共同以一場又一場的實驗，摸索出台灣設計品牌走進日本市場的心法。
攀越日本市場這座大山，Pinkoi與品牌設計師們，可說走過一個「見山是山，見山不是山，見山又是山」的三階段。
「見山是山」的探索期：找出問題在哪裡
初入日本市場，平台與品牌們「見山是山」，摸著石頭過河，以直球面對各種問題。
「Pinkoi 剛開始進入（日本）的時候，我覺得應該是發生了滿多台灣新創想跨入一個新市場，可能會有的錯誤，」邱佳葦指的是用自身經驗推估它國文化的本位主義。
邱佳葦強調，日本消費者很重視信賴跟安心感，成為外來企業要進入時很大的阻礙。信賴感的累積藏在細節裡，導致日本市場的文化門檻遠高於想像，像是日文裡有許多在當地生活才會知道的隱晦用語，書寫跟口語更是兩套系統。消費者打開平台，看到日漢語交雜的敘述，或是不熟悉的字體，也會讓日本消費者喪失信賴感，關掉網站。
到一個階段，連logo也變成阻礙。Pinkoi原本的桃色小魚logo有許多裝飾線條，對日本人來說不容易辨識，桃紅色系不僅在不同國家會帶來對不同產業的聯想，也可能排除掉風格相對中性的消費者與品牌。
平台遭遇困境的同時，一起進入軍日本市場的設計師品牌，也在同步摸索找路，紙膠帶品牌樂意（LoiDesign）就是其中一員。樂意共同創辦人王雋夫與鄭瑞槿是設計師出身，共同創作出暖色鬱金香、媃色、石膏像……等各款精緻唯美的紙膠帶，深受手帳族喜愛。
「手帳」是一個小眾卻狂熱的領域，對手帳族來說，紙膠帶是在做手帳頁面拼貼時的重要元素。一捲紙膠帶通常可以使用很久，因此樂意即使產品力夠強、深受老顧客喜愛，但老顧客常買到沒有新品可買，只仰賴新品推帶動銷售的力道有限，所以對當時遇到銷售瓶頸的樂意來說，「外銷是一個必須要趕快執行的事情，」王雋夫表示。
2016年，樂意開通Pinkoi帳號，2019年開始經營日本市場。剛開始，樂意每月收到平均十組日本訂單。能把紙膠帶賣到手帳文化的發源地，團隊欣喜若狂，精算後卻發現，外銷的結果，居然是賣一單賠一單。
「我們進日本最大的挑戰，就是根本不知道問題在哪裡，」王雋夫表示，團隊當時用Google翻譯來撰寫日文產品規格，在定價上，也是直接把在台灣的售價，用當下的匯率直接換算成日幣售價來販售。每月十組的銷售是天花板了嗎？有沒有辦法再突破？定價出現什麼問題？境外銷售到底還有什麼成本或風險沒有考慮進來？這些對樂意來說，都挑戰到設計本業以外的專業。
樂意所經歷的場景，是Pinkoi平台上萬個品牌的縮影，小型設計師工作室在面對經營與銷售的困境，在打開日本市場的挑戰裡，一下子被放大了出來。
「見山不是山」的實驗期：引進生態系支援者
走過撞牆期，知道那座山不是自己想像中的樣子，這個由平台與品牌共同建構的生態系，開始進行改變與實驗。
「要怎麼做，日本消費者才會信任我們？」為了找到答案，Pinkoi歸零重啟，將logo改為更中性穩定的藍色，也重組經營團隊，一改過去派駐台灣人赴日的作法，現有日本團隊20多人幾乎全從當地招募。開始從日本人的角度了解日本，也在網頁字體、翻譯用詞等細節下功夫，更貼近日本網路生態，要使Pinkoi平台的「國外感」消失，讓消費者沒有意識地「無痛」購買跨海商品。
平台轉型，品牌也要跟得上。為了幫助品牌在不同階段，可以做到商業化、規模化，甚至國際化，作為生態系基石者的Pinkoi，一直以來定期舉辦「設計師小聚」，經營社群讓品牌彼此交流，也跨足舉辦設計獎項鼓勵創新，甚至開起募資平台，要在產品設計階段就為品牌引進資源。而在日本市場一役，Pinkoi也為品牌們找來隊友與資源，在2020年加入經濟部中小企業處推動的「跨域生態系計畫」。
負責輔導Pinkoi的資策會，為生態系規劃了一個日本市場戰略轉型的小型實驗，從招募共同實驗的品牌開始，在上百封報名信件中，篩選出品牌成熟度高且商品具銷日潛力的30個品牌。並針對這些跨足飾品、餐具、包包、文具與美妝等領域的30家品牌進行訪談，深度了解品牌的經營狀況，及對日本市場的想法。
「當時，他們其實不太知道日本消費者要的是什麼、喜歡什麼，」負責輔導Pinkoi的資策會數位服務創新研究所副規劃師楊青錡，訪問一輪下來，發現品牌和消費者的距離很遠，再加上設計師對商業模式和行銷方法並不熟悉，無法根據市場特性擬定對應策略。
因此，楊青錡為品牌引進更多的生態系支援者，找來日本在地講師，分享日本網購趨勢與日本消費者的喜好；也聘請行銷講師，傳授品牌如何做社群行銷和廣告投放，前後共開了十多堂課程。先讓品牌了解市場與工具，再透過工作坊的討論與實驗，找出翻轉銷售的關鍵。他們發現，進入日本市場成敗與否的三大關鍵，正是翻譯、商品售價和運費。
過去，品牌直接使用Google翻譯，湖水藍、莓果紅等詩意的產品敘述，翻譯出來反而讓日本消費者一頭霧水。生態系計畫為品牌引薦了專業翻譯社，重新將商品介紹轉譯成日本消費者熟悉且具生活感的字句，成功打開日本消費者認識品牌和商品的第一扇門。
國際售價和運費則考驗品牌的經營能力。樂意共同創辦人王雋夫表示，經過了課程與工作坊，他們終於理解多開了一個市場，工時與宣傳等成本都在增加，也要考量國際運費與匯率變動的風險，品牌過去没有把這些隱形成本計算在價格裡。
透過日本講師的分享與實際測試，楊青錡與品牌們也發現，在定價中，細節中的魔鬼是運費。日本講師一再強調，日本消費者可以接受較高的商品價格，卻連台幣19元的運費也會心疼。因此，樂意開始改變定價策略，他們計算每卷紙膠帶的利潤、商品和包材的重量，以及國際運費的收費方式，重新精算後，把商品售價提高約兩成，再把免運門檻拉到台幣約兩千元，過去一個月只有十張日本訂單，定價策略調整後，短短十天就有了一百張日本訂單進帳，平均客單價，正是兩千元。
在更了解日本後，團隊也幫助品牌針對日本市場的喜好，開發新商品，以樂意來說，針對日本市場設計了富含春天意象的山茶花紙膠帶「繾色椿」，以及浮世繪風格的武士貓咪紙膠帶「中二貓 - 神樂」，在台日市場受到消費者歡迎，帶動了業績成長。
走過2020年的圈地實驗，參與品牌的日本市場營收平均提高近七成，而樂意2021年的日本訂單較前一年增加了五倍，如今日本市場已占樂意營收的一半。
「見山又是山」的擴張期：共享後台數據
看清楚山的樣貌，Pinkoi如何將30個品牌實驗後的成功經驗，複製到上萬個品牌身上，成為另一個挑戰。
「說實話，我們無法再複製一次這麼詳細的品牌輔導計畫，」邱佳葦表示， Pinkoi面對的是一千倍的品牌數量，雖然無法像計畫手把手教學，卻可以轉化實驗結果，與上萬個品牌共享成果。
其中最重要的決定，是共享數據。在計劃的過程中，楊青錡向Pinkoi索取了30家輔導品牌的銷售數據，進行分析，並根據數據提供品牌產品策略的建議。例如，幫助樂意在數據中，發現一款點擊率跟購買率幾乎一比一的紙膠帶，趁勝追擊推出了該主題的後續系列。
「有時候大家會忘記，Pinkoi其實是一家科技公司，」邱佳葦表示，工程師人數占團隊的1/3，平台累積了11年、500萬會員的數據寶庫，除了運用AI與演算法，打造會員的個人化推播頁面，看到生態系計畫數據應用的成果，Pinkoi也在2022年向品牌開放了後台的「數據中心」。
如今，三萬多家Pinkoi上的設計師品牌，都可以隨時在後台瀏覽訂單銷售、商品排行、買家與廣告投放相關資料，篩選不同時間區間的數據，便能觀察數據上的變化。設計品牌因此可以參考數據，優化商品，或嘗試不同行銷活動與社群貼文，找到與消費者溝通的方向。
此外，有鑒於很多品牌礙於資源限制，常使用Google翻譯產品資訊，雖然無法幫每家品牌聘請專業翻譯社，Pinkoi編輯出了一套《產品資訊翻譯指南》，說明使用Google翻譯時的注意事項，建議如何編輯商品資訊，以降低翻譯上的錯誤率。
致力轉型，世界局勢也加溫了平台與品牌的跨境事業，疫情後Pinkoi的跨境訂單成長八成，占總訂單的三成。如今，境外業務持續擴張，Pinkoi 也推動定位轉型，不再侷限自己是「設計電商」，如此一來，Pinkoi在海外面對的競爭對手，不再只是海外的設計與文創平台，還有Amazon等電商巨擘。在跨域生態系中，平台與品牌彼此攜手，一關關跨越挑戰，要把台灣設計送到更遠的地方。
從市占率搶攻心占率
資策會數轉院／數位服務創新中心／跨域創新組組長黃中原專訪
跨境電商的策略應該從市占率思維轉移到心占率思維。現在的網路資訊太過龐雜，無論是臉書、IG、推特都可以賣東西，獲得客戶的流量成本已經墊高，不可能無窮盡擴張數位行銷的成本，而是要發展心占率。平台經營不再只是看流量，而是提供貼心服務讓客戶願意常常回來看。
從Pinkoi的角度，進軍日本市場必須先找到一群對日本有一定的投入，並有信心可以獲得日本客戶信賴的品牌。Pinkoi和品牌之間有一種相互承諾的關係，才能夠一同前行。
提供細緻、客製化的服務，是心占率的重要元素。例如，專門為市場設計的商品。開發的商品要符合客戶需求，當日本消費者看到商品會覺得是為日本生活所設計的產品。
Pinkoi和品牌共同的行銷活動十分獨特，行銷不再是Pinkoi平台面的單獨行銷，而是和進日本市場的31家品牌一起行銷。例如：因日本捐贈疫苗而共同舉辦日本感謝祭，或是各家品牌在東奧時，在社群網站互動和串聯。這樣的聯合行銷，能夠讓日本消費者在某個特定時間，出現許多台灣設計產品的資訊，培養熱度，在日本社群圈擴散。
Pinkoi做為基石者，透過設計師工作坊，讓設計品牌學習如何確立商業模式。Pinkoi不會告訴品牌該怎麼定價、設計文案，而是讓品牌在工作坊中相互學習和實作。當日本市場的成功模式確立後，其他的海外市場也可以用相同的方式設計思考。等到生態系計畫退場，品牌已累積經驗和經營能力，不僅品牌價值提升，也建立了網路口碑。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。