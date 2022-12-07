P3實驗室何時重啟？中研院：安全、進料、廠商問題恐延宕至明年3月才有機會修復
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中研院副秘書長吳世雄指出，台灣也不過3家廠商可以修復P3實驗室，但由於現在國衛院等單位都在積極建造P3實驗室，因此廠商表示沒有餘力修復。不過，廠商也承諾明年生技園區的實驗室完成後，3月底就會協助中研院修復。
中央研究院P3動物實驗室去（2021）年因病毒外洩，導致實驗人員感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），立法委員今（7）日針對此事，質疑中研院似乎無法如期申請實驗室重啟。中研院學術及儀器事務處長陳建璋回應，要提出申請就必須確保安全性，處理不符規定的設備，中研院副秘書長吳世雄也透露，台灣廠商目前沒有餘力修復實驗室，恐怕要等到明（2023）年3月底才能開始協助。
中研院基因體研究中心的P3動物實驗室，在去年發生實驗室感染事件，事件過了已經將近一年，實驗室卻遲遲未重啟。
立法院教育及文化委員會今日審查112年度中研院相關預算案，立委陳秀寳指出，中研院在12月9日之前，應提出重啟P3實驗室的申請，如果沒有如期繳交，未來要走的流程將超過1年時間。而實驗室要重啟，除了得繳交硬體設施檢核、組織成員文件外，現在很多有經驗的人都跑到其他實驗室，且很多實驗室設備、零件來不及更換。
立委黃國書、范雲、何欣純等人也分別向中研院P3實驗室的問題表達關心，黃國書要求中研院應說明，是否有要在12月9日的期限以前，向衛福部疾管署提出重啟申請。
中研院改進生安行政問題，但重啟實驗室仍問題多多
對此，中研院學術及儀器事務處長陳建璋表示，從P3實驗室發生事故以來，中研院就修改生物安全會的設置要點，設置生安主管、生安辦公室，並有一位執行長在負責相關業務。中研院也加強各所成立生安相關管理委員會，以維持P3實驗室的生物安全。
陳建璋說明，若要提出實驗室重啟申請，就必須確認安全性，以及法規、人員、設備都到位。另外還有有些同仁會有疑慮，希望P3實驗室周邊能使用單獨廁所，目前正在改善當中。至於目前設備的狀況，陳建璋坦言有些不符規定，會請廠商看看能不能進料。
中研院也有向疾管署詢問，如果沒有辦法在12月9日之前提交，重新申請時間並不用拖到1年，只要增加書面審查程序即可。
中研院副秘書長、生安主管吳世雄則指出，有收到院長指示，P3實驗室要在安全無慮的狀況重啟，但他激動表示：「遺憾的是，原來的實驗室管理人、負責人都一直在怪罪院方，沒有深切反省，他們因為SOP犯的錯，完全不檢討。」
除此之外，吳世雄在接任生安主管後，要求相關人員拿出文件，但對方一再不配合。「我是努力在重啟」，吳世雄表示，雖然感到非常失望，但未來會在短時間之內重啟。
生安主管透露：明年3月底修復
陳建璋提及，中研院的國家生技研究園區正在興建新的P3實驗室，有細胞用、也有動物用的，建置成功後就可以銜接現在的動物實驗。
興建其他實驗室的同時，恐怕延宕了原本的P3動物實驗室修復。吳世雄指出，台灣也不過3家廠商可以修復P3實驗室，但由於現在國衛院等單位都在積極建造P3實驗室，因此廠商表示沒有餘力修復，且要進料起碼要花上3週，12月9日一定來不及。不過，廠商也承諾明年生技園區的實驗室完成後，3月底就會協助中研院修復。
陳秀寳提案時表示，少了P3實驗室對生醫產業研究有很大影響，也會加重其他P3實驗室的業務量。吳世雄則提及，中研院P3動物實驗有和國防醫學院合作，明年前半年生技園區的實驗室也將可以運作，因此做實驗是沒有疑慮的。
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核稿編輯：羅元祺
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