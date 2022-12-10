【書評】《穀倉效應2》：跳脫二元對立，擁抱多元視角，從人類學視角探索商業本質

什麼是「人類學視角」？

本文要介紹的新書《穀倉效應2：未來思考》中文書名跟原文書名《Anthro-Vision： A New Way to See in Business and Life》有點不同，讀者可能想問什麼叫「Anthro-Vision」？ 是一種觀看商業和人生的視角嗎？作者吉蓮．邰蒂（Gillian Tett）是一位英國《金融時報》的專欄作家，畢業於劍橋大學，擁有人類學博士學位，並獲得過許多新聞或人類學領域的獎項。因其人類學背景，使她觀看商業的視角獨樹一格，她的文章在商業媒體中顯得特別有溫度，她總是想方設法平衡各方立場，不批判而客觀地分享其觀點。

以美國前總統川普為例，川普任內西方媒體不斷追蹤他的推特發文，國際新聞週期陷入一種惡性循環，閱聽人已經無法跟上，再也無法確定哪些新聞事件值得關注，加上演算法的推波助瀾，使資訊同溫層越來越嚴重。針對這個現象，邰蒂就分享過一些實用看法，她知道自己處於受過高等教育的菁英圈子，她的圈子對於川普嗤之以鼻，覺得川普的支持者都是鄉巴佬。邰蒂受過人類學訓練，雖然她也對川普的種種行為感到不解，但她不會立刻否定，而是開始去思考為什麼川普能跌破專家眼鏡贏得2016年大選？ 究竟他的支持者都在想什麼呢？

邰蒂會放下心中陳見，敞開心胸去了解對方的真實觀點。她也呼籲讀者別畫地自限，每個人的意見都獨一無二，並無優劣之分，每個人的價值觀都受各自文化、社會習俗、家庭教育等一系列因素影響，在我眼中正確的事，在你眼中可能荒腔走板。邰蒂鼓勵讀者培養「人類學視野」（亦即書名「Anthro-Vision」），學習用人類學思維去觀看世界，並擁抱多元視角，自己的視角可能很狹隘，惟有跳脫傳統二元對立的思想框架，才能看見事物的本質。

學習從人類學視角看世界

邰蒂是一名很優秀的新聞工作者，擔任《金融時報》美國版主編，她接觸和訪談的很多對象都是國際知名的重要人物。美國總統、財富五百大CEO、華爾街高管們都是她的來賓或朋友。不過邰蒂能夠在一個國際財經媒體擔任如此重要的職務，除了她本身優秀的新聞專業，另一方面可能要歸功於她接地氣（down-to-earth），非常謙遜，完全沒有架子，如同她的文字，知識量豐富，卻親切的娓娓道來，本書共10章，每一章都可當作一篇長篇報導。

邰蒂是說故事的高手，她先以自己的生命經驗當例子。第一章她分享自己進入人類學的契機，以及人類學這門學科的早期發展歷史。邰蒂寫道：「這些領域共通的特性就是研究者執著的好奇心。人類學家致力於窺視縫隙，沉浸於古怪之處，爬進世界各地的社會灌木叢裡。」她成長於1970年代陰鬱的倫敦郊區，並幻想著踏上冒險之旅，1989年進入劍橋大學攻讀人類學博士，1991年前往中亞塔吉克進行田野調查，主題是塔吉克的婚禮儀式，試圖探究伊斯蘭文化跟共產主義之間是否有衝突？

20世紀人類學最常使用的其中一種研究方法叫作「民族誌研究法」，人類學家前往遙遠的聚落住在那裡，學習當地的語言和習俗，努力融入研究的群體，經過長時間的浸淫，再將觀察結果寫成民族誌出版。邰蒂驚奇地發現當地人其實在共產主義政府統治下，毫無違和地保留伊斯蘭傳統，這讓她深刻了解文化並不如表面上那麼二元對立，所以第一章取作〈不存在的文化衝突〉，人類學訓練使邰蒂具備廣角鏡頭，得以全景式觀察世間百態。

90年代蘇聯垮台後，以美國為首的新自由主義框架隨全球化擴展到全球，科技的日新月異也對人類社會產生根本性的衝擊，特別是網路和智慧型裝置的普及，讓世界變得更扁平，卻也更支離破碎。因此新時代的人類學家就顯得特別有意義，他們能夠對令人費解的社會現象提出合理的解釋，幫助社會大眾釐清這個時代的集體困惑。本書的其他章節基本上就是人類學如何應用於商業世界，畢竟商業主宰當今社會的一切活動，21世紀資訊無遠弗屆，已經沒有原始部落可供人類學家長期駐點研究，那人類學該何去何從呢？

將人類學應用於商業世界

自過去半個世紀，有一批人類學家逐漸將眼光投射到商業世界，上班族、勞動階級、高階經理人等群體，某種程度都像一個又一個部落，很適合當作研究的對象。本書收錄許多案例研究，例如歐美很多大企業，特別是矽谷科技公司希望打造出符合消費者的產品，便聘僱了不少人類學家進入企業貢獻所長。另一方面，有時候企業想要了解企業文化，也很愛雇用人類學家蹲點觀察，希望推動組織轉型。。

值得一提的是，有一些人類學家對這種趨勢不以為然，批評投身於企業的同行背離了學術初衷，他們認為人類學研究不該服膺於資本主義。邰蒂對此倒是樂觀其成，人類學終於不再侷限於學院，而是走入主流視野，學問最終都要想辦法學以致用，人類學跟商業的結合不一定是壞事。邰蒂在書末寫了一封致人類學家的信，提到有些人類學家因為人類學訓練，不自覺養成反主流的氣質，但這種心態不見得是正向的，這也是一種知識盲區，需多加留意。

人類學可以成為新時代的好工具。以金融業為例，2008年金融危機的起因就是華爾街的部落主義，一小群人打著市場流動性的旗幟毫無節制的進行所謂的「金融創新」，發明高風險的衍生性金融商品，在一些銀行家眼裡只有利潤，不在乎其他利害關係人，最終導致波及全球的金融風暴。若金融從業人員能夠具備人類學視野，在他們眼裡，資本的流動或許就不再只是彭博終端機上跳躍的數字，而是關乎成千上億人的生計。