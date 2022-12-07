2022/12/07,
印太

2023泰國大選：總理帕拉育盼執政至2025，前總理戴克辛之女貝東丹談及勝選後願景

2023泰國大選：總理帕拉育盼執政至2025，前總理戴克辛之女貝東丹談及勝選後願景
圖為泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）。Photo Credit: 中央社

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泰國前總理戴克辛的女兒、現年36歲的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）在6日時承諾，她將開啟一個社會平等的新時代，並表示如果其所屬政黨、泰國最大反對黨「為泰黨」（Pheu Thai Party）在明年選舉中勝選，將會結束泰國的貧困狀況。

泰國將在明年5月前舉行全國大選。總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）6日（週二）時表示，如果其所屬政黨在2023年5月前舉行的大選中獲勝，準備再執政兩年。另外，在先前2023年泰國大選初步民調支持度獲得領先的泰國前總理戴克辛．欽那瓦（Thaksin Shinawatra）的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）也在同日談及其政黨勝選後的願景與規劃。

總理帕拉育：希望能再次執政至2025年
路透社》與《法新社》指出，帕拉育在8月因任期爭議被停職，9月憲法法庭判決使其重新復職後，在6日首次公開談論其未來規劃。帕拉育表示，根據憲法法庭判決，他只能執政至2025年。

根據泰國憲法規定，總理任期不得超過8年。因此，當時泰國主要反對黨認為，帕拉育的總理任期應始於2014年8月。他當時為陸軍總司令，在當年5月發動軍事政變後就任總理。不過，憲法法已確定其任期從2017年開始計算，代表如果他再次當選可以任職至2025年。

帕拉育6日時表示，「如果我必須留下來（擔任總理），只能執政至2025年。」帕拉育也說，「我會在這兩年裡盡力而為，之後會有一個大眾可以接受的合適總理人選接手我的工作。」

《法新社》進一步指出，外界普遍認為，帕拉育將在大選前離開當前執政聯盟「人民力量黨」（Palang Pracharath Party），並加入被認為專門為帕拉育設立的新政黨。不過，他6日時拒絕證實相關傳言，僅稱「我稍後再談。」

泰國前總理戴克辛之女貝東丹談及若勝選後的願景規劃
泰國前總理戴克辛的女兒、現年36歲的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）在6日時承諾，她將開啟一個社會平等新時代，並表示如果其所屬政黨、泰國最大反對黨「為泰黨」（Pheu Thai Party）在明年選舉中勝選，將會結束泰國的貧困狀況。

美聯社》指出，貝東丹向支持者表示，如果為泰黨在明年5月獲勝，人們將看到政府發生明顯變化。她說，「接下來的四年將使我們國家反彈，並重獲尊嚴與自豪感⋯⋯大膽思考和聰明行動有助於重建我們的國家，並改善泰國人民生活，這就像一個奇蹟。只有政治穩定才能幫助我們。」

貝東丹也概述了若其所屬政黨勝選後，想達成的一系列願景，包括將每日最低工資提高一倍、擴大醫療健保覆蓋範圍，以及降低曼谷大眾運輸系統票價等。不過，她未詳細說明為泰黨會如何實現這些目標。此外，為泰黨也尚未宣布其總理候選人，但自去年貝東丹擔任其參與與創新諮詢委員會主席以來，便引起廣泛關注。貝東丹也表示，她與父親戴克辛仍非常親近且常與他見面。

戴克辛在2006年時遭軍事政變後被推翻下台，之後過著自我流亡的生活。其胞妹盈拉（Yingluck Shinawatra）在2011年7月的大選中領導為泰黨獲得勝利，並成為總理。2014年時，時任陸軍參謀長的帕拉育推翻由盈拉領導的民選政府。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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