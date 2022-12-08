【專訪】恆春挖出台灣史上最完整鯨魚化石，科博館團隊分享四個月地獄般的挖掘經驗
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今（2022）年5月，國立自然科學博物館楊子睿團隊在恆春地頭溝河谷中，發現一具保存得極為完整的大型鯨魚化石。在歷經「地獄般」的3個多月後，終於成功將整具化石從地層中挖掘出來。《科學月刊》這次也特別訪問了楊子睿與幾位這次參與化石挖掘的團隊成員們，聊一聊本次挖掘的過程及當中的辛酸血淚。
文：羅億庭
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- 今（2022）年5月，國立自然科學博物館地質學組的助理研究員楊子睿與團隊，一同在恆春的頭溝河谷中發現了一具台灣目前保存得最完整的大型鯨魚化石。
- 根據鯨魚的下頜骨化石，團隊推估牠的真實大小約有18公尺長，生存在約10萬年前；從肩胛骨則推論牠可能是一隻小的藍鯨，或是青少年時期的大翅鯨。
- 團隊中不少人都是第一次參與大型古生物化石開挖，過程中除了需要克服地獄般的天氣，還面臨了瘋狂進攻的蚊子、暴雨淹水等考驗，但也每天都有不同驚喜。
當生物的生命消逝後，牠的遺體、生存痕跡便有可能會留存於土地上，經過沉積物的堆積、掩埋與化石化作用（fossilization）成岩後變為化石。化石記載著這片土地曾經的過往，透過化石也可以使我們對曾經生活於當地的古生物有更多了解。
在地球整整46億年的歷史中，台灣算是很新的一座小島，出現於大約600萬年前。不過即使是相對於地球歷史來說十分年輕的台灣，島上的化石依舊不少。也因為台灣的地形、地質環境特殊，在不同的地層中都分布著許多珍貴的化石，舉凡貝類、海膽、珊瑚、脊椎動物、有孔蟲（Foraminifera）等，都曾有過發現的紀錄。
出土自台灣的脊椎動物化石中，最有名的大概就是1970年代在台南左鎮菜寮溪發現的早坂犀牛（Nesorhinus hayasakai）；近20年來漁民更在澎湖海溝打撈到不少古菱齒象（Palaeoloxodon）化石。
大象是陸地上最大的哺乳類動物，而海洋中最大的哺乳類動物則非鯨魚莫屬；而在台灣這座島嶼上，曾發現過鯨魚化石嗎？
為期四個月地獄般的挖掘
今（2022）年5月，由國立自然科學博物館地質學組的助理研究員楊子睿帶領的團隊，在恆春地頭溝河谷中發現了一具保存得極為完整的大型鯨魚化石。在歷經「地獄般」的三個多月後，終於成功將整具化石從地層中挖掘出來。《科學月刊》這次也特別訪問了楊子睿與幾位這次參與化石挖掘的團隊成員們，聊一聊本次挖掘的過程及當中的辛酸血淚。
最初為什麼會知道恆春當地有這具鯨魚化石，並開始挖掘呢？「這一開始其實都是無心插柳柳成蔭。」楊子睿回憶，去年5月時恰好有一位德國學者來訪台灣，也因此帶著他去一些台灣比較知名的化石產地，如台灣南部的左鎮、恆春等地，採集一些基本的貝類化石。
在恆春挖掘化石的途中，有一名團隊成員發現地層裡有塊看起來像是鯨魚肋骨的石頭，但大家卻都把它當成地面在踩。後續挖掘時發現這塊一直被當地面的石頭確實就是鯨魚肋骨，且光是該處就有多達四根，而這條鯨魚肋骨也為本次挖掘揭開了序幕。
前面也提過，這次挖掘的過程如同「地獄」，原因就在於挖掘化石的恆春當地幾乎都是崎嶇不平的石灰岩層，若不慎跌倒可是會破皮流血。除了地形之外，天氣也是造就地獄的其中一個因素。雖然現在時序已進入秋冬，但你還記得每年5～9月那彷彿想將你就地燒死的艷陽嗎？
「整天的氣溫都超過34°C、河谷中的濕度也幾乎是100％，即使想流汗也流不出來，」楊子睿說著當時在恆春低海拔森林挖掘的過程，「還會有一大群蚊子瘋狂進攻，防蚊液都要噴好噴滿、像一層膜一樣！」
即使過程中經歷了千辛萬苦，團隊仍成功的將這具鯨魚化石挖掘出來，呈現在眾人眼前。
解密台灣古鯨魚的形態密碼
看見這隻鯨魚巨大的下頜骨，也讓人不禁好奇台灣以前也曾找到過鯨魚化石嗎？這次的挖掘成果跟先前相比又有什麼不同？楊子睿解釋，由於台灣島的地層在形成的過程中容納了不同階段的海岸環境，有許多鯨豚在此擱淺後被保留在地層中，形成了化石。因此過往其實有不少鯨魚化石出土的紀錄，例如在大甲溪曾出現過鯨魚肋骨化石、屏東四溝、台南左鎮也都有過鯨魚化石出土的記載。
不過先前挖掘到的化石大多只是鯨魚的其中一條肋骨、脊椎骨等，「這是台灣到目前為止，第一次保存得最完整的鯨魚化石。」楊子睿說。而且不僅是鯨魚，就脊椎動物來看也是目前最大、最完整的，至於這隻鯨魚之所以能夠用近乎原始的狀態被保留下來，顯示了牠在死後沒多久就被快速的掩埋。
楊子睿進一步解釋，台灣南部的造山環境速度相當快，當造山時抬升得愈高、雨水就會愈快將泥沙沖出，沖出泥沙之後就會以愈快的沉積速率將鯨魚掩埋起來讓牠形成一具相對完整的化石。
根據其中一根長約223公分的鯨魚下頜骨化石，團隊推估出這隻鯨魚的真實大小約有18公尺長。此外，自由研究者莊智凱分析了地層中的鈣質超微化石（calcareous nanofossil），推測這隻古鯨魚應該生存在約8萬5000年前的潟湖環境。
由於人類在過去幾千、幾百年間的開墾活動，在全新世（Holocene）和更新世（Pleistocene）的較新地層附近，化石幾乎已經被毀滅的差不多了。「包含日本、美國發現的近代鯨魚化石都只是碎塊或是其中一部分，從來沒有過這種一整隻被我們挖出來的。」楊子睿說到。
現生已知體型最大的哺乳動物是海洋中的藍鯨（Balaenoptera musculus），最長的體長紀錄是29.9公尺。目前我們有辦法辨認出這具化石可能是哪一種鯨魚嗎？
楊子睿分享道，要鑑識出一隻鯨魚是哪個物種，最重要的關鍵是透過牠的「耳石」，但這隻鯨魚化石在找到時耳石早已風化消失，因此只能靠替代方案——肩胛骨，鑑定這具化石的物種。目前推論這隻古鯨魚有可能是一隻小的藍鯨，或是青少年時期的大翅鯨（Megaptera novaeangliae）。
挖掘過程中的驚喜與驚嚇
這次在台灣挖掘出鯨魚化石的成果令人驚喜，但是除了前面提過「地獄般的環境」之外，其實挖掘過程中還有相當多不為人知的辛苦。
目前就讀台灣師範大學地球科學系的團隊成員官鑫伯也分享，他在挖掘的某幾天就因為當地突然下起了大雨，當下他們必須先有一部分人將旁邊因挖掘而產生的土堆推開，清出一條河道以避免水淹上來，甚至還利用旁邊現成的木塊做成臨時的河堤阻擋大水。
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