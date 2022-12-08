當法國也關心起台海和平穩定：想維持外交獨立性的馬克宏，為什麼選邊站了？

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的專訪，節目主持人提問他對於中國對台灣軍事威脅的看法，馬克宏表示法國對印太地區的立場是公平及尊重。

訪問裏馬克宏說到，他認為每個主權國家的自由都應當受到尊重，印太地區不只有台灣，法國的其他夥伴國家，都希望能生活在和平與穩定的周邊環境，那麼領土不能受到侵害，尤其是海洋領土，言下之意就是反對片面改變現狀，以及重申各國在海洋自由航行的權利，可以說，馬克宏呼應了美國印太戰略的立場。

「拜馬會」顯示美法之間的共同利益與共識

不久前，馬克宏前往美國進行國是訪問，並與美國總統拜登（Joe Biden）會晤，兩人的共同聲明中，對於諸多國際問題取得共識，尤其是罕見的提到「台海和平穩定」的重要性，引起外界關注，認為這是美法拋開先前澳洲軍售的矛盾，兩國有攜手邁向合作的象徵。

馬克宏在接受美國媒體專訪時，他再度強調法國對區域穩定的重視態度，認為台灣問題要公平和尊重對待，這樣的標準也適用在其他印太國家，同時也提及他會和中國溝通，避免衝突升級，在今年G20峰會，馬克宏與中國國家主席習近平會晤，他預計將在2023年上半年會出訪中國，雙方會如何溝通，需要持續觀察。

馬克宏在受訪時，表示法國在印太地區的夥伴，包括印度、日本、印尼、菲律賓、泰國和澳洲等國，法國會維護這些主權國家的自由，而且印太地區多數國家都希望能生活在「和平與穩定」的國際環境，因此領土主權需要受到尊重，他也特別提到海洋領土。

馬克宏近期多次談到印太事務，在與拜登的聯合聲明當中，強調美法在國際事務上將會深化合作，尤其是面對中國威脅，認為應當防範中國要片面改變現況的野心，可以說，拜馬兩人對此已取得共識，美法關係比去年更朝向友好的發展。

這次的受訪中，馬克宏也提及對於俄烏戰爭的看法，尤其是針對是否應以戰爭罪起訴俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的立場，他明確的表示必須確實推行所有倡議及法律措施，取得所有的證據後再來起訴普亭，這消除了先前他接受法國媒體訪談中考慮給予俄羅斯安全保證需求的爭議，顯然馬克宏面對地緣政治的觀點，試圖切割普亭與俄羅斯，從中找出法國對外政策的獨立性。