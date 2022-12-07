烏克蘭無人機跨境襲擊俄羅斯3座軍用機場，莫斯科稱此刻無談判可能
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兩天內俄羅斯三座機場遇襲，烏克蘭未直接宣稱發動這些攻擊，但仍為此歡慶。英國國防部指出：「俄方若評估，這都是周密攻擊行動，那麼可能會認為，這是他們入侵烏克蘭以來，在兵力防護上最具戰略嚴重性的失敗。」
（中央社）烏克蘭無人機昨天（當地時間5日）展現穿透俄羅斯數百公里空域能力，襲擊俄境2座空軍基地，今天又有第3座俄軍用機場遭到攻擊。與此同時，俄軍發動新一波飛彈攻勢，中斷烏國各地電力系統。
烏無人機跨境攻擊，兩天內俄3機場遇襲揭戰略失敗
俄羅斯昨天證實，利珊州（Ryazan）佳吉列沃（Dyagilevo）空軍基地和薩拉托夫州（Saratov）恩格斯（Engels）基地遭到無人機攻擊，前者駐有俄國大型戰略轟炸機，後者距首都莫斯科僅數小時車程。而鄰近烏克蘭的俄羅斯庫斯克市（Kursk）一座軍用機場今天清晨遇襲，造成一座儲油槽起火燃燒。
烏克蘭未直接宣稱發動這些攻擊，但仍為此歡慶。英國國防部今天指出：「俄方若評估，這都是周密攻擊行動，那麼可能會認為，這是他們入侵烏克蘭以來，在兵力防護上最具戰略嚴重性的失敗。」
俄趁嚴冬將至轟電力系統，烏趕工修電網
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨晚說，俄羅斯發射70枚飛彈，擊中烏克蘭已嚴重受損的基礎設施。烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）在通訊軟體Telegram上表示，「由於遭到砲擊」，所有區域再度宣布停電。
烏克蘭近半電力系統受損，在室外氣溫降到攝氏0度以下時，民眾陷入寒冷與黑暗之中。烏克蘭國家能源公司執行長庫奇斯基（Volodymyr Kudrytskyi）表示，這波攻擊是在烏克蘭進入嚴寒時期發動，「俄方挑在這時候發動攻擊，與他們想盡可能造成更多破壞有關…我們的維修人員將修復能源系統。」
訪基輔遇空襲，UN人權專員地下避難會維權人士
今年10月接管聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）的圖克（Volker Turk）4日抵烏克蘭，原定昨天在基輔與一些人權捍衛者會面，但當時防空警報響起，他們被迫把會議移到地下避難處。
晃動中的影片顯示，防空警報大作時，圖克與一大群人沿著一條巷弄迅速逃離，從煤渣磚牆旁邊的階梯走進地下避難處。圖克說：「我正要與人權捍衛者見面，但我必須把會議移到這個避難處，因為防空警報響起…烏克蘭遭遇一波飛彈攻擊，其中一些飛彈落在基輔鄰近地區。」
克里米亞大橋10月遭攻擊後，普亭現身視察
俄羅斯國營電視台畫面顯示，俄國總統普亭（Vladimir Putin）昨天視察連接克里米亞半島與俄國南部的克里米亞大橋。這是俄羅斯2月24日出兵侵略烏克蘭之後，普亭最接近戰爭前線的行程。
克里米亞大橋10月8日發生爆炸，造成部分橋面毀損，莫斯科當局宣稱是烏克蘭發動攻擊。70歲的普亭視察時還聽取了副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）說明橋梁維修作業簡報，並跟建築工人交談。
澤倫斯基視察頓內次克前線，與烏軍共度軍人節
烏克蘭總統府表示，澤倫斯基今天趁著軍人節前往東部頓內次克州（Donetsk）巴赫姆特市（Bakhmut）附近視察軍隊，當地是俄軍近來攻勢集中點，也是兩軍交戰前線。社群平台Telegram張貼的影片顯示，穿著外套的他站在一排漆有烏克蘭國旗藍黃色大型字母旁。
他在貼文留言道：「感謝各位展現的堅韌和力量……我相信下一次我們會在烏克蘭的頓內次克市和盧漢斯克市（Luhansk）見面，也確信我們會在克里米亞半島見面。」
俄稱贊同美對烏克蘭和平立場，但此刻無談判可能
俄羅斯今天表示贊同美國對於烏克蘭持久和平的立場，但淡化在俄軍達成「特別軍事行動」目標之前展開談判的可能性。
《路透社》報導，美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普亭都曾表示，樂於就烏克蘭問題進行外交折衝，但兩人迄未進行會談，也未就談判條件達成共識。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天接受訪問時說，已進入第10個月的烏克蘭戰事幾乎篤定須以外交和談判告終，「公正而持久的和平」不可或缺。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應布林肯的談話說，他贊同和平的必要性。
但他表示：「結果應該是公正而持久的和平，這令人贊同，至於進行某種談判的可能性，我們認為此刻尚未出現，而我們也一再這麼說。」
關於這種可能性出現的要件為何，培斯科夫表示：「特別軍事行動的目標必須達成，俄羅斯必須也將會達成自己訂定的目標。」
俄羅斯並未充分界定出兵烏克蘭的目標，而且隨著俄軍在戰場受挫，相關目標似乎已改變，只是俄方宣稱，絕不會放棄在烏克蘭南部和東部占領的土地。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。