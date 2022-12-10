【書評】《穀倉效應2》：跳脫二元對立，擁抱多元視角，從人類學視角探索商業本質
我們想讓你知道的是
邰蒂鼓勵讀者培養「人類學視野」（亦即書名「Anthro-Vision」），學習用人類學思維去觀看世界，並擁抱多元視角，自己的視角可能很狹隘，惟有跳脫傳統二元對立的思想框架，才能看見事物的本質。
什麼是「人類學視角」？
本文要介紹的新書《穀倉效應2：未來思考》中文書名跟原文書名《Anthro-Vision： A New Way to See in Business and Life》有點不同，讀者可能想問什麼叫「Anthro-Vision」？ 是一種觀看商業和人生的視角嗎？作者吉蓮．邰蒂（Gillian Tett）是一位英國《金融時報》的專欄作家，畢業於劍橋大學，擁有人類學博士學位，並獲得過許多新聞或人類學領域的獎項。因其人類學背景，使她觀看商業的視角獨樹一格，她的文章在商業媒體中顯得特別有溫度，她總是想方設法平衡各方立場，不批判而客觀地分享其觀點。
以美國前總統川普為例，川普任內西方媒體不斷追蹤他的推特發文，國際新聞週期陷入一種惡性循環，閱聽人已經無法跟上，再也無法確定哪些新聞事件值得關注，加上演算法的推波助瀾，使資訊同溫層越來越嚴重。針對這個現象，邰蒂就分享過一些實用看法，她知道自己處於受過高等教育的菁英圈子，她的圈子對於川普嗤之以鼻，覺得川普的支持者都是鄉巴佬。邰蒂受過人類學訓練，雖然她也對川普的種種行為感到不解，但她不會立刻否定，而是開始去思考為什麼川普能跌破專家眼鏡贏得2016年大選？ 究竟他的支持者都在想什麼呢？
邰蒂會放下心中陳見，敞開心胸去了解對方的真實觀點。她也呼籲讀者別畫地自限，每個人的意見都獨一無二，並無優劣之分，每個人的價值觀都受各自文化、社會習俗、家庭教育等一系列因素影響，在我眼中正確的事，在你眼中可能荒腔走板。邰蒂鼓勵讀者培養「人類學視野」（亦即書名「Anthro-Vision」），學習用人類學思維去觀看世界，並擁抱多元視角，自己的視角可能很狹隘，惟有跳脫傳統二元對立的思想框架，才能看見事物的本質。
學習從人類學視角看世界
邰蒂是一名很優秀的新聞工作者，擔任《金融時報》美國版主編，她接觸和訪談的很多對象都是國際知名的重要人物。美國總統、財富五百大CEO、華爾街高管們都是她的來賓或朋友。不過邰蒂能夠在一個國際財經媒體擔任如此重要的職務，除了她本身優秀的新聞專業，另一方面可能要歸功於她接地氣（down-to-earth），非常謙遜，完全沒有架子，如同她的文字，知識量豐富，卻親切的娓娓道來，本書共10章，每一章都可當作一篇長篇報導。
邰蒂是說故事的高手，她先以自己的生命經驗當例子。第一章她分享自己進入人類學的契機，以及人類學這門學科的早期發展歷史。邰蒂寫道：「這些領域共通的特性就是研究者執著的好奇心。人類學家致力於窺視縫隙，沉浸於古怪之處，爬進世界各地的社會灌木叢裡。」她成長於1970年代陰鬱的倫敦郊區，並幻想著踏上冒險之旅，1989年進入劍橋大學攻讀人類學博士，1991年前往中亞塔吉克進行田野調查，主題是塔吉克的婚禮儀式，試圖探究伊斯蘭文化跟共產主義之間是否有衝突？
20世紀人類學最常使用的其中一種研究方法叫作「民族誌研究法」，人類學家前往遙遠的聚落住在那裡，學習當地的語言和習俗，努力融入研究的群體，經過長時間的浸淫，再將觀察結果寫成民族誌出版。邰蒂驚奇地發現當地人其實在共產主義政府統治下，毫無違和地保留伊斯蘭傳統，這讓她深刻了解文化並不如表面上那麼二元對立，所以第一章取作〈不存在的文化衝突〉，人類學訓練使邰蒂具備廣角鏡頭，得以全景式觀察世間百態。
90年代蘇聯垮台後，以美國為首的新自由主義框架隨全球化擴展到全球，科技的日新月異也對人類社會產生根本性的衝擊，特別是網路和智慧型裝置的普及，讓世界變得更扁平，卻也更支離破碎。因此新時代的人類學家就顯得特別有意義，他們能夠對令人費解的社會現象提出合理的解釋，幫助社會大眾釐清這個時代的集體困惑。本書的其他章節基本上就是人類學如何應用於商業世界，畢竟商業主宰當今社會的一切活動，21世紀資訊無遠弗屆，已經沒有原始部落可供人類學家長期駐點研究，那人類學該何去何從呢？
將人類學應用於商業世界
自過去半個世紀，有一批人類學家逐漸將眼光投射到商業世界，上班族、勞動階級、高階經理人等群體，某種程度都像一個又一個部落，很適合當作研究的對象。本書收錄許多案例研究，例如歐美很多大企業，特別是矽谷科技公司希望打造出符合消費者的產品，便聘僱了不少人類學家進入企業貢獻所長。另一方面，有時候企業想要了解企業文化，也很愛雇用人類學家蹲點觀察，希望推動組織轉型。。
值得一提的是，有一些人類學家對這種趨勢不以為然，批評投身於企業的同行背離了學術初衷，他們認為人類學研究不該服膺於資本主義。邰蒂對此倒是樂觀其成，人類學終於不再侷限於學院，而是走入主流視野，學問最終都要想辦法學以致用，人類學跟商業的結合不一定是壞事。邰蒂在書末寫了一封致人類學家的信，提到有些人類學家因為人類學訓練，不自覺養成反主流的氣質，但這種心態不見得是正向的，這也是一種知識盲區，需多加留意。
人類學可以成為新時代的好工具。以金融業為例，2008年金融危機的起因就是華爾街的部落主義，一小群人打著市場流動性的旗幟毫無節制的進行所謂的「金融創新」，發明高風險的衍生性金融商品，在一些銀行家眼裡只有利潤，不在乎其他利害關係人，最終導致波及全球的金融風暴。若金融從業人員能夠具備人類學視野，在他們眼裡，資本的流動或許就不再只是彭博終端機上跳躍的數字，而是關乎成千上億人的生計。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。