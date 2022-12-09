儘管美國仍是首選合作夥伴，但沙烏地正要將中國加入「朋友圈」

文：德國之聲中文網（路透社等）

沙烏地阿拉伯將在本週舉辦首屆中國－阿拉伯國家峰會。中國國家主席習近平將會親自出席。

據沙烏地官媒週二（12月6日）報導，習近平將於週三抵達沙烏地、對該國進行為期3天的訪問。這將是習近平自2016年以來首次訪問這個世界最大石油出口國。

沙烏地官媒還報導，按照計劃，習近平將與沙烏地國王沙爾曼舉行雙邊會晤，沙烏地王儲穆罕默德・本・沙爾曼（Mohammed bin Salman）也將參加。中方和沙烏地方面將會簽署價值高達1100億沙烏地里亞爾（折合292.6億美元）的初步協議。

中國是沙烏地阿拉伯最大的原油買家。習近平的訪問正值沙烏地和美國在能源政策和人權等問題上緊張加劇之際。

政治風險諮詢公司Eurasia Group的中東業務主管卡邁勒（Ayham Kamel）告訴《路透社》：「利雅德是從戰略角度考量，希望與北京搞好關係，因為對方是不可或缺的經濟合作夥伴。」他補充說，儘管美國仍然是海灣國家的首選合作夥伴，但沙烏地正在制定一個新戰略：「加強與中國的關係當然有風險，這可能導致美國和沙烏地的關係（進一步）分裂。」

本次峰會召開之際，美國和沙烏地阿拉伯的關係正處於低谷。與此同時，西方國家對俄石油價格設上限，全球能源市場面臨著不確定性。

2018年沙烏地流亡記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）被害事件給美國和沙烏地阿拉伯之間的關係蒙上陰影。美國情報部門認為，沙烏地王儲穆罕默德・本・沙爾曼很可能在4年前批准了該次的謀殺行動，沙烏地也因此遭到國際社會的譴責。

而今這個石油大國重新走入國際舞台的聚光燈下。並正在加深其與中國的經濟聯繫。它是中國最大的石油供應國；北京也一直主張沙烏地改用人民幣，而不是美元出售石油給中國。

在上週五（12月2日）舉行的中國外交部例行記者會上，中方還沒有透露關於習近平沙烏地之行的消息。不過，沙烏地外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）10月就曾向媒體表示，中國國家主席習近平將會訪問該國。中國外交部當時並未證實此消息。不過中國外長王毅稱，中國將沙烏地置於「外交全局的優先位置」。

夥伴關係多樣化

有外交官透露，習近平將得到同前任美國總統川普（Donald Trump）2017年訪問沙烏地時的隆重接待，而這將與美國總統拜登（Joe Biden）7月旨在修補與利雅德關係的尷尬訪問之行形成鮮明對比。

2017年，川普在沙烏地受到「熱烈歡迎」，國王沙爾曼親赴機場迎接，兩國達成了一筆價值高達1100億美元的軍火交易，這也是美國歷史上數額最大的單筆軍火交易。

拜登在競選期間就曾因2018年記者哈紹吉遭暗殺事件稱沙烏地「賤民」國家，並表示哈紹吉遇害「令人憤慨」。他強調身為美國總統，不應該在人權問題上保持沉默，「我將始終堅持我們的價值觀」。

當時沙烏地王儲不滿地回應說，他認為拜登應該關注美國的利益。拜登今年7月到訪沙烏地時，並沒有與穆罕默德・本・沙爾曼握手，雙方僅相互碰拳致意。

外交人士告訴《路透社》，中國代表團此次預計將和沙烏地及其他阿拉伯國家簽署數10份協議。沙烏地實際統治者、王儲穆罕默德・本・沙爾曼正專注於《2030年願景》計劃，通過開發新行業，比如汽車，武器等等，擺脫經濟對石油的單一依賴。該國正在大力投資新的基礎設施和旅遊大型項目，比如斥資5000億美元打造NEOM未來智慧型城市。中國建築公司已中標參建。

儘管美國對沙烏地及其他海灣國家盟友與俄中關係持保留態度，不過後者已表示願意促進夥伴關係多樣化。華盛頓智庫大西洋理事會（Atlantic Council）負責中東項目的非常駐高級研究員富爾頓（Jonathan Fulton）表示，穆罕默德王儲希望向民眾表明，該國對許多全球大國的重要性：「也許他也是在向美國發出訊號……但他更在乎民眾怎麼想。」

華盛頓對海灣國家使用中國5G技術及在敏感領域投資表示關切。由於美國的擔憂，阿聯酋叫停了一個港口項目。聯合早報報導，美國情報機構懷疑該項目是一處軍事設施。

儘管沙烏地與中國增加了互動，不過專家認為，該國與中國和美國的關係沒有可比性。國際戰略研究中心負責人奧爾特曼（Jon Alterman）指出：「與美國的關係相比，（沙烏地）與中國的關係，無論是複雜性和親密性，都相差甚遠。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航