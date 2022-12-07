基隆擬推垃圾「隨袋徵收」：可望從工業區試辦，垃圾分類自2023年4月起實施破袋稽查

基隆市議會於今（2022）年3月初召開臨時會議，初步討論垃圾隨袋徵收議題，據《中央社》報導，基隆市議員張淵翔認為基隆的垃圾量不斷增加，因為台北市與新北市陸續推行隨袋徵收，而基隆市至今仍尚未跟進，稽查人員就明確表示，鄰近居民常將圾垃帶來基隆丟，導致基隆市垃圾量「岌岌可危」。

對此，基隆市環保局局長賴煥紘當時表示，預計將會從源頭減量做起，不僅會遵行限塑政策、一次用產品源頭減量、推廣資源回收再使用，同時也會持續強化民眾對於垃圾分類的基本觀念，未來才會研擬垃圾隨袋徵收的可能性。

隨袋徵收面臨困難

許多基隆市議員紛紛要求基隆市政府跟進雙北，陳薇仲在質詢時強烈建議基隆市政府推行隨袋徵收，更直言若環保局無法自行評估，應該發包評估標案。王醒之也質疑環保局不進行具體研究的原因，「過去研究資料就顯示，使用專用垃圾袋不僅能減少市民月支出，還能降低總焚化量。」

然而該政策並非說推就能推，《中時新聞網》就引述賴煥紘說法，隨袋徵收攸關基隆市民的生活習慣，要改變仍要進行多方溝通。

不只如此，若垃圾袋費用比照雙北，那麼每年將需額外編列2億元的預算，用以補貼垃圾清運；倘若市政府不補貼，清運費用勢必會轉嫁給市民，推行力度將大打折扣。

因此，基隆市政府預計將以其他方式減少垃圾量，賴煥紘提到目前正計畫興建廚餘高速發酵場，他表示，若高速發酵場成功興建，民眾將不需再把生、熟廚餘分類，可以直接倒入回收桶，對民眾來說會非常方便。目前基隆主要回收熟廚餘，並標售給養豬戶作為飼料使用。

環保局委外分析利弊，隨袋徵收可能從工業區試辦

今年初，基隆市環保局還認為推行隨袋徵收仍需與市民多方溝通，不過在10月，就傳出環保局已委託顧問公司對隨袋徵收的利弊進行分析，根據《中央社》報導，預計2023年11月報告就會出爐，到時候基隆市環保局將會邀請專家商討，進一步評估政策推行的可行性。

賴煥紘也直言，雖然目前無法全面推動垃圾隨袋徵收，但環保局希望從工業區著手，現在正與工業區的協進會和服務中心溝通，未來會進行意願調查，若工業區願意配合，市府將會先針對工業區試辦。

從2002年起，台灣施行的限塑政策

事實上，台灣自從2002年起就開始對塑膠與免洗餐具進行有限度的使用，隨後在2013年至2017年，台北市與新北市政府合作推出「環保兩用袋」，希望藉此減少塑膠袋使用量。

2018年，政府再度擴大管制範圍，要求麵包店、洗衣店及飲料店等7大類業者，不得提供免費塑膠袋，更擬定「臺灣海洋廢棄物治理行動方案」，規劃未來10年漸進式的禁塑政策。

今年4月，環保署再度公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，針對飲料店、便利超商、速食店、超級市場等地區限制使用一次性塑膠杯，若違反規定將處新台幣1200元至6000元罰鍰。經限期改善，仍未完成改善者，得按日連續處罰。

隨後，各地政府也紛紛推行「自備環保杯享折扣」的方案，就在今年12月，臺北市政府率先祭出「全面禁用一次性塑膠杯」政策，其他縣市最晚必須於2024年底提出「限用一次性塑膠杯」期程。

基隆將分兩階段推廣垃圾分類，預計每天減少20頓圾垃量

為了落實垃圾分類，基隆市政府也預計明（2023）年上路「垃圾破袋稽查」政策，明年1月到3月是宣導期，4月起稽查，每個家戶的垃圾將被隨機抽驗，若發現任何違規事宜，將會依《廢棄物清理法》裁處1200元罰鍰。

《中時新聞網》引述賴煥紘說法表示，隨機破袋稽查是為了讓民眾養成資源回收的習慣，或許政策施行初期會造成民眾的不便，不過只要好好養成習慣，垃圾減量的目標就不是難事。

基隆市環保局也制定未來目標，期待明年政策上路後，每天能減少20頓垃圾量，賴煥紘補充，全基隆市有42條垃圾車收運路線，每日每線垃圾量如果減少500公斤，一定能輕易達成20噸的減量目標。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：羅元祺