2023泰國大選：總理帕拉育盼執政至2025，前總理戴克辛之女貝東丹談及勝選後願景

泰國將在明年5月前舉行全國大選。總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）6日（週二）時表示，如果其所屬政黨在2023年5月前舉行的大選中獲勝，準備再執政兩年。另外，在先前2023年泰國大選初步民調支持度獲得領先的泰國前總理戴克辛．欽那瓦（Thaksin Shinawatra）的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）也在同日談及其政黨勝選後的願景與規劃。

總理帕拉育：希望能再次執政至2025年

《路透社》與《法新社》指出，帕拉育在8月因任期爭議被停職，9月憲法法庭判決使其重新復職後，在6日首次公開談論其未來規劃。帕拉育表示，根據憲法法庭判決，他只能執政至2025年。

根據泰國憲法規定，總理任期不得超過8年。因此，當時泰國主要反對黨認為，帕拉育的總理任期應始於2014年8月。他當時為陸軍總司令，在當年5月發動軍事政變後就任總理。不過，憲法法已確定其任期從2017年開始計算，代表如果他再次當選可以任職至2025年。

'2 more years'https://t.co/jZ362bSrRb

Gen Prayut Chan-o-cha says he wants to stay prime minister another two years after the next general election, and then find a suitable successor. #BangkokPost pic.twitter.com/UwYjzHY0Ww — Bangkok Post (@BangkokPostNews) December 6, 2022

帕拉育6日時表示，「如果我必須留下來（擔任總理），只能執政至2025年。」帕拉育也說，「我會在這兩年裡盡力而為，之後會有一個大眾可以接受的合適總理人選接手我的工作。」

《法新社》進一步指出，外界普遍認為，帕拉育將在大選前離開當前執政聯盟「人民力量黨」（Palang Pracharath Party），並加入被認為專門為帕拉育設立的新政黨。不過，他6日時拒絕證實相關傳言，僅稱「我稍後再談。」

泰國前總理戴克辛之女貝東丹談及若勝選後的願景規劃

泰國前總理戴克辛的女兒、現年36歲的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）在6日時承諾，她將開啟一個社會平等新時代，並表示如果其所屬政黨、泰國最大反對黨「為泰黨」（Pheu Thai Party）在明年選舉中勝選，將會結束泰國的貧困狀況。

Eligible voters in Thailand’s central region favour Paetongtarn Shinawatra, as Thailand’s next prime minister and the Pheu Thai Party to govern, according to an opinion poll by the NIDA.



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《美聯社》指出，貝東丹向支持者表示，如果為泰黨在明年5月獲勝，人們將看到政府發生明顯變化。她說，「接下來的四年將使我們國家反彈，並重獲尊嚴與自豪感⋯⋯大膽思考和聰明行動有助於重建我們的國家，並改善泰國人民生活，這就像一個奇蹟。只有政治穩定才能幫助我們。」

貝東丹也概述了若其所屬政黨勝選後，想達成的一系列願景，包括將每日最低工資提高一倍、擴大醫療健保覆蓋範圍，以及降低曼谷大眾運輸系統票價等。不過，她未詳細說明為泰黨會如何實現這些目標。此外，為泰黨也尚未宣布其總理候選人，但自去年貝東丹擔任其參與與創新諮詢委員會主席以來，便引起廣泛關注。貝東丹也表示，她與父親戴克辛仍非常親近且常與他見面。

戴克辛在2006年時遭軍事政變後被推翻下台，之後過著自我流亡的生活。其胞妹盈拉（Yingluck Shinawatra）在2011年7月的大選中領導為泰黨獲得勝利，並成為總理。2014年時，時任陸軍參謀長的帕拉育推翻由盈拉領導的民選政府。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒