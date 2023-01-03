有心血管疾病可以做重量訓練嗎？高強度運動心跳太快怎麼辦？
我們想讓你知道的是
進入健身房後就像是照妖鏡，如果沒有評估自己身體狀況，貿然從事高強度運動，像是重量訓練、飛輪等，承受較大運動壓力下，平日沒有發作的病徵，這時心臟負擔變大、增加耗氧量，假使有血管阻塞情況，激烈運動會讓心肌缺氧情況變得更明顯，這就是誘發這情況的原因。
記得剛進健身房的時候，健身房教練有問過小青：「你是剛剛開始接觸健身嗎？是不是以前都沒有規律的運動習慣？」其實教練會這樣問是有原因的，有些學員剛開始課程時，自認體能良好，熱身後就開始高強度運動，在中途時突然感到胸悶不適、呼吸困難，尤其心臟砰砰直跳，更甚者有心口疼痛的症狀，讓學員心生恐懼懷疑自己是否有心臟方面的問題。
今天小青來健身房問教練這個問題，教練說這要從頭開始解釋起。現在許多人平日工作生活多屬靜態為多，如果平日沒有規律運動習慣的話，其實很難發現自己是否有心臟血管方面的問題，時間久了會讓這問題長期被忽視。
然而進入健身房後就像是照妖鏡，如果沒有評估自己身體狀況，貿然從事高強度運動，像是重量訓練、飛輪等，承受較大運動壓力下，平日沒有發作的病徵，這時心臟負擔變大、增加耗氧量，假使有血管阻塞情況，激烈運動會讓心肌缺氧情況變得更明顯，這就是誘發這情況的原因。
為了避免因為突然運動誘發心臟及相關併發疾病等風險，醫師建議男性約在35－45歲、女生在40－50歲間，就要開始養成定期心血管健檢的習慣。這是為什麼呢？其實心血管疾病都是好發在50歲以上的中年人居多，心臟科醫師表示台灣年輕人抽菸比例太高，門診曾經遇過39歲男性上班族，工作忙碌又經常熬夜加班，習慣性靠著抽菸來紓壓，直到某日心肌梗塞發作，才驚覺健康情況下滑。
今日不少年輕人的血壓、血脂都比往日同齡相較比例更高，卻不願意按照醫囑服藥控制，當危險因子控制不佳時，心血管疾病當然就找上門。醫師建議男性超過40歲、女性停經之後就可以開始心臟方面的健檢，這年齡層的人往往因為工作忙碌忽略檢查，更是需要注意的族群。特別是有心臟病家族史的朋友，假使經濟許可，35歲以後就可以開始。
有哪些是需要檢查的項目呢？ 首先是基本的動脈硬化指數檢查，了解自身與同年紀的族群比較心血管動脈硬化風險高低；其次，運動心電圖和心臟超音波也可列入檢查項目。透過運動心電圖檢測，顯示你的心肌是否有足夠氧氣提供，診斷是否有心律不整等心臟疾病相關風險；心臟超音波檢查是看心臟的結構，檢測有沒有瓣膜性心臟病或心臟衰竭問題。
那如果檢查有這方面問題，是不是就要放棄運動了呢？倒也不需要這麼灰心，假使真有心血管疾病，或高血壓及肥胖的族群，首先要避免高衝擊運動，如舉重、爬樓梯、仰臥起坐等會瞬間增加心跳量的運動，盡可能避免血壓爆衝的危險。運動前也最好做足暖身運動的準備，讓身體及心臟逐漸適應運動帶來的身體變化。
以下為私人教練建議幾個運動原則給有類似困擾的塑身朋友，您可以斟酌參考使用。
教練建議的運動種類：漸進式原則
一、運動種類：建議從事肌力訓練、柔軟度、心肺運動。
二、運動強度建議：
- 心肺運動：最大心跳＝220－年齡（以1分鐘為單位），一般運動強度的建議是最大心跳數的 60％至 80％的範圍間為最佳。
- 肌力訓練：感覺到肌肉微微發酸的程度就可以停止。
- 柔軟度訓練：稍微感覺到緊繃但是不到疼痛的程度。
三、運動頻率建議：心肺運動每週5次，肌力訓練每週2－3次，柔軟度每週3－5次。
四、每次持續時間建議：心肺運動30分鐘以上，柔軟度15－30秒，肌力訓練8－15下／3組。
這樣的運動方式有什麼好處呢？首先對於心臟血管的負擔比較小，不會增加額外的壓力，當然這個只是基本原則，每個人的情況、體質都不同，最好的方式是把你的情況詳細告知，讓你的教練幫忙在不同階段調整強度。
飲食方面就要比平常更花心思一點，假設女性一天如果完全沒有運動的情況，新陳代謝所需攝取總熱量大約是1300大卡左右，其中碳水化合物與飽和性脂肪的比例都要控制在10％以內，也就是各130大卡，這樣對於心血管的壓力也比較小。
那如果被確診有心血管疾病的朋友，能夠做什麼運動呢？還是可以從事重量訓練，不過是要在醫師的監督與建議之下，可以每週做一到二次不連續的重量訓練（間隔1到2天比較適合） ，讓肌肉在重量訓練之後得到休息、修補並且強化的時間。也可以搭配有氧運動，每次30分鐘，一週累計做150分鐘，也能達到維持良好生活型態的運動需求，從內到外改善基礎健康狀態。
等到慢慢適應之後，徵詢過醫師建議後，請教練慢慢增加訓練菜單，包括啞鈴、舉重等重量訓練可增加肌耐力及肌肉比例的動作，逐漸提高身體能量的消耗、代謝，這樣才能在安全範圍內達成塑身減重的目標。當然還是建議在專業健身教練指導下循序漸進鍛鍊，才能避免不必要的受傷風險。
說了這麼多注意事項，絕不是要讓有這方面病徵的朋友產生恐懼、或是止步不前、放棄雕塑身體的想法，而是要重新認識自己身體的狀態，從事安全有效並在專業人士指導下的活動。雖然聽起來麻煩很多，但是為了自己的健康著想，千萬不要做出超出自己身體負荷範圍的運動，以免危及生命安全。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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