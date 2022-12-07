基隆擬推垃圾「隨袋徵收」：可望從工業區試辦，垃圾分類自2023年4月起實施破袋稽查
我們想讓你知道的是
基隆市議會今年3月開始討論隨袋徵收議題，基隆市環保局長賴煥紘表示，將會先從源頭減量做起，因為隨袋徵收仍有許多問題要釐清，若要推行也會先以工業區為試辦單位。另外，基隆市環保局也制定未來目標，全市有42條垃圾車收運路線，每日每線垃圾量如果減少500公斤，一定能輕易達成20噸的減量目標。
基隆市議會於今（2022）年3月初召開臨時會議，初步討論垃圾隨袋徵收議題，據《中央社》報導，基隆市議員張淵翔認為基隆的垃圾量不斷增加，因為台北市與新北市陸續推行隨袋徵收，而基隆市至今仍尚未跟進，稽查人員就明確表示，鄰近居民常將圾垃帶來基隆丟，導致基隆市垃圾量「岌岌可危」。
對此，基隆市環保局局長賴煥紘當時表示，預計將會從源頭減量做起，不僅會遵行限塑政策、一次用產品源頭減量、推廣資源回收再使用，同時也會持續強化民眾對於垃圾分類的基本觀念，未來才會研擬垃圾隨袋徵收的可能性。
隨袋徵收面臨困難
許多基隆市議員紛紛要求基隆市政府跟進雙北，陳薇仲在質詢時強烈建議基隆市政府推行隨袋徵收，更直言若環保局無法自行評估，應該發包評估標案。王醒之也質疑環保局不進行具體研究的原因，「過去研究資料就顯示，使用專用垃圾袋不僅能減少市民月支出，還能降低總焚化量。」
然而該政策並非說推就能推，《中時新聞網》就引述賴煥紘說法，隨袋徵收攸關基隆市民的生活習慣，要改變仍要進行多方溝通。
不只如此，若垃圾袋費用比照雙北，那麼每年將需額外編列2億元的預算，用以補貼垃圾清運；倘若市政府不補貼，清運費用勢必會轉嫁給市民，推行力度將大打折扣。
因此，基隆市政府預計將以其他方式減少垃圾量，賴煥紘提到目前正計畫興建廚餘高速發酵場，他表示，若高速發酵場成功興建，民眾將不需再把生、熟廚餘分類，可以直接倒入回收桶，對民眾來說會非常方便。目前基隆主要回收熟廚餘，並標售給養豬戶作為飼料使用。
環保局委外分析利弊，隨袋徵收可能從工業區試辦
今年初，基隆市環保局還認為推行隨袋徵收仍需與市民多方溝通，不過在10月，就傳出環保局已委託顧問公司對隨袋徵收的利弊進行分析，根據《中央社》報導，預計2023年11月報告就會出爐，到時候基隆市環保局將會邀請專家商討，進一步評估政策推行的可行性。
賴煥紘也直言，雖然目前無法全面推動垃圾隨袋徵收，但環保局希望從工業區著手，現在正與工業區的協進會和服務中心溝通，未來會進行意願調查，若工業區願意配合，市府將會先針對工業區試辦。
從2002年起，台灣施行的限塑政策
事實上，台灣自從2002年起就開始對塑膠與免洗餐具進行有限度的使用，隨後在2013年至2017年，台北市與新北市政府合作推出「環保兩用袋」，希望藉此減少塑膠袋使用量。
2018年，政府再度擴大管制範圍，要求麵包店、洗衣店及飲料店等7大類業者，不得提供免費塑膠袋，更擬定「臺灣海洋廢棄物治理行動方案」，規劃未來10年漸進式的禁塑政策。
今年4月，環保署再度公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，針對飲料店、便利超商、速食店、超級市場等地區限制使用一次性塑膠杯，若違反規定將處新台幣1200元至6000元罰鍰。經限期改善，仍未完成改善者，得按日連續處罰。
隨後，各地政府也紛紛推行「自備環保杯享折扣」的方案，就在今年12月，臺北市政府率先祭出「全面禁用一次性塑膠杯」政策，其他縣市最晚必須於2024年底提出「限用一次性塑膠杯」期程。
基隆將分兩階段推廣垃圾分類，預計每天減少20頓圾垃量
為了落實垃圾分類，基隆市政府也預計明（2023）年上路「垃圾破袋稽查」政策，明年1月到3月是宣導期，4月起稽查，每個家戶的垃圾將被隨機抽驗，若發現任何違規事宜，將會依《廢棄物清理法》裁處1200元罰鍰。
《中時新聞網》引述賴煥紘說法表示，隨機破袋稽查是為了讓民眾養成資源回收的習慣，或許政策施行初期會造成民眾的不便，不過只要好好養成習慣，垃圾減量的目標就不是難事。
基隆市環保局也制定未來目標，期待明年政策上路後，每天能減少20頓垃圾量，賴煥紘補充，全基隆市有42條垃圾車收運路線，每日每線垃圾量如果減少500公斤，一定能輕易達成20噸的減量目標。
新聞來源
- 基隆研議垃圾隨袋徵收 工業區擬先試辦（中央社）
- 垃圾費隨袋徵收 基隆環保局委外評估（中央社）
- 基隆明年起垃圾破袋稽查 未分類祭重罰（中時新聞網）
- 跟進雙北垃圾隨袋徵收 基市環保局：還需編列2億預算（中時新聞網）
延伸閱讀
- 環團走訪全台濱海與河岸掩埋場，六成場址垃圾堆置嚴重、外溢，可能引發火警
- 離島垃圾運回台灣一趟有多難？蘭嶼、綠島清運停擺近半年，堆出500公噸的「垃圾山」
- 四接東移恐造成基隆港塞港？台電舉例台中港安全運作無虞，林右昌：找出最可行方案
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺
Tags：
在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。