如果通脹令你變相減薪很不爽，轉4天工作又是否可接受？

在數位行銷領域中，零售業如何蒐集分析用戶數據行為，做到精準廣告行銷將是極大挑戰。在全台擁有多分店的名留國際，因未設置專屬的數據分析人力，以致於寶貴會員資料未能充份運用，所幸透過數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」與AI新創團隊媒合，強化廣告觸及率，提升廣告效益。

串連線上線下資料，一鍵預測廣告投放效益

在首三個月的概念驗證期間，智造奇機AI團隊發現，名留資料可用率僅約50%，主因是POS系統的各個欄位，並未確實填寫，例如結帳時請客戶提供基本資料，卻遺漏了年齡、性別等必要欄位，點出了這個問題後，經過修改調整，資料利用率已接近100%，可被AI模型使用，線上線下串接建立API，只要輸入幾項參數，就能預測廣告投放的觸及率。

舉例來說，某一分店的主力客群是18-30歲，女性為主，每個月平均來店一次。如果能藉由這樣的消費者輪廓，替該分店投放線上廣告，吸引相同特徵的潛在客群，就能優化營運業績。

接著，AI團隊再進一步整合名留以往在臉書投放廣告的歷史紀錄，例如曾經投放的受眾有哪些、觸及率及轉化率如何，將這些線上數據，與前述POS系統的線下資料整合，一併交給AI模型來進行分析，增加資料的豐富性，以提升AI預測的準確度。

產業獨有的淡旺季來客數，交給AI整合判讀

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另一個非常獨特的數據變化因素，也需要交給AI判讀，就是淡旺季來客數的時間因素。美髮業的數據處理和分析，非常需要進行時間序列的分群，主因為產業的淡旺季，深受假期與季節的影響。例如春夏炎熱，剪髮次數頻繁，秋冬則間隔較長，但到了年節前夕，又有一波高峰。「這種產業獨有的特性，必須與出題方溝通才能夠得知，這也是AIGO平台最有價值之處，媒合產業與人才蒐集產業特性。」智造奇機團隊表示。

運用AI來協助分析，還有一個優勢：排除人的主觀偏見。例如，某一家分店投放廣告思維，大多鎖定年輕女性，但AI模型發現，該店其實有不少男性主力客群，只是行銷人員及設計師的主觀經驗，習慣鎖定女性顧客。這個意外的發現，也突顯產業與AI結合的重要性，可找出既有盲點，改善行銷效益。

AI預測網路廣告觸及率，準確度高達94.5%

經過上述努力，團隊替名留打造的AI系統，不需聘請數據專家維護，其直覺友善的介面，由行銷人員即可輕鬆操作，只要輸入廣告投放時間、受眾年齡、性別、預計廣告預算與則數等資訊，短短幾秒鐘系統就能預測觸及率的多寡，而且準確度高達94.5%。

由於初步的概念驗證十分成功，智造奇機與名留國際已展開第二階段的合作-自動化，也就是將門店客戶與臉書廣告的即時資訊，自動導入AI系統進行分析，讓AI模型持續學習，進一步提升準確度。智造奇機團隊表示，「因為AIGO的競賽平台，才能夠開啟這樣的充滿更多未來性的合作機會，讓國內AI人才深入了解產業需求，具備實戰能量。」

「數位發展部數位產業署 廣告」