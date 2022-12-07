美國「禁用中製晶片」法案引企業反彈，參議院縮小範圍「僅限國安情報」相關產品
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美國參議員舒默和科寧，於9月初提出「禁用中製晶片」議案，要求各大承包商的產品內皆不允許使用中製晶片，然而此舉卻面臨大批企業的抗議，昨天釋出最終版本的修正案，只見上方已不再堅持原先的強硬立場，轉而將適用對象限縮於國安情報機關上。
美國近期對中國實施一連串的晶片制裁，不僅要求美國供應商禁止供應中國製造晶片的設備，還要求高科技產業不得至中國設廠，更有聯邦參議員在9月初時提出相關議案，禁止美國承包商使用中製晶片，然而此法案卻引起部分組織的抗議，最終該法案將適用範圍限縮於與國安情報系統相關的機關產品上。
根據《路透社》報導，美國聯邦參議院民主黨領袖查克舒默（Chuck Schumer）和對中持鷹派態度的共和黨參議員約翰科寧（John Cornyn）在9月時公布一項提案，要求美國聯邦機構及其承包商停止使用中國廠商中芯國際（SMIC）製造的產品，以及中國記憶體晶片大廠：長江儲存（YMTC）和長鑫儲存（CXMT）製造的晶片。
舒默表示：「如果美國企業希望政府購買他們的產品或服務，他們就不應該使用中製晶片，因為中國政府可能危及美國的國家安全。」
而該議案主要依照2019年《美國國防授權法案》（NDAA）作為藍本修改，原法案內容：「禁止美國政府及其承包商使用中國華為、中興通訊、大華技術、海能達或海康威視的電信或視頻監控設備。」
各組織反對議案，美國商會：強加成本給承包商
不過據《Politico》報導，該消息一出，立刻就引來美國商會、美國航空航天工業協會、汽車創新聯盟、國防產業協會等組織的連署抨擊，他們解釋半導體幾乎無所不在，要確定每個產品中的半導體是否為中芯製造的根本不可能，反而可能給承包商強加大量成本，無助於進一步強化美國國防安全。
美國商會表示，他們支持建立供應鏈的彈性，並最大程度減少關鍵依賴，回應中國歧視性政策，以解決對中國的國安疑慮。
但有參議員反駁道，該議案的主旨就在於減少對外國製造的依賴，特別是中國製造的半導體；此外，該議案也獲得許多前任國家安全助理的支持；而美國自由企業商會則批評美國商會缺乏對國安的重視。
最終仍妥協，中國晶片禁令範圍限縮
隨著爭議的出現，該議案最終仍縮小了限制範圍，《路透社》就提到，只有運往政府「關鍵系統」的產品，包含了涉及情報活動、軍隊、武器指揮的電信或資訊網路設備才要求不得使用中製晶片。
該議案更在昨（6）日的最終版本重新寫下：「不再禁止承包商使用被鎖定的晶片」，並將第一版的實施日期從原先的即時或兩年期限，向後推遲到五年。
當《路透社》記者向負責合約事務的律師羅賓．伯羅斯（Robyn Burrows）詢問該議案的摘要內容時，他當即表示「這沒有明確禁止承包商使用涉及的半導體產品。」而該草案也成為最終立法方案的一部份。
對於議案的修改情形，舒默辦公室、中芯國際、長江儲存、長鑫儲存和商會均未做出回應，不過柯寧的發言人則對外解釋，之所以設定五年期限是為了銜接晶片法案，該法案主要是為晶片製造商提供520億美元的補助，以擴大在美國的發展，他直言「這筆資金將彌補企業在降低對中國晶片依賴時的生產損失。」
中國駐華盛頓大使館也表示，「堅決」反對在法案中以負面字眼提到中國，並稱美國商會的信件顯示，「任意中斷並損害全球產業的供應鏈，不符合任何人的利益。」
美國限制向中國輸入晶片製造器材
事實上，美國總統拜登（Joe Biden）於今年10月初宣布新的出口管制措施，其中就提到禁止中國使用美國設備生產半導體晶片，以減緩北京的技術和軍事進步。
該政策要求KLA Corp、Lam Research Corp和Applied Materials Inc三大高科技公司停止向生產先進晶片的中國獨資工廠運送材料、設備等，據《路透社》報導，若此舉奏效，將可能阻礙中國晶片製造業的發展。
智庫戰略與國際研究中心 （CSIS） 的技術和網路安全專家吉姆・路易斯（Jim Lewis）表示：「這將可能使中國倒退數年，中國不會放棄製造晶片，但確實會減慢他們技術發展的進度。」
不過這樣的措施仍需要其他國家的跟進才能對中國進行有效制裁，否則將會隨著時間推移而失去效力，最終反而損害美國技術領先的地位。而這類的出口管制其實其來有自，過去美國政府就曾限制華為出口海外製造的晶片，也曾在俄烏戰爭爆發後，阻止半導體流入俄羅斯境內。
此外，美國也將中國最大的記憶體晶片大廠長江儲存和其他30家實體廠商列入美國官員「無法檢查」的名單中，該名單主要收集了「美國無從驗證資訊是否安全無虞的中國廠商」，這迫使美國供應商交貨時必須更加小心。
新聞來源
- U.S. lawmakers ease planned curbs on Chinese chips amid corporate pushback（Reuters）
- U.S. aims to hobble China's chip industry with sweeping new export rules（Reuters）
- U.S. Senate eyes tightened restrictions on Chinese semiconductors（Reuters）
- Industry pushes back on Schumer and Cornyn’s Chinese chip crackdown（Politico）
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
我們想讓你知道的是
老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
為他人也為自己！一起加入支持伊甸老人照顧服務計畫行列
當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
而你的一分心力，也可以讓更多長照家庭減輕壓力，現在就支持伊甸基金會的老人照顧服務計畫，讓更多需要幫助的人取得所需資源，也讓愛能擺脫沈重，保留最美好的記憶。就讓我們在超高齡社會將到來的前夕，一起為老人照顧做好更充足的準備。