2022/12/07,
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印尼爭議新刑法：婚外性行為與同居禁令包括外國人，各界憂嚇跑外資與遊客

印尼爭議新刑法：婚外性行為與同居禁令包括外國人，各界憂嚇跑外資與遊客
Photo Credit: 中央社

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具有爭議性的「刑法修正草案」（RKUHP），6日在印尼所有政黨的支持下通過，但新法規不會立即生效，預計有3年的過渡期，以制定細則。由於該法實施對象包括在印尼的外國人，因此各界擔心此法將影響印尼的招商與觀光業復甦。

（中央社）印尼國會6日通過極具爭議的「刑法修正草案」，未來婚外性行為及未婚同居都可被定罪，外籍居民及遊客亦受規範。美國外交官員在美印尼投資峰會中指出，這項法規可能嚇跑外國遊客及降低外資來印尼意願。

新刑法還包括禁止侮辱總統或國家機構、禁止傳播與國家意識形態相反的觀點，以及禁止沒有事前申請的抗議活動。數個公民團體批評該法侵犯人權，並稱法案通過標誌著印尼民主開倒車。

根據印尼媒體報導，「刑法修正草案」（RKUHP）6日在所有政黨的支持下通過，但新法規不會立即生效，預計有3年的過渡期，以制定細則。

印尼現在禁止通姦，但並不禁止婚前性行為，該法通過後，未婚性行為最高可被處以一年徒刑。各界擔憂，這項法規可能使外國遊客對赴印尼旅遊感到卻步，也可能嚇跑投資者。

美國駐菲律賓大使金成（Sung Kim）6日在一場美印尼投資峰會中表示，該法通過可能影響外國在印尼的投資及赴印尼的遊客減少。

他說：「我們擔心，那些試圖規範成年人在家庭間所發生事情的道德條款，會對印尼投資環境產生負面影響。」並補充，對私人決定定罪可能會影響外資是否投資印尼的決定。

另外，許多印尼新聞從業人員都對「刑法修正草案」通過感到擔憂，因為新法規禁止侮辱總統、國家機構和國家意識形態，而且倡導避孕及褻瀆宗教都屬違法。另外，其中一項法規卻對被控貪腐的人從輕處罰。

印尼「雅加達郵報」社論指出，新的刑法可能被用來限制公民自由，並批評修正草案的各項法規。社論寫道：「用總統的話說，就是『沒有必要急於通過有爭議的法案』。我們需要一部更好的刑法，以反映我們從殖民壓迫者手中獨立以來所取得的進步。」

印尼政府提出「刑法修正草案」的初衷是為了去除具有殖民意涵、使用數百年的刑法，經過數年草擬制訂，原訂2019年進行討論，卻引發大規模抗議，後來部分條款經由討論而做修改，但仍存在許多爭議法條。

雅加達法律援助機構（LBH）表示，刑法修正案通過是侵犯民主、人權和人民的自由。LBH律師契特拉（Citra Refarandum）6日向中央社說，人們在私領域的自由將受到規範，這完全違反人權。

印尼詹特拉法學院（Jentera School of Law）講師蘇桑蒂（Bivitri Susanti）則表示：「這項刑法修正案嚴重破壞印尼的民主制度，許多條文規範並不明確，紅線在哪也不知道。」這代表印尼民主走退路。

蘇桑蒂說，政府想在最短時間內通過修正案，明顯是為了避免發生大規模抗議，讓公民團體「措手不及」，因而無法組織大規模示威。

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印尼大學生5日參與抗議，表達年輕人反對「刑法修 正草案」的聲音。
民眾撒鮮花抗議 象徵印尼民主已死
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印尼民眾5日在抗議布條撒下鮮花，象徵印尼民主已死。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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