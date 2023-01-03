打破「美麗」與「可愛」的緊箍咒，什麼樣的繪本可以增強孩子的美感經驗呢？

文：游佩芸（國立台東大學兒童文學研究所副教授）

美與醜之間

什麼樣的繪本可以增強孩子的美感經驗呢？這個問題讓我不禁想起一件往事。那是我在大學時期當家教時發生的事情。有一天，我帶著《愛麗絲夢遊仙境》的原著，準備講給家教的孩子聽。那是小學四年級的男孩，家境優渥，全家去過日本的迪士尼樂園。

男孩非常喜歡米老鼠，家中有很多迪士尼的玩偶，然而他看到書本的第一句話竟然是：「這個女孩好醜喔！」我先是一愣，原著的畫家約翰．坦尼爾（John Tenniel, 1820 -1914）為兩本愛麗絲所做的插畫，是歷史上最有名的文學插畫，怎麼會引發「醜」的感受呢？

Photo Credit: shutterstock / 達志影像

細想原因，發現男孩看過動畫版的愛麗絲，那是色彩鮮明、線條勻稱的愛麗絲，相較之下，黑色線條的原著插畫就不那麼討喜。原著插畫的愛麗絲身材沒有那麼「圓潤」，表情也沒有動畫那麼「柔和」。

我還發現男孩家中的繪本，竟然也都是迪士尼動畫的繪本版！原來從小看迪士尼式畫風長大的孩子，突然見到非迪士尼的畫風，最直接的感想就是：「好醜！」

美與醜的感受是很主觀的，也受限於文化背景與生活經驗。如果我們只餵養孩子色彩鮮豔、線條整齊、造型勻稱，符合某種特定審美標準的作品，那麼就很可能限縮孩子對美的鑑賞幅寬。可惜了這世界上有那麼多元、多樣的美。

超越「可愛」的可能

在三歲之前的幼兒階段，小小孩的確適合閱讀構圖簡約、色彩鮮明、線條明確的繪本，譬如像米飛兔、凱蒂貓那樣角色造型的作品。不過，過了這個階段，孩子就可以接受、欣賞更多元風格的作品。

畢竟我們的生活中，除了「整潔」、「秩序」、「條理」、「節制」、「協和」之外，生命中也有起伏的情緒、濃烈的情感、動人心魄的冒險；嘗試給孩子跳脫米飛兔、凱蒂貓式的「可愛」風格的繪本，可以讓他們的美感經驗更有深度與廣度。

在這裡舉三位繪本創作者的作品為例。

佐野洋子瀟灑的人生醍醐味

在現代繪本發展的歷史上，已經累積了不少孩子愛聽愛看、大人樂意和孩子分享的作品。然而，能讓大人熱淚盈眶甚至能療傷治痛，而又能引起孩子驚喜的笑聲的繪本卻並不多見。

佐野洋子（1938 -2010）正是有如此「魔力」的繪本作家之一。佐野洋子出生在北京，在中國東北渡過童年時光，日本戰敗後舉家從大連遷回日本。東京武藏野美術大學美術設計科畢業後，1967年至柏林造型大學留學一年。

佐野除了無以計數的插畫之外，其經手的繪本、繪本翻譯，以及散文作品不下一百本。我們就以她最膾炙人口、知名度最高的《活了一百萬次的貓》為例吧。

一隻活過一百萬次的虎紋貓，牠曾經是國王的貓、馬戲團的貓、船員的貓、小偷的貓、老婆婆的貓、小女孩的貓…，可是貓從來沒有愛過牠的主人。每個主人在貓死的時候抱牠痛哭，可是貓從來不在乎。

直到最後一次，貓沒有主人，是一隻野貓，牠愛上了一隻白貓，和白貓結婚生子，牠第一次能愛別人勝過愛自己。牠和白貓廝守終老，白貓先走了，牠抱著貓痛哭，那是牠第一次掉眼淚。不久牠也跟著走了，而牠再也沒有活過來了…

這是一個富有哲思的「寓言」故事。這隻貓咪的造型與線條色彩，絕不是所謂的「可愛型」，但也因為如此，圖像才能透露出更多貓的氣質神韻和個性，這是無法用三兩句話去形容的一隻貓。

國內出版不少非「美型」與非「卡哇依類」的佐野洋子繪本，但這些登場角色有複雜的底蘊，值得親子一起共讀，討論、玩賞。

Photo Credit: 人本教育札記｜佐野洋子、步步出版社

長谷川義史塗鴉式的誇張共感

再來看以孩子塗鴉式畫風聞名的長谷川義史（1961-）的作品。長谷川出生成長於日本大阪，畢業於美術相關的專門學校後，曾畫過看板、在設計公司上班，2001年出版了第一本繪本，2007年以《我吃拉麵的時候》榮獲第13屆日本繪本賞。

台灣也翻譯了不少他的作品：像是《我的曾曾曾祖父》、《我在天國的爸爸》、《山田家的氣象報告》等。長谷川義史承襲了大阪人喜愛漫才（像是雙口相聲）與生意人幽默應對的風土習氣，在繪本的故事創作上也是以日常溫馨式的幽默為基調。

這裡我們舉一本很多孩子喜歡的《迴轉壽司》為例。長谷川筆下的人物造型，一向沾不上「美麗」的邊，特大的頭部，沒有脖子，相對縮小的身體，角色們拿壽司時「伸縮自如」的手⋯⋯。

仔細推敲，根本不像「真正的人」的比例，但卻展現了一種童心拙趣，吸引人的目光。隨著輕鬆幽默的故事，讀者會發現，這樣的圖像風格，很能凸顯人物內在的情緒與情感。

而如此「不精準」的造型，或許會讓不少孩子覺得：「喔，我畫的都比他好！」這就是長谷川厲害的地方，既跟孩子站在一國，又能打動人心。

貓魚自在靈動的線條舞蹈

最後，來介紹一位值得關注與期待的台灣繪本創作者貓魚（蔣孟芸）。貓魚不是美術科班出身，但是她從小喜愛畫畫，大學念了哲學系，依舊持續作畫。 2013年她為電影《十二夜》團隊繪製前導視覺海報，引起廣大的迴響。

Photo Credit: 人本教育札記｜貓魚、小天下出版社

近年來她與不少文字作者合作繪本，都有令人眼睛一亮的表現，如《搭便車》、《發光的樹》、《我想養老虎》、《前面在推什麼呀》等，貓魚畫出的線條與造型，讓人有悠遊自在的感受，且打破了傳統中規中矩的「美麗」與「可愛」框架。

貓魚目前唯一自寫自畫的繪本《怪獸媽媽》是以壓克力顏料為主要媒材，再混用色鉛筆、粉彩，並加上一點拼貼，畫面留有大筆揮灑的筆觸和刮磨的痕跡；配合怪獸媽媽身上毛絨絨靈動的線條、隨情節變化的身形輪廓，讓整本書洋溢著鮮活的生命力。