2022/12/07,
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日在野黨議員逼日相明言不挺台獨，台僑團體抗議，謝長廷：岸田沒明確回答是智慧的

日在野黨議員逼日相明言不挺台獨，台僑團體抗議，謝長廷：岸田沒明確回答是智慧的
駐日代表謝長廷。Photo Credit: 中央社

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日本最大在野黨立憲民主黨兩位眾議員先後在國會質詢時逼首相岸田文雄明言不支持台灣獨立，全台連聲明指出，上述立憲民主黨兩位眾議員的發言是很明顯是在干預台灣內政，蹂躝台灣民眾的人權與國民感情，簡直荒謬絕倫，斷難容忍。

日在野黨議員逼日相明言不挺台獨，台僑團體抗議

（中央社）日本最大在野黨立憲民主黨兩位眾議員先後在國會質詢時逼首相岸田文雄明言不支持台灣獨立，在日台僑團體發聲明表達抗議。駐日代表謝長廷說，應注意台獨的定義為何。

在日台僑團體「全日本台灣連合會」（全台連）會長趙中正及常務理事暨理事5日聯名發表聲明指出，11月29日日本最大在野黨、曾任職外務省的立憲民主黨籍眾議員末松義規於眾院預算委員會質詢岸田文雄時表示，「一定要封住台獨的舉動才行」、「希望首相親口明言（不支持台獨）」。

此外，擔任過外相的立憲民主黨幹事長岡田克也10月17日在眾議院預算委員會質詢岸田時說：「如果（台灣人）認為獨立會受到支持、那樣的人在台灣內部增多，或許將無法制止那樣（台獨）的舉動。」岡田還說：「美國國務卿最近表態不支持台獨，難道首相您不能親口明言嗎？」

岸田答說，對日本而言，台灣是共享基本價值、有緊密經濟關係與人員往來極為重要的夥伴、重要的友人。日本與台灣的關係根據1972年日中聯合聲明，維持非政府間的實務關係，此外，台灣海峽的和平穩定很重要，有關台灣的問題，期待能透過對話和平解決，日本至今一貫表明此看法，這是日本的基本立場。

岸田還說，將此事直接傳達給中國知道是很重要的，而且這個共同的立場，日本將與以美國為首的同盟國、理念相同的國家緊密合作，明確發訊。

全台連聲明指出，上述立憲民主黨兩位眾議員的發言是很明顯是在干預台灣內政，蹂躝台灣民眾的人權與國民感情，簡直荒謬絕倫，斷難容忍。

聲明表示，美國總統拜登（Joe Biden）9月18日接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）專訪時表示，「台灣會就獨立自己做出判斷，但美國並未鼓勵台灣獨立，這是他們的決定」。

聲明還說，美國的立場是尊重民族自決的原則，而立憲民主黨這兩位議員的發言卻扭曲了美國的立場，宛如是中華人民共和國外交部代理人的發言。全台連對此表達強烈抗議，要求這兩位議員及立憲民主黨即刻撤回發言並向台灣人民致歉。

謝長廷昨（6）日對駐日台媒表示，岸田沒明確回答是智慧的。

謝長廷說，不曉得上述兩位日本國會議員是怎麼講的，但他要提醒，應注意台獨的定義為何，現狀是不是台獨？

他說：「我認為中共現在重點也不放在反對台獨，而是放在『反對不統一』。你說我維持現狀，中共則又慢慢提高（說詞），所以你永遠跟不上。你以為說我們現在不是台獨，他就說你現狀就是不統一，如果不統一，就是要打（動武）。」

謝長廷呼籲日本應有自己的主體意識。他說，台灣當然是自己的國家要自己救，不會說一定要日本怎麼樣，台灣才能生存。

他說，上述兩位日本國會議員的講法表示因為台灣，日本才危險，但此說法是不了解中國的反日教育。其實，日本才是中國的敵人，中國一旦內部發生問題，就要找外敵以轉移目標，最容易成為轉移目標的就是日本，日本若沒這樣的自覺是很危險的。

日相岸田未明言不支持台獨 謝長廷讚有智慧
Photo Credit: 中央社
駐日代表謝長廷主張，台日應就有事之際的避難（撤僑）等問題進行協商，沖繩與那國島與台灣在有萬一的情況時，要互相接受難民。

謝長廷：可能日本先有事，台日應就撤僑等協商

（中央社）已故日本首相安倍晉三生前說「台灣有事即日本有事」，駐日代表謝長廷昨天對駐日台媒表示，也有可能是日本先有事，台日應就有事之際的人員避難（撤僑）等問題進行協商。

對於安倍生前說出「台灣有事即日本有事」的主張，謝長廷昨天表示，安倍留下的思想和遺產很重要，台日息息相關，以安倍的立場說出此言，但其實也有可能不是台灣先有事，而是日本先有事。因為，對中共解放軍來說，日本有美軍基地，如果美中關係緊張或作戰，共軍會先攻打日本。

謝長廷認為，安倍說「台灣有事即日本有事」，其實也考慮到日本可能先有事，只是不便因措辭而引起日本民眾恐懼。台日命運與共，台灣鄰近日本，假如共軍攻打花蓮，距離日本（沖繩與那國島）僅100多公里而已。同樣的，假如日本有事，台灣也會很危險。

日本政府預定本月之內修訂國家安全保障戰略等安保3文件，預料將記載日本擁有可攻擊敵方飛彈基地，也就是擁有「反擊能力」一事，這是戰後日本安保政策的大轉變。

對此， 謝長廷表示，包括擁有「反擊能力」等，日本是在俄羅斯侵略烏克蘭後也學到一些經驗。此外，他認為，美日之間有簽署安保條約，如果美中關係持續緊張，日本當然會成為共軍攻擊的對象，日本是當事者，並非第三者，日本修訂安保3文件，可能會強調這一點。

有關日本考慮在沖繩與那國島或沖繩加強防禦配置武器一事，謝長廷認為，那也是日本從8月共軍實施軍事演習中學到的經驗，共軍瞄準日本專屬經濟區（EEZ），就是在測試要攻打（日本）時該怎麼打，所以日本必須部署防禦系統。

謝長廷主張，台日應就有事之際的避難（撤僑）等問題進行協商，沖繩與那國島與台灣在有萬一的情況時，要互相接受難民，如果沖繩與那國島遭受攻擊，台灣也應開放醫院，譬如花蓮慈濟醫院設備非常先進，若要將病人送至日本本島，距離太遠，送至花蓮就很快。

基於人道救援的觀點，台灣應接受沖繩的難民。同樣的，萬一台灣遭受攻擊，日本也應相助。

謝長廷說，現在因政治的關係，台日之間無政府直接聯絡的管道，萬一有事的時候將是個大問題。他建議應從救災、救難演習協調開始做起，譬如有情況時要找誰、病人該怎麼送等問題都應開始談，才有實效。


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