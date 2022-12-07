烏克蘭無人機跨境襲擊俄羅斯3座軍用機場，莫斯科稱此刻無談判可能

（中央社）烏克蘭無人機昨天（當地時間5日）展現穿透俄羅斯數百公里空域能力，襲擊俄境2座空軍基地，今天又有第3座俄軍用機場遭到攻擊。與此同時，俄軍發動新一波飛彈攻勢，中斷烏國各地電力系統。

烏無人機跨境攻擊，兩天內俄3機場遇襲揭戰略失敗

俄羅斯昨天證實，利珊州（Ryazan）佳吉列沃（Dyagilevo）空軍基地和薩拉托夫州（Saratov）恩格斯（Engels）基地遭到無人機攻擊，前者駐有俄國大型戰略轟炸機，後者距首都莫斯科僅數小時車程。而鄰近烏克蘭的俄羅斯庫斯克市（Kursk）一座軍用機場今天清晨遇襲，造成一座儲油槽起火燃燒。

烏克蘭未直接宣稱發動這些攻擊，但仍為此歡慶。英國國防部今天指出：「俄方若評估，這都是周密攻擊行動，那麼可能會認為，這是他們入侵烏克蘭以來，在兵力防護上最具戰略嚴重性的失敗。」

俄趁嚴冬將至轟電力系統，烏趕工修電網

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨晚說，俄羅斯發射70枚飛彈，擊中烏克蘭已嚴重受損的基礎設施。烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）在通訊軟體Telegram上表示，「由於遭到砲擊」，所有區域再度宣布停電。

烏克蘭近半電力系統受損，在室外氣溫降到攝氏0度以下時，民眾陷入寒冷與黑暗之中。烏克蘭國家能源公司執行長庫奇斯基（Volodymyr Kudrytskyi）表示，這波攻擊是在烏克蘭進入嚴寒時期發動，「俄方挑在這時候發動攻擊，與他們想盡可能造成更多破壞有關…我們的維修人員將修復能源系統。」

訪基輔遇空襲，UN人權專員地下避難會維權人士

今年10月接管聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）的圖克（Volker Turk）4日抵烏克蘭，原定昨天在基輔與一些人權捍衛者會面，但當時防空警報響起，他們被迫把會議移到地下避難處。

晃動中的影片顯示，防空警報大作時，圖克與一大群人沿著一條巷弄迅速逃離，從煤渣磚牆旁邊的階梯走進地下避難處。圖克說：「我正要與人權捍衛者見面，但我必須把會議移到這個避難處，因為防空警報響起…烏克蘭遭遇一波飛彈攻擊，其中一些飛彈落在基輔鄰近地區。」

克里米亞大橋10月遭攻擊後，普亭現身視察

俄羅斯國營電視台畫面顯示，俄國總統普亭（Vladimir Putin）昨天視察連接克里米亞半島與俄國南部的克里米亞大橋。這是俄羅斯2月24日出兵侵略烏克蘭之後，普亭最接近戰爭前線的行程。

克里米亞大橋10月8日發生爆炸，造成部分橋面毀損，莫斯科當局宣稱是烏克蘭發動攻擊。70歲的普亭視察時還聽取了副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）說明橋梁維修作業簡報，並跟建築工人交談。

澤倫斯基視察頓內次克前線，與烏軍共度軍人節

烏克蘭總統府表示，澤倫斯基今天趁著軍人節前往東部頓內次克州（Donetsk）巴赫姆特市（Bakhmut）附近視察軍隊，當地是俄軍近來攻勢集中點，也是兩軍交戰前線。社群平台Telegram張貼的影片顯示，穿著外套的他站在一排漆有烏克蘭國旗藍黃色大型字母旁。

他在貼文留言道：「感謝各位展現的堅韌和力量……我相信下一次我們會在烏克蘭的頓內次克市和盧漢斯克市（Luhansk）見面，也確信我們會在克里米亞半島見面。」

俄稱贊同美對烏克蘭和平立場，但此刻無談判可能

俄羅斯今天表示贊同美國對於烏克蘭持久和平的立場，但淡化在俄軍達成「特別軍事行動」目標之前展開談判的可能性。

《路透社》報導，美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普亭都曾表示，樂於就烏克蘭問題進行外交折衝，但兩人迄未進行會談，也未就談判條件達成共識。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天接受訪問時說，已進入第10個月的烏克蘭戰事幾乎篤定須以外交和談判告終，「公正而持久的和平」不可或缺。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應布林肯的談話說，他贊同和平的必要性。

但他表示：「結果應該是公正而持久的和平，這令人贊同，至於進行某種談判的可能性，我們認為此刻尚未出現，而我們也一再這麼說。」

關於這種可能性出現的要件為何，培斯科夫表示：「特別軍事行動的目標必須達成，俄羅斯必須也將會達成自己訂定的目標。」

俄羅斯並未充分界定出兵烏克蘭的目標，而且隨著俄軍在戰場受挫，相關目標似乎已改變，只是俄方宣稱，絕不會放棄在烏克蘭南部和東部占領的土地。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航