2022/12/07,
國際

蒙古首都烏蘭巴托群眾示威，抗議高通膨與官商勾結，知情者宣稱國會內部有「煤礦派系」賺取暴利

蒙古首都烏蘭巴托群眾示威，抗議高通膨與官商勾結，知情者宣稱國會內部有「煤礦派系」賺取暴利
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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示威群眾對蒙古國衰弱的經濟感到不滿，受到俄羅斯入侵烏克蘭的影響，蒙古國通膨率已飆升至15.2％。引爆民憤的另一個原因是，有知情者宣稱國會內部存在一個與業界關係密切的「煤礦派系」，竊走了價值數十億美元的煤礦。

（中央社）蒙古國首都烏蘭巴托6日有數以千計人在寒冬中抗議國內煤礦業疑似存在貪腐，並對居高不下的通貨膨脹率表達不滿。

《法新社》報導，許多示威群眾是年輕人，他們不畏攝氏零下21度低溫，聚集在烏蘭巴托政府中樞「國家宮」（Government Palace）旁的蘇赫巴托爾廣場（Sukhbaatar Square），向貪腐官員「討公道」、要求解散國會。

一名示威者手舉標語牌寫著「幫幫忙，我們的國家要垮了。」

兩名牧人告訴《法新社》，他們跋涉到首都來參加示威。育有3個孩子的恩赫（Enkh Amidral）說，「基本上，毫無作為是不對的，我覺得年輕人憤怒並沒有錯」，他也希望政府「懲處竊賊」。

女學生巴亞瑪（Bayarmaa）說：「他們好像忘了自己承諾過什麼，他們曾經許我們一個更好的未來。他們本該把事情做得更好，卻什麼都沒做，而是拿民脂民膏自肥。」

隨著氣氛逐漸緊張、爆發扭打，警方呼籲群眾在當地時間晚上9時之前離開。

示威群眾對蒙古國衰弱的經濟感到不滿，受到俄羅斯入侵烏克蘭的影響，蒙古國通膨率已飆升至15.2％。

引爆民憤的另一個原因是，有知情者宣稱國會內部存在一個與業界關係密切的「煤礦派系」，竊走了價值數十億美元的煤礦。

今年11月中旬，蒙古國的肅貪機關宣布，有超過30名官員因涉嫌盜用公款而接受調查，包括負責開採煤礦的國有煤炭公司珍寶塔本陶勒蓋公司（Erdenes Tavan Tolgoi）執行長。

這家公司控制蘊藏75億噸焦煤的珍寶塔本陶勒蓋礦場，而焦煤是煉鋼過程中的關鍵原料，也是蒙古國預算的重要來源。官方尚未就相關指控置評。

據稱，涉案國會議員利用煤礦所有權和運煤到中國的運輸公司來謀取非法利益。

國會議員多爾吉漢（Dorjhand Togmid）11月在國會記者會上說，自2013年以來，有640萬噸煤礦在蒙古海關查無資料，中國海關卻有紀錄。

吹哨者也曾指稱，貪汙的海關官員沒有登記裝載煤礦的卡車出境到中國是要出口貨物，只是普通客車。

蒙古國的出口貨物中，多達86％是運到中國，其中煤占了半數以上。蒙古國也正翻新基礎設施，期望擴大對中國出口額。

礦業開採占蒙古國國內生產毛額（GDP）的1四分之一。

美國駐烏蘭巴托大使館表示，5日也有數百名抗議群眾聚集在首都，想要遊行到總統和總理官邸，但被警方路障擋下。

蒙古國地處俄羅斯和中國之間，自民主化以來，政局動盪不斷。蒙古國經歷數十年共產黨統治後，於1992年通過第一部憲法。

蒙古國去年也發生過群眾示威，當時人民抗議一名COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）患者及其嬰孩獲得不當治療，導致時任總理呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）被迫辭職，但他時隔數月又當選總統。

我國外交部針對此次事件表示，已於第一時間請我國駐蒙古代表處查報相關情形，目前暫未接獲台僑或我國人受傷的通報，駐處人員及眷屬平安。駐處將持續瞭解及掌握相關後續發展，並密切注意是否有我國人受到波及，隨時回報。

外交部呼籲旅居當地或正在蒙古商旅活動的國人提高警覺，維護自身安全，避免前往抗議示威區域。如果遭遇急難需要協助，國人可即撥打我國駐蒙古代表處緊急聯絡電話：+976-9909-1213，或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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