2022/12/07,
軍事

瑞典機構SIPRI評全球百大國防工業，台灣中科院首度進榜排名60，軍方：政府推動國防自主成果

瑞典機構SIPRI評全球百大國防工業，台灣中科院首度進榜排名60，軍方：政府推動國防自主成果
國防部15日安排媒體參訪國家中山科學研究院航空研究所，了解軍用無人機發展狀況，中科院表示，「騰雲」大型無人機主要任務是遠距目標與電子情資偵蒐。中央社記者徐肇昌攝 111年11月15日

我們想讓你知道的是

台灣軍方人士接受《中央社》訪問時證實此事，並指出中科院不是主動參與評核，SIPRI的評核資料來自營業額等公開資訊，中科院上榜是政府推動國防自主的成果。根據SIPRI的資料，業內百大軍工企業在2021年的銷售額度達5920億美元，實際上比2020年成長1.9%。

（中央社）瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）5日公布最新的百大國防工業名單，台灣的國家中山科學研究院排在第60名，是台灣機構首度擠進百大。

中科院專門研發飛彈和軍用電子器材，2021年有20億美元（約新台幣612億元）的武器銷售。

台灣軍方人士接受《中央社》訪問時證實此事，並指出中科院不是主動參與評核，SIPRI的評核資料來自營業額等公開資訊，中科院上榜是政府推動國防自主的成果。

根據SIPRI的資料，業內百大軍工企業在2021年的銷售額度達5920億美元，實際上比2020年成長1.9%。

這是全球軍火銷售總價連續第7年成長。不過雖然2020年到2021年的成長率比前一年度的1.1%高，仍低於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發前的4年，平均3.7%。

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瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」公布最新的百大國防工業名單，台灣的國家中山科學研究院排在第60名。（圖取自斯德哥爾摩國際和平研究所網頁sipri.org）
  • 2021年的供應鏈問題可能因俄烏戰爭惡化

在2021年全球供應鏈中，武器產業的許多環節仍受疫情相關障礙所影響，包括全球運輸延誤及關鍵零組件短缺。

俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，使得軍火產業面臨更多供應鏈挑戰，尤其因為俄羅斯是武器生產原物料的主要供應國之一。

雖有報導指稱俄國企業因戰爭而增加產量，但這些公司很難取得半導體，另也受到與俄烏戰爭相關的西方制裁措施影響。

  • 前百大軍火商仍為美國天下，但銷售下滑

榜上40家美國企業在2021年合計售出2990億美元的武器。與2020年相較，北美是銷售額唯一下滑地區，幅度為0.8%，部分原因是美國2021年通貨膨脹率飆升。

自2018年以來，榜上的前5大企業總部都在美國。

  • 歐洲：航空航太產業銷售下滑，造船業成長

2021年，前百大軍火商有27家總部設在歐洲，這些公司的銷售合計比2020年成長4.2%，達1230億美元。

SIPRI的軍事支出暨武器生產計畫研究員史卡拉札托（Lorenzo Scarazzato）說：「多數專精於軍用航太產品的歐洲企業都在2021年出現虧損，這些公司認為問題出在供應鏈。相比之下，歐洲造船公司似乎較不受疫情影響，2021年銷售額還有成長。」

不過法國達梭集團（Dassault Aviation Group）卻逆勢成長。拜售出25架飆風（Rafale）戰機之賜，他們2021年銷售額增加59%達63億美元。

  • 中國軍工帶動亞洲軍火銷售迅速成長

2021年，亞洲和大洋洲擠進百大的21家軍工企業合計銷售達1360億美元，比2020年成長5.8%。榜上的8家中國武器公司合計銷售達1090億美元，成長6.3%。

其他值得注意的發展還包括榜上6家俄羅斯企業，這些公司銷售額合計達178億美元，僅比2020年增加0.4%。有跡象顯示，俄羅斯軍工產業普遍出現停滯。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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