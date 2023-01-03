有心血管疾病可以做重量訓練嗎？高強度運動心跳太快怎麼辦？

記得剛進健身房的時候，健身房教練有問過小青：「你是剛剛開始接觸健身嗎？是不是以前都沒有規律的運動習慣？」其實教練會這樣問是有原因的，有些學員剛開始課程時，自認體能良好，熱身後就開始高強度運動，在中途時突然感到胸悶不適、呼吸困難，尤其心臟砰砰直跳，更甚者有心口疼痛的症狀，讓學員心生恐懼懷疑自己是否有心臟方面的問題。

今天小青來健身房問教練這個問題，教練說這要從頭開始解釋起。現在許多人平日工作生活多屬靜態為多，如果平日沒有規律運動習慣的話，其實很難發現自己是否有心臟血管方面的問題，時間久了會讓這問題長期被忽視。

然而進入健身房後就像是照妖鏡，如果沒有評估自己身體狀況，貿然從事高強度運動，像是重量訓練、飛輪等，承受較大運動壓力下，平日沒有發作的病徵，這時心臟負擔變大、增加耗氧量，假使有血管阻塞情況，激烈運動會讓心肌缺氧情況變得更明顯，這就是誘發這情況的原因。

為了避免因為突然運動誘發心臟及相關併發疾病等風險，醫師建議男性約在35－45歲、女生在40－50歲間，就要開始養成定期心血管健檢的習慣。這是為什麼呢？其實心血管疾病都是好發在50歲以上的中年人居多，心臟科醫師表示台灣年輕人抽菸比例太高，門診曾經遇過39歲男性上班族，工作忙碌又經常熬夜加班，習慣性靠著抽菸來紓壓，直到某日心肌梗塞發作，才驚覺健康情況下滑。

今日不少年輕人的血壓、血脂都比往日同齡相較比例更高，卻不願意按照醫囑服藥控制，當危險因子控制不佳時，心血管疾病當然就找上門。醫師建議男性超過40歲、女性停經之後就可以開始心臟方面的健檢，這年齡層的人往往因為工作忙碌忽略檢查，更是需要注意的族群。特別是有心臟病家族史的朋友，假使經濟許可，35歲以後就可以開始。

有哪些是需要檢查的項目呢？ 首先是基本的動脈硬化指數檢查，了解自身與同年紀的族群比較心血管動脈硬化風險高低；其次，運動心電圖和心臟超音波也可列入檢查項目。透過運動心電圖檢測，顯示你的心肌是否有足夠氧氣提供，診斷是否有心律不整等心臟疾病相關風險；心臟超音波檢查是看心臟的結構，檢測有沒有瓣膜性心臟病或心臟衰竭問題。

那如果檢查有這方面問題，是不是就要放棄運動了呢？倒也不需要這麼灰心，假使真有心血管疾病，或高血壓及肥胖的族群，首先要避免高衝擊運動，如舉重、爬樓梯、仰臥起坐等會瞬間增加心跳量的運動，盡可能避免血壓爆衝的危險。運動前也最好做足暖身運動的準備，讓身體及心臟逐漸適應運動帶來的身體變化。

以下為私人教練建議幾個運動原則給有類似困擾的塑身朋友，您可以斟酌參考使用。

教練建議的運動種類：漸進式原則

一、運動種類：建議從事肌力訓練、柔軟度、心肺運動。

二、運動強度建議：

心肺運動：最大心跳＝220－年齡（以1分鐘為單位），一般運動強度的建議是最大心跳數的 60％至 80％的範圍間為最佳。

肌力訓練：感覺到肌肉微微發酸的程度就可以停止。

柔軟度訓練：稍微感覺到緊繃但是不到疼痛的程度。

三、運動頻率建議：心肺運動每週5次，肌力訓練每週2－3次，柔軟度每週3－5次。

四、每次持續時間建議：心肺運動30分鐘以上，柔軟度15－30秒，肌力訓練8－15下／3組。

這樣的運動方式有什麼好處呢？首先對於心臟血管的負擔比較小，不會增加額外的壓力，當然這個只是基本原則，每個人的情況、體質都不同，最好的方式是把你的情況詳細告知，讓你的教練幫忙在不同階段調整強度。

飲食方面就要比平常更花心思一點，假設女性一天如果完全沒有運動的情況，新陳代謝所需攝取總熱量大約是1300大卡左右，其中碳水化合物與飽和性脂肪的比例都要控制在10％以內，也就是各130大卡，這樣對於心血管的壓力也比較小。

那如果被確診有心血管疾病的朋友，能夠做什麼運動呢？還是可以從事重量訓練，不過是要在醫師的監督與建議之下，可以每週做一到二次不連續的重量訓練（間隔1到2天比較適合） ，讓肌肉在重量訓練之後得到休息、修補並且強化的時間。也可以搭配有氧運動，每次30分鐘，一週累計做150分鐘，也能達到維持良好生活型態的運動需求，從內到外改善基礎健康狀態。

等到慢慢適應之後，徵詢過醫師建議後，請教練慢慢增加訓練菜單，包括啞鈴、舉重等重量訓練可增加肌耐力及肌肉比例的動作，逐漸提高身體能量的消耗、代謝，這樣才能在安全範圍內達成塑身減重的目標。當然還是建議在專業健身教練指導下循序漸進鍛鍊，才能避免不必要的受傷風險。

說了這麼多注意事項，絕不是要讓有這方面病徵的朋友產生恐懼、或是止步不前、放棄雕塑身體的想法，而是要重新認識自己身體的狀態，從事安全有效並在專業人士指導下的活動。雖然聽起來麻煩很多，但是為了自己的健康著想，千萬不要做出超出自己身體負荷範圍的運動，以免危及生命安全。

本文經SuperFit授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航