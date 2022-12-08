當法國也關心起台海和平穩定：想維持外交獨立性的馬克宏，為什麼選邊站了？
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倘若法國要積極介入印太事務，絕對必須面對現實的地緣政治局勢，美中對抗已成事實，法國很難不選邊站，若是過度凸顯外交政策的獨立性，反而會有陷入進退兩難的風險，法國的角色會相當尷尬。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的專訪，節目主持人提問他對於中國對台灣軍事威脅的看法，馬克宏表示法國對印太地區的立場是公平及尊重。
訪問裏馬克宏說到，他認為每個主權國家的自由都應當受到尊重，印太地區不只有台灣，法國的其他夥伴國家，都希望能生活在和平與穩定的周邊環境，那麼領土不能受到侵害，尤其是海洋領土，言下之意就是反對片面改變現狀，以及重申各國在海洋自由航行的權利，可以說，馬克宏呼應了美國印太戰略的立場。
「拜馬會」顯示美法之間的共同利益與共識
不久前，馬克宏前往美國進行國是訪問，並與美國總統拜登（Joe Biden）會晤，兩人的共同聲明中，對於諸多國際問題取得共識，尤其是罕見的提到「台海和平穩定」的重要性，引起外界關注，認為這是美法拋開先前澳洲軍售的矛盾，兩國有攜手邁向合作的象徵。
馬克宏在接受美國媒體專訪時，他再度強調法國對區域穩定的重視態度，認為台灣問題要公平和尊重對待，這樣的標準也適用在其他印太國家，同時也提及他會和中國溝通，避免衝突升級，在今年G20峰會，馬克宏與中國國家主席習近平會晤，他預計將在2023年上半年會出訪中國，雙方會如何溝通，需要持續觀察。
馬克宏在受訪時，表示法國在印太地區的夥伴，包括印度、日本、印尼、菲律賓、泰國和澳洲等國，法國會維護這些主權國家的自由，而且印太地區多數國家都希望能生活在「和平與穩定」的國際環境，因此領土主權需要受到尊重，他也特別提到海洋領土。
馬克宏近期多次談到印太事務，在與拜登的聯合聲明當中，強調美法在國際事務上將會深化合作，尤其是面對中國威脅，認為應當防範中國要片面改變現況的野心，可以說，拜馬兩人對此已取得共識，美法關係比去年更朝向友好的發展。
這次的受訪中，馬克宏也提及對於俄烏戰爭的看法，尤其是針對是否應以戰爭罪起訴俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的立場，他明確的表示必須確實推行所有倡議及法律措施，取得所有的證據後再來起訴普亭，這消除了先前他接受法國媒體訪談中考慮給予俄羅斯安全保證需求的爭議，顯然馬克宏面對地緣政治的觀點，試圖切割普亭與俄羅斯，從中找出法國對外政策的獨立性。
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
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台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。