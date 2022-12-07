如果通脹令你變相減薪很不爽，轉4天工作又是否可接受？
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有人事顧問分析，在經濟不景又要加薪挽留人才的兩難之下，4天工作簡直是完美方案：「以4天工作制來代替加薪，一方面可以讓員工有機會平衡他們的工作生活和個人生活，雇主也不會有損失，而員工更可以節省通勤和饍食支出。」
文：TaJ
假如你因為通脹急升變相減薪而感到沮喪，唯一安慰可能是，在這條勒緊褲帶的路上，全世界很多人在陪著你走。但如果容許你一星期4天工作，不加薪又是否可以接受？
聯合國旗下的國際勞工組織（簡稱ILO，International Labour Organization）日前公布，2022年上半年，扣除通脹後的全球每月平均實際工資按年跌百分之0.9，是ILO有紀錄的15年來，首次全球生活水平下降。
發達國家打工仔變相減薪的現象最嚴峻，佔去全球六成職人的G20經濟體，上半年實際工資跌2.2%。美國和加拿大的實際工資由去年的零增長，變成今年上半年跌3.2%。曾經迷失30年的日本，厚生勞動省於12月6日公布的數據亦顯示，計入物價上升因素後（日本10月份通脹為3.6%，是40年來新高），10月份實際工資較上年同期減少2.6%，是連續7個月同比下滑，且是自4月份由升轉降後，首次超過2%。基於全通脹高企問題短期內無望緩解，全年計，似乎無可避免大家都在被迫減薪，分別只在於誰減得多。
ILO報告作者之一Rosalia Vazquez-Alvarez說，今年全球生產力（以人均產出計算）的增長已超過工資的增長，兩者差距達12.6%，是1999年以來最大。換句話說，打工仔表現更勤力更出色，但金錢回報不單沒有同步增長，更在開倒車。
不過，要爭取工資增幅追上通脹又談何容易？以英國為例，截至9月份的季度，英國私營企業未計花紅獎金的年薪增長率升至6.6%，然而英國10月份通脹為11.1%，創41年新高。在全球主要央行都大談要避免薪資物價螺旋式上漲（wage-price spiral）噩夢成真之下，通脹危機是否再一次要打工仔來「埋單」？
《泰晤士報》則指，另一個可能的出路是在保持資薪不變下，改為每周4天工作。NGO「全球一周4天運動組織（4 Day Week Global）推出的每周4天工作認證計劃，目前已有超過100家英國企業參與。計劃分金、銀兩個標準，能證明員工每周工作32小時的企業被認證為金標準，每周工作35小時的是銀標準。組織總裁Joe Ryle表示，許多企業難以承受10%的通脹加薪幅度，每周工作4天且不減薪是一種可行的替代解決方案，他希望到本世紀末，4天工作制能成正常的工作模式。
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想改變新髮型嗎？美髮業運用AI精準行銷，吸引潛在顧客上門
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走進美髮門市，換了一個漂亮的新造型，下一次你會相隔多久再預約剪燙護髮？這是美髮業者最想要了解的資訊，掌握顧客輪廓及來店頻率，藉此投放最精準的行銷資源。名留國際運用AI，便做到了這一點，準確預測網路廣告的觸及率，吸引更多潛在客戶上門。
在數位行銷領域中，零售業如何蒐集分析用戶數據行為，做到精準廣告行銷將是極大挑戰。在全台擁有多分店的名留國際，因未設置專屬的數據分析人力，以致於寶貴會員資料未能充份運用，所幸透過數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」與AI新創團隊媒合，強化廣告觸及率，提升廣告效益。
串連線上線下資料，一鍵預測廣告投放效益
在首三個月的概念驗證期間，智造奇機AI團隊發現，名留資料可用率僅約50%，主因是POS系統的各個欄位，並未確實填寫，例如結帳時請客戶提供基本資料，卻遺漏了年齡、性別等必要欄位，點出了這個問題後，經過修改調整，資料利用率已接近100%，可被AI模型使用，線上線下串接建立API，只要輸入幾項參數，就能預測廣告投放的觸及率。
舉例來說，某一分店的主力客群是18-30歲，女性為主，每個月平均來店一次。如果能藉由這樣的消費者輪廓，替該分店投放線上廣告，吸引相同特徵的潛在客群，就能優化營運業績。
接著，AI團隊再進一步整合名留以往在臉書投放廣告的歷史紀錄，例如曾經投放的受眾有哪些、觸及率及轉化率如何，將這些線上數據，與前述POS系統的線下資料整合，一併交給AI模型來進行分析，增加資料的豐富性，以提升AI預測的準確度。
產業獨有的淡旺季來客數，交給AI整合判讀
另一個非常獨特的數據變化因素，也需要交給AI判讀，就是淡旺季來客數的時間因素。美髮業的數據處理和分析，非常需要進行時間序列的分群，主因為產業的淡旺季，深受假期與季節的影響。例如春夏炎熱，剪髮次數頻繁，秋冬則間隔較長，但到了年節前夕，又有一波高峰。「這種產業獨有的特性，必須與出題方溝通才能夠得知，這也是AIGO平台最有價值之處，媒合產業與人才蒐集產業特性。」智造奇機團隊表示。
運用AI來協助分析，還有一個優勢：排除人的主觀偏見。例如，某一家分店投放廣告思維，大多鎖定年輕女性，但AI模型發現，該店其實有不少男性主力客群，只是行銷人員及設計師的主觀經驗，習慣鎖定女性顧客。這個意外的發現，也突顯產業與AI結合的重要性，可找出既有盲點，改善行銷效益。
AI預測網路廣告觸及率，準確度高達94.5%
經過上述努力，團隊替名留打造的AI系統，不需聘請數據專家維護，其直覺友善的介面，由行銷人員即可輕鬆操作，只要輸入廣告投放時間、受眾年齡、性別、預計廣告預算與則數等資訊，短短幾秒鐘系統就能預測觸及率的多寡，而且準確度高達94.5%。
由於初步的概念驗證十分成功，智造奇機與名留國際已展開第二階段的合作-自動化，也就是將門店客戶與臉書廣告的即時資訊，自動導入AI系統進行分析，讓AI模型持續學習，進一步提升準確度。智造奇機團隊表示，「因為AIGO的競賽平台，才能夠開啟這樣的充滿更多未來性的合作機會，讓國內AI人才深入了解產業需求，具備實戰能量。」
「數位發展部數位產業署 廣告」