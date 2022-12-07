TNL+ 2022/12/07,
職場

如果通脹令你變相減薪很不爽，轉4天工作又是否可接受？

如果通脹令你變相減薪很不爽，轉4天工作又是否可接受？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

有人事顧問分析，在經濟不景又要加薪挽留人才的兩難之下，4天工作簡直是完美方案：「以4天工作制來代替加薪，一方面可以讓員工有機會平衡他們的工作生活和個人生活，雇主也不會有損失，而員工更可以節省通勤和饍食支出。」

文：TaJ

假如你因為通脹急升變相減薪而感到沮喪，唯一安慰可能是，在這條勒緊褲帶的路上，全世界很多人在陪著你走。但如果容許你一星期4天工作，不加薪又是否可以接受？

聯合國旗下的國際勞工組織（簡稱ILO，International Labour Organization）日前公布，2022年上半年，扣除通脹後的全球每月平均實際工資按年跌百分之0.9，是ILO有紀錄的15年來，首次全球生活水平下降。

發達國家打工仔變相減薪的現象最嚴峻，佔去全球六成職人的G20經濟體，上半年實際工資跌2.2%。美國和加拿大的實際工資由去年的零增長，變成今年上半年跌3.2%。曾經迷失30年的日本，厚生勞動省於12月6日公布的數據亦顯示，計入物價上升因素後（日本10月份通脹為3.6%，是40年來新高），10月份實際工資較上年同期減少2.6%，是連續7個月同比下滑，且是自4月份由升轉降後，首次超過2%。基於全通脹高企問題短期內無望緩解，全年計，似乎無可避免大家都在被迫減薪，分別只在於誰減得多。

ILO報告作者之一Rosalia Vazquez-Alvarez說，今年全球生產力（以人均產出計算）的增長已超過工資的增長，兩者差距達12.6%，是1999年以來最大。換句話說，打工仔表現更勤力更出色，但金錢回報不單沒有同步增長，更在開倒車。

不過，要爭取工資增幅追上通脹又談何容易？以英國為例，截至9月份的季度，英國私營企業未計花紅獎金的年薪增長率升至6.6%，然而英國10月份通脹為11.1%，創41年新高。在全球主要央行都大談要避免薪資物價螺旋式上漲（wage-price spiral）噩夢成真之下，通脹危機是否再一次要打工仔來「埋單」

泰晤士報則指，另一個可能的出路是在保持資薪不變下，改為每周4天工作。NGO「全球一周4天運動組織（4 Day Week Global）推出的每周4天工作認證計劃，目前已有超過100家英國企業參與。計劃分金、銀兩個標準，能證明員工每周工作32小時的企業被認證為金標準，每周工作35小時的是銀標準。組織總裁Joe Ryle表示，許多企業難以承受10%的通脹加薪幅度，每周工作4天且不減薪是一種可行的替代解決方案，他希望到本世紀末，4天工作制能成正常的工作模式。

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