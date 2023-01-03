打破「美麗」與「可愛」的緊箍咒，什麼樣的繪本可以增強孩子的美感經驗呢？
我們想讓你知道的是
你是不是也覺得繪本就是「美麗」、「可愛」，卻沒有深度的故事呢？這些你既定印象中專屬於孩童的刊物，其實也有另一種可能，拋開美與醜的界線，讓富有哲思的寓言故事繪本，也能進入你的生命。
文：游佩芸（國立台東大學兒童文學研究所副教授）
美與醜之間
什麼樣的繪本可以增強孩子的美感經驗呢？這個問題讓我不禁想起一件往事。那是我在大學時期當家教時發生的事情。有一天，我帶著《愛麗絲夢遊仙境》的原著，準備講給家教的孩子聽。那是小學四年級的男孩，家境優渥，全家去過日本的迪士尼樂園。
男孩非常喜歡米老鼠，家中有很多迪士尼的玩偶，然而他看到書本的第一句話竟然是：「這個女孩好醜喔！」我先是一愣，原著的畫家約翰．坦尼爾（John Tenniel, 1820 -1914）為兩本愛麗絲所做的插畫，是歷史上最有名的文學插畫，怎麼會引發「醜」的感受呢？
細想原因，發現男孩看過動畫版的愛麗絲，那是色彩鮮明、線條勻稱的愛麗絲，相較之下，黑色線條的原著插畫就不那麼討喜。原著插畫的愛麗絲身材沒有那麼「圓潤」，表情也沒有動畫那麼「柔和」。
我還發現男孩家中的繪本，竟然也都是迪士尼動畫的繪本版！原來從小看迪士尼式畫風長大的孩子，突然見到非迪士尼的畫風，最直接的感想就是：「好醜！」
美與醜的感受是很主觀的，也受限於文化背景與生活經驗。如果我們只餵養孩子色彩鮮豔、線條整齊、造型勻稱，符合某種特定審美標準的作品，那麼就很可能限縮孩子對美的鑑賞幅寬。可惜了這世界上有那麼多元、多樣的美。
超越「可愛」的可能
在三歲之前的幼兒階段，小小孩的確適合閱讀構圖簡約、色彩鮮明、線條明確的繪本，譬如像米飛兔、凱蒂貓那樣角色造型的作品。不過，過了這個階段，孩子就可以接受、欣賞更多元風格的作品。
畢竟我們的生活中，除了「整潔」、「秩序」、「條理」、「節制」、「協和」之外，生命中也有起伏的情緒、濃烈的情感、動人心魄的冒險；嘗試給孩子跳脫米飛兔、凱蒂貓式的「可愛」風格的繪本，可以讓他們的美感經驗更有深度與廣度。
在這裡舉三位繪本創作者的作品為例。
佐野洋子瀟灑的人生醍醐味
在現代繪本發展的歷史上，已經累積了不少孩子愛聽愛看、大人樂意和孩子分享的作品。然而，能讓大人熱淚盈眶甚至能療傷治痛，而又能引起孩子驚喜的笑聲的繪本卻並不多見。
佐野洋子（1938 -2010）正是有如此「魔力」的繪本作家之一。佐野洋子出生在北京，在中國東北渡過童年時光，日本戰敗後舉家從大連遷回日本。東京武藏野美術大學美術設計科畢業後，1967年至柏林造型大學留學一年。
佐野除了無以計數的插畫之外，其經手的繪本、繪本翻譯，以及散文作品不下一百本。我們就以她最膾炙人口、知名度最高的《活了一百萬次的貓》為例吧。
一隻活過一百萬次的虎紋貓，牠曾經是國王的貓、馬戲團的貓、船員的貓、小偷的貓、老婆婆的貓、小女孩的貓…，可是貓從來沒有愛過牠的主人。每個主人在貓死的時候抱牠痛哭，可是貓從來不在乎。
直到最後一次，貓沒有主人，是一隻野貓，牠愛上了一隻白貓，和白貓結婚生子，牠第一次能愛別人勝過愛自己。牠和白貓廝守終老，白貓先走了，牠抱著貓痛哭，那是牠第一次掉眼淚。不久牠也跟著走了，而牠再也沒有活過來了…
這是一個富有哲思的「寓言」故事。這隻貓咪的造型與線條色彩，絕不是所謂的「可愛型」，但也因為如此，圖像才能透露出更多貓的氣質神韻和個性，這是無法用三兩句話去形容的一隻貓。
國內出版不少非「美型」與非「卡哇依類」的佐野洋子繪本，但這些登場角色有複雜的底蘊，值得親子一起共讀，討論、玩賞。
長谷川義史塗鴉式的誇張共感
再來看以孩子塗鴉式畫風聞名的長谷川義史（1961-）的作品。長谷川出生成長於日本大阪，畢業於美術相關的專門學校後，曾畫過看板、在設計公司上班，2001年出版了第一本繪本，2007年以《我吃拉麵的時候》榮獲第13屆日本繪本賞。
台灣也翻譯了不少他的作品：像是《我的曾曾曾祖父》、《我在天國的爸爸》、《山田家的氣象報告》等。長谷川義史承襲了大阪人喜愛漫才（像是雙口相聲）與生意人幽默應對的風土習氣，在繪本的故事創作上也是以日常溫馨式的幽默為基調。
這裡我們舉一本很多孩子喜歡的《迴轉壽司》為例。長谷川筆下的人物造型，一向沾不上「美麗」的邊，特大的頭部，沒有脖子，相對縮小的身體，角色們拿壽司時「伸縮自如」的手⋯⋯。
仔細推敲，根本不像「真正的人」的比例，但卻展現了一種童心拙趣，吸引人的目光。隨著輕鬆幽默的故事，讀者會發現，這樣的圖像風格，很能凸顯人物內在的情緒與情感。
而如此「不精準」的造型，或許會讓不少孩子覺得：「喔，我畫的都比他好！」這就是長谷川厲害的地方，既跟孩子站在一國，又能打動人心。
貓魚自在靈動的線條舞蹈
最後，來介紹一位值得關注與期待的台灣繪本創作者貓魚（蔣孟芸）。貓魚不是美術科班出身，但是她從小喜愛畫畫，大學念了哲學系，依舊持續作畫。 2013年她為電影《十二夜》團隊繪製前導視覺海報，引起廣大的迴響。
近年來她與不少文字作者合作繪本，都有令人眼睛一亮的表現，如《搭便車》、《發光的樹》、《我想養老虎》、《前面在推什麼呀》等，貓魚畫出的線條與造型，讓人有悠遊自在的感受，且打破了傳統中規中矩的「美麗」與「可愛」框架。
貓魚目前唯一自寫自畫的繪本《怪獸媽媽》是以壓克力顏料為主要媒材，再混用色鉛筆、粉彩，並加上一點拼貼，畫面留有大筆揮灑的筆觸和刮磨的痕跡；配合怪獸媽媽身上毛絨絨靈動的線條、隨情節變化的身形輪廓，讓整本書洋溢著鮮活的生命力。
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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