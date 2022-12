瑞典機構SIPRI評全球百大國防工業，台灣中科院首度進榜排名60，軍方：政府推動國防自主成果

In 2021 Europe accounted for 27 of the Top 100 arms companies.



UK🇬🇧 8

France🇫🇷 5

Germany🇩🇪 4

Italy🇮🇹 2

Trans-European🇪🇺 3

Norway🇳🇴 1

Poland🇵🇱 1

Spain🇪🇸 1

Sweden🇸🇪 1

Ukraine🇺🇦 1



Their combined arms sales reached $123 billion in 2021 ➡️ https://t.co/91Qu1idpLV pic.twitter.com/JvJRhbZuQQ