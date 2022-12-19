《小專科護理師的奇妙旅程》：用再多的眼淚，也換不回的心跳和眷戀
我們想讓你知道的是
我常在想，要請一位家屬在短時間內，決定自己親人的急救或放棄，要在這樣的時刻做出人生重大抉擇，其實非常困難。那時我明白，人生最大的孤單不是一個人吃飯、一個人面對失戀、一個人逛街看電影，而是可能在上一秒鐘，還在和自己的家人或戀人擁抱，卻在下一秒鐘必須經歷最痛的天人永隔。
文：梅簈
生命就像一輛列車，有人上車、有人下車，唯一要遵守的，便是生命的交通規則
壓力和壓抑不利於習慣的養成，更無法促使學習的進步和成長，而讓人欣賞且積極的生命，根本原因在於能擁有洞察世界一切美好事物的能力，這個突然發現的祕密，是和一位病人相遇時，所獲得的啟發。
記得那天快下班前，加護病房突然送來一個生命徵象非常不穩定的病人，20歲男性、頭部外傷、診斷腦出血，車禍入急診時腦部的出血已經蔓延到腦幹，在急診原本昏迷指數還有11分，但在從急診送進加護病房的過程中，病情快速惡化，昏迷指數變成7分。
送進加護病房時，我們會先用轉床板挪床、幫病人貼上心電圖貼片、清潔病人的身體、檢查傷口、做身體評估和管路的核對，總之尿管、鼻胃管在昏迷的病人身上大多少不了。
如果昏迷指數8分以下，病人其實已經到了氣管內管的放置標準。但是這位病人送進來時，已經是大量出血到需要手術的狀態，但因為他腦部的壓力指數太高而無法手術，醫師雖然有和家屬解釋過風險，但在下個瞬間，家屬必須被迫面對一個決定。在這個生命的轉彎處，家屬須決定如果病況持續惡化，是否要對病人進行急救？而因為他很年輕，團隊也同時找了器官捐贈的個案管理師詢問家屬，是否有器官捐贈的意願。
當時我看著這個20歲的生命，也看著每天都跪在他病床前的媽媽，我想這是每一個醫護人員，每天都會看到無數次的畫面，但即便我們有再多的感觸、不捨、憂傷，甚至進入到一種比家屬還難過的情緒狀態，我們仍然無法將所有情緒適當且完全地抒發，因為當我們專注於悲傷時，又會有無數個這樣的病人和家庭，需要我們參與救治。
可能一個專科護理師，他所有手上的病人，在同一天、同一個時段中，這一床可能需要生死關頭的抉擇；下一床可能需要立刻急救；然後急診突然轉入一個頭部外傷且沒有意識，卻極度躁動的體重百斤病人；另一床可能病人有非常多疑問需要醫療團隊立刻關懷；可能再下一刻又有另一個病人突發性的心跳停止，需要在病室內做立即性的開心手術；然後同時隔壁床病人發生傷口大出血、藥物過敏休克……。
這時，護理長可能會走過剛經歷這一切事情的小專科護理師身旁，默默拉住他，告訴他：「你為什麼沒有掛名牌在身上？你知道今天要評鑑嗎？」但其實，這位小專科護理師的名牌，是因為要壓制腦外傷的躁動新病人時被扯掉的。
而這，就是醫護圈的常態，每天都在發生。但在那一天，當我看著那個20歲的男孩，以及他的媽媽時，那一刻我好像不是專業人員，而是回到了那一個，站在外婆病床前的自己。
男孩的媽媽每天都跪在病床前，反覆同一句話：「是媽媽的錯，是我不該叫你起床上學，如果今天早上我不叫醒你，讓你睡久一點就好了。為什麼我要叫你起床？記得前天，你說想出去玩，是不是因為我沒答應你，所以你生媽媽的氣了？沒關係，我和你道歉，是媽媽的錯，只要你醒過來，你要去哪裡，我都帶你去好嗎？所以，你能不能…… 不要生媽媽的氣？是媽媽的錯，是我對不起你……。」
他的媽媽反覆著這樣的話，沒有停過的眼淚，不只流到了她的臉頰，也流到了我的心。
我常在想，要請一位家屬在短時間內，決定自己親人的急救或放棄，要在這樣的時刻做出人生重大抉擇，其實非常困難。或許那是種無法掙扎中的掙扎，像是被世界拋棄的掙扎，即便束手無策，或是用再多的眼淚，也換不回的心跳和眷戀。
那時我明白，人生最大的孤單不是一個人吃飯、一個人面對失戀、一個人逛街看電影，而是可能在上一秒鐘，還在和自己的家人或戀人擁抱，卻在下一秒鐘必須經歷最痛的天人永隔。
我想到睡美人被紡錘車針扎後，躺在城堡中的畫面，但人生畢竟不是童話故事，這一次卻沒有王子可以破關救活公主。只有活著的人，帶著那些曾經好與壞的回憶，或是深藏在內心無法說出口的告白，亦或是前一夜爭吵後留下的片刻不忍情緒。但一切都只能由活在世界上的家人或親友，默默自我埋藏一切的感受，獨自面對種種的衝擊和孤單，留下的，是一張簽署放棄或急救的同意書，因為那是能為自己最愛的人，所做的最後一件事情。
當我看著這位媽媽，面對自己的兒子被急救30分鐘後無效的畫面，我必須承認，那一天，我的心感受到了前所未有的異常胸痛。
到外科工作後，我學習的第一件事情就是遵守交通規則，騎車要戴安全帽、時速不超過40、儘量搭乘大眾運輸工具，因為車禍永遠是神經外科的大宗案件，也是許多家庭在地球上破碎的記憶。
後來這個病人的媽媽選擇器官捐贈，如同我在某個外科醫生身上聽到的一句話：「人生就像一輛列車，你是車長，有人上車、有人下車。」
從一開始的激動，以為多年後會有的雲淡風輕，卻無法在每個轉眼瞬間，讓那些很有感覺的悲傷，立刻消耗殆盡。
書籍介紹
本文摘錄自《帶你看見不一樣的世界：小專科護理師的奇妙旅程》，四塊玉文創出版
作者：梅簈
曾經翹課、記申誡、吊車尾等「不良」的標籤貼滿她的生命，而在面對至親家人進加護病房急救，她決心從人生谷底爬起……撕下原先叛逆的標籤，走進專科護理師的醫療世界，當踏入這白色長廊，她看著人生中的各種縮影，更讓她堅信，唯有珍惜當下、踏實走著，時間、經歷，這些過程，會成就一切。
【什麼是專科護理師？】專科護理師是先擔任三年以上的護理師，再經歷醫學領域的專業培訓、實習的里程，以及筆試和OSCE考試後，可以在醫師的指示下執行醫師部分工作的人。
Tags：
2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。