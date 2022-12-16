《巴西》：森巴、痞子風、威權主義——現代巴西誕生

文：莉莉亞．蘇瓦茲（Lilia Moritz Schwarcz）、海洛伊莎．史塔寧（Heloisa Murgel Starling）

森巴、痞子風、威權主義：現代巴西誕生

投票，或武裝對抗：第一共和國將結束

一九三○年三月一日，嘉年華週末，能讀寫的巴西人出門，選舉下一任「共和國」總統與新的聯邦議員。這將是「巴西共和國」第十二屆總統選舉。選民人數不多——必須是成年男性並且有讀寫能力，總計只有全體人民的五．六％，但是這場選舉仍然緊扣人心而且難分高下，如同二十年前，一九一○年魯伊．巴博扎與對手埃梅斯．達豐塞卡的選戰。雖然巴西在過渡時期的變化很大，而且候選人是新的，但是一九三○年的選舉在某些方面使人回想起較早的那場競爭。競選活動走上街頭、在各州展開，而且動員全國參加政治集會——當時用英文稱之為 meetings。民眾參與使兩大議題變成關注熱點：總統繼任的規則和程序，以及共和政府關於社會平等和公民權的政策。

一九三○年的選舉有一個時代結束的氛圍。「第一共和國」最後一位總統華盛頓．路易斯（Washington Luís）放棄「州長政策」，危及區域精英與聯邦政府的默契。但是沒有人料到，他竟然打斷米納斯吉拉斯州與聖保羅州的權力輪替，選擇聖保羅州長儒利奧．普雷斯特斯（Júlio Prestes）當他的繼任者。華盛頓．路易斯不相信共和國確實可以靠選舉和投票來治理；他認為統治需要嚴格控制區域政治勢力。直到一九二九年儒利奧．普雷斯特斯開始競選活動之前，一切如常：區域精英控制州的行政部門，在聯邦層級由聯邦政府和各州分配權力。

華盛頓．路易斯的總統任期一直是太平無事，尤其是與他的前任相比，前任總統阿圖爾．貝納德斯在戒嚴狀態下統治四年。在二○年代，警方使用強制手段對抗都市勞工，減少罷工次數並削弱工會。一九二七年後尉官派反對的聲浪似乎也失去勢頭，當時普雷斯特斯／米格爾．科斯塔縱隊最後的餘黨，幾乎縱橫馳騁全國後，在玻利維亞和巴拉圭得到巴西部隊的庇護。

華盛頓．路易斯盡可能延後公布官方候選人。在「第一共和國」時期，聯邦與各州的默契，意味著總統大選的勝利者已成定局：「共和國」總統提名的官方候選人，獲得全國寡頭政治集團全力支持，根本不可能落選。

總統的繼任變成權力轉移的儀式。這包括某種程度的政治不穩定，但是唯有米納斯吉拉斯與聖保羅協商必要的調整時才不穩定。這兩州之間每四年的爾虞我詐，夾雜許多陰謀和緊張。然而，正是這種協商保障了穩定。從一八九四到一九○六年保利斯塔人掌管政府，從一九○六到一九一八年米納斯人取得政權。從一九一九到一九二九年這兩州輪流掌權。一九二六年，由於阿圖爾．貝納德斯總統任期內不穩定，米納斯人及時提名華盛頓．路易斯繼任總統。雖然他在里約熱內盧出生，卻是對聖保羅有利的合法代表。而且，只是為了安全起見，他們指定自己人，米納斯人費爾南多．德梅洛．維亞納（Fernando de Melo Viana），擔任副總統候選人。一九二九年米納斯人等待利益回轉，同時準備再度占有卡特蒂宮。

現今歷史學家仍然辯論不休，華盛頓．路易斯為何決定冒失去一切的危險，對抗米納斯吉拉斯州。這位總統是典型的體制產物，而他幫助破壞這個體制。他專制、自負，厭惡談判。他認為政治應該交給受約束的精英，由他們控制選舉制度並管理這個國家。前議員吉爾伯特．阿馬多（Gilberto Amado）在回憶錄寫道：「聽到了嗎？那是他絕對不做的事情」。他接著寫道：「他完全不考慮他的言行對別人的影響。他從未想到，那些被他排斥和拒絕的人，可能會受傷、憤恨或反擊。」

雖然華盛頓．路易斯確實狂妄自大，但是他可能惦記著國家的最佳利益。或許他相信儒利奧．普雷斯特斯是適當人選，可實現他治理國家時制定的經濟穩定計畫。此計畫有兩大目標：穩定英鎊匯率（當時國際市場的標準參考），以及保護巴西最重要的商品——聖保羅咖啡，不再受物價波動影響。

華盛頓．路易斯的第二項考慮因素，很可能是因為聖保羅變成聯邦最富裕的州，應該統治這個國家。對於保利斯塔咖啡加工的動態經濟學，以及保利斯塔咖啡生產商控制國家政治，他滿懷信心。有第三項考慮因素：米納斯與保利斯塔的咖啡生產商，對商品增值政策有潛在衝突。顧及所有這些因素，加上他在聖保羅發展他的政治家生涯，華盛頓．路易斯很可能認為他可以省掉這兩州之間的協議。畢竟，當時米納斯吉拉斯的咖啡生產規模比聖保羅小許多，而聖保羅一直有顯著的經濟成長。以四年為期，使聖保羅的利益順從一位精英的意願，而這位精英來自經濟和政治都比較脆弱的州，這似乎不再合理。

一九二八年五月，米納斯吉拉斯州長安東尼奧．卡洛斯，戴大禮帽並穿燕尾服，完美無瑕地現身，參加「里約熱內盧—聖保羅公路」通車典禮，這是華盛頓．路易斯施政最精彩的部分。安東尼奧．卡洛斯走上講臺，坐在「共和國」總統身邊。總統的開幕辭讓他目瞪口呆：完全沒有分寸感，華盛頓．路易斯把儒利奧．普雷斯特斯（當時的聖保羅州長）當作「共和國未來的總統」歡迎。安東尼奧．卡洛斯把自己看作貴族，他的家族曾經為爭取獨立與葡萄牙對抗，他是若澤．博尼法西奧的直系後裔，他的反應是典型的米納斯。他心中有數，一語不發。他回到美景市，開始密謀。一年後，華盛頓．路易斯正式宣布儒利奧．普雷斯特斯的候選人身分，安東尼奧．卡洛斯發訊息通知他：米納斯人已經支持另一位候選人，反對黨的成員。