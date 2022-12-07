美國「禁用中製晶片」法案引企業反彈，參議院縮小範圍「僅限國安情報」相關產品

美國近期對中國實施一連串的晶片制裁，不僅要求美國供應商禁止供應中國製造晶片的設備，還要求高科技產業不得至中國設廠，更有聯邦參議員在9月初時提出相關議案，禁止美國承包商使用中製晶片，然而此法案卻引起部分組織的抗議，最終該法案將適用範圍限縮於與國安情報系統相關的機關產品上。

根據《路透社》報導，美國聯邦參議院民主黨領袖查克舒默（Chuck Schumer）和對中持鷹派態度的共和黨參議員約翰科寧（John Cornyn）在9月時公布一項提案，要求美國聯邦機構及其承包商停止使用中國廠商中芯國際（SMIC）製造的產品，以及中國記憶體晶片大廠：長江儲存（YMTC）和長鑫儲存（CXMT）製造的晶片。

舒默表示：「如果美國企業希望政府購買他們的產品或服務，他們就不應該使用中製晶片，因為中國政府可能危及美國的國家安全。」

而該議案主要依照2019年《美國國防授權法案》（NDAA）作為藍本修改，原法案內容：「禁止美國政府及其承包商使用中國華為、中興通訊、大華技術、海能達或海康威視的電信或視頻監控設備。」

各組織反對議案，美國商會：強加成本給承包商

不過據《Politico》報導，該消息一出，立刻就引來美國商會、美國航空航天工業協會、汽車創新聯盟、國防產業協會等組織的連署抨擊，他們解釋半導體幾乎無所不在，要確定每個產品中的半導體是否為中芯製造的根本不可能，反而可能給承包商強加大量成本，無助於進一步強化美國國防安全。

美國商會表示，他們支持建立供應鏈的彈性，並最大程度減少關鍵依賴，回應中國歧視性政策，以解決對中國的國安疑慮。

但有參議員反駁道，該議案的主旨就在於減少對外國製造的依賴，特別是中國製造的半導體；此外，該議案也獲得許多前任國家安全助理的支持；而美國自由企業商會則批評美國商會缺乏對國安的重視。

最終仍妥協，中國晶片禁令範圍限縮

隨著爭議的出現，該議案最終仍縮小了限制範圍，《路透社》就提到，只有運往政府「關鍵系統」的產品，包含了涉及情報活動、軍隊、武器指揮的電信或資訊網路設備才要求不得使用中製晶片。

該議案更在昨（6）日的最終版本重新寫下：「不再禁止承包商使用被鎖定的晶片」，並將第一版的實施日期從原先的即時或兩年期限，向後推遲到五年。

當《路透社》記者向負責合約事務的律師羅賓．伯羅斯（Robyn Burrows）詢問該議案的摘要內容時，他當即表示「這沒有明確禁止承包商使用涉及的半導體產品。」而該草案也成為最終立法方案的一部份。

對於議案的修改情形，舒默辦公室、中芯國際、長江儲存、長鑫儲存和商會均未做出回應，不過柯寧的發言人則對外解釋，之所以設定五年期限是為了銜接晶片法案，該法案主要是為晶片製造商提供520億美元的補助，以擴大在美國的發展，他直言「這筆資金將彌補企業在降低對中國晶片依賴時的生產損失。」

中國駐華盛頓大使館也表示，「堅決」反對在法案中以負面字眼提到中國，並稱美國商會的信件顯示，「任意中斷並損害全球產業的供應鏈，不符合任何人的利益。」

美國限制向中國輸入晶片製造器材

事實上，美國總統拜登（Joe Biden）於今年10月初宣布新的出口管制措施，其中就提到禁止中國使用美國設備生產半導體晶片，以減緩北京的技術和軍事進步。

該政策要求KLA Corp、Lam Research Corp和Applied Materials Inc三大高科技公司停止向生產先進晶片的中國獨資工廠運送材料、設備等，據《路透社》報導，若此舉奏效，將可能阻礙中國晶片製造業的發展。

智庫戰略與國際研究中心 （CSIS） 的技術和網路安全專家吉姆・路易斯（Jim Lewis）表示：「這將可能使中國倒退數年，中國不會放棄製造晶片，但確實會減慢他們技術發展的進度。」

不過這樣的措施仍需要其他國家的跟進才能對中國進行有效制裁，否則將會隨著時間推移而失去效力，最終反而損害美國技術領先的地位。而這類的出口管制其實其來有自，過去美國政府就曾限制華為出口海外製造的晶片，也曾在俄烏戰爭爆發後，阻止半導體流入俄羅斯境內。

此外，美國也將中國最大的記憶體晶片大廠長江儲存和其他30家實體廠商列入美國官員「無法檢查」的名單中，該名單主要收集了「美國無從驗證資訊是否安全無虞的中國廠商」，這迫使美國供應商交貨時必須更加小心。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：羅元祺