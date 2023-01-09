2023/01/09,
中國

中國結束3年防疫令，美媒揭多地殯葬擁擠悲劇；核酸盛世變末世，重慶檢測業員工不滿被裁包圍工廠

中國結束3年防疫令，美媒揭多地殯葬擁擠悲劇；核酸盛世變末世，重慶檢測業員工不滿被裁包圍工廠
圖為來自中國北京航班的旅客，於西班牙阿道弗・蘇亞雷斯馬德里－巴拉哈斯機場，聆聽機場人員指示。Photo Credit: GettyImages

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中國維權律師隋牧青表示，繼核酸和疫苗的「盛世」後，中國各地迎來了火葬的「盛世」，但政府只考慮快速過峰，應陽盡陽，有抗體了早點幹活、把經濟抓起來。但對於每個人的家庭是一件非常悲傷的事。「這種放開的擺爛，非常令人措手不及」。

中國結束3年防疫令，美媒揭多地殯葬擁擠悲劇

（中央社）中國結束3年嚴苛防疫令，8日起降至乙類乙管，看似走出疫情，但美媒取得衛星圖像顯示多地殯葬擁擠，專家估2023年中國逾100萬人死於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），作家悲愴中國籠罩「鋪天蓋地的死亡陰影」。

中國8日起將COVID-19自「乙類甲管」降為「乙類乙管」，結束3年的嚴苛防疫令，向人民恢復正常生活邁出重要一步。

綜合陸媒整理8日起的政策變化包括，不再劃定高低風險區、不再開展社區全員核酸篩查、取消入境人員全員核酸檢測、進口冷鏈食品不再抽樣檢測、恢復受理中國公民因出國旅遊申請普通護照及對涉疫輕微刑事案件，落實少捕慎訴慎押刑事司法政策等。

但在看似走出疫情之際，《美國之音》7日報導，自12月7日放棄清零政策後，中國在疫情海嘯衝擊下的官方死亡人數停留在5000多例，但從衛星圖像和搜索數據卻凸顯了中國疫情黑洞下的冰山一角。

《美國之音》表示，透過衛星公司Planet Labs獲得的衛星圖像顯示，12月末中國部分城市殯儀館前出現車輛大排長龍。另不僅北京、上海及廣州等大城市，有二三四線城市的逝者家屬和公民透露，當地火葬場也人滿為患，醫院超負荷運轉、用死亡證明作假推責。

例如從Google公布的圖片數據庫，廣州番禹區殯儀館和瀋陽殯儀館的車流量過去5到10年來從未如去年12月一般擁擠。但由於全國範圍內的清晰數據有限，目前無法就殯儀館的整體趨勢得出結論。

美國史丹福大學的衛星圖片專家韓森（Nick Hansen）對《美國之音》表示，通過蒐集更多圖像可以看出12月初以來部分殯儀館附近車輛變多，其他活動也有所增加。

蘭德公司中國政策研究主任黃志環（Jennifer Bouey）則告訴《美國之音》，4月之前，中國整體死亡人數有可能高於160萬。鑑於許多老年人生活在衛生系統較弱的農村，死亡率可能高於城市地區。

她推測，北京的死亡人數將在未來幾星期繼續攀升。按照香港去年春天的死亡率，擁有2100萬人口的北京每月將新增1萬7000人死亡，而通常情況下每月的死亡人數大約只有1萬人。

美國健康指標與評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）主任莫瑞（Christopher Murray）也預計，2023年中國將有超過100萬人死於新冠，但疫情高峰的確切時間很難評估，因為官方報告的病例、住院和死亡數據似乎根本不準確。

美國華裔流行病學和公共衛生專家丁亮（Eric Feigl-Ding）則預估，1月7日開始的春運預計將迎來20億人次的大遷徙，人流高峰與疫情高峰疊加。對於可能在農曆新年期間來襲的第二波死亡浪潮，丁亮認為，中國目前缺乏足夠的政治意願迅速行動。

這篇報導引述一位江蘇省泰興市民眾陳軍，指其舅舅遺體在家裡停了4天才送到泰興殯儀館得以火化，但死得無緣無故，「二舅呼吸不暢，活活的把自己憋死的，大白肺。當地虹橋醫院當時拒絕寫明因新冠肺炎造成死亡」。

中國維權律師隋牧青表示，繼核酸和疫苗的「盛世」後，中國各地迎來了火葬的「盛世」，但政府只考慮快速過峰，應陽盡陽，有抗體了早點幹活、把經濟抓起來。但對於每個人的家庭是一件非常悲傷的事。「這種放開的擺爛，非常令人措手不及」。

中國作家范雎在微博上寫道，父親村裡面家家戶戶都陽了，一片死寂。現在連火葬場都有了黃牛票。這滔天洪水一樣的疫情，這鋪天蓋地的死亡陰影，事情何至於此？

中國12月至今，只公布了十幾人死於新冠病毒。根據中國當局臨時變更的死亡標準，只有病毒導致的肺炎及呼吸衰竭才被歸類為死於新冠死亡病例。

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《美國之音》取得衛星圖像顯示，中國多地殯儀館外出現車輛大排長龍。（圖取自《美國之音》中文網網頁voachinese.com）

核酸盛世變末世，重慶檢測業員工不滿被裁包圍工廠

（中央社）中國鬆綁防疫措施後核酸檢測業瞬間熄火，盛世變末世，並帶來一波失業潮。一家位在重慶的核酸企業近日因生意慘淡而大規模裁員，引發反彈。失業員工包圍廠區抗議，並與警方發生衝突。

中國COVID-19清零防疫大轉彎，嚴苛措施鬆綁放寬，多數核酸檢測亭被裁撤或停用，官方政策主旋律從常態化核酸檢測轉為「非必要不做核酸檢測」，「核酸盛世」一轉眼成了「核酸末世」。企業營運遇到困境，第一個被開刀的就是基層員工。

據《星島日報》報導，生產快篩試劑、核酸檢測儀器的重慶市中元匯吉藥廠，近日在沒有溝通的情形之下無預警裁員千人，其中多數為薪資較低、仲介安排的臨時工。此舉引發被裁員工不滿，7日起包圍廠區抗議，隨後更與警方發生衝突。

據報導，抗議發生不久後，大批警員到場維持秩序，期間有身穿制服的人員將示威者壓制在地，另有一名派出所副所長被群眾毆打。昨晚，大批警員穿著防暴裝備進場，雙方進一步發生暴力衝突，期間有救護車到場。

針對被裁的人數，報導提到有數千人，不過根據推特上部分網友表示，上街抗議的總人數破萬人，可能都是被裁的員工。

關注中國時事的推特帳號「李老師不是你老師」於7日起陸續發布現場的影片與照片，其中一支影片可以看見現場抗議民眾向持續進逼的鎮暴警察丟擲物品，另一支影片中則有警方壓制抗爭者的畫面。還有一短影片，抗議群眾與警方對峙，並大喊「還錢」。


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