速克達上鏈條傳動會比皮帶傳動好嗎？動力表現、保養難度等優缺點比較

KRV自發表以來一直都是非常具有指標性的車輛，也是白牌車款中首款將PTM傳動技術結合到小排氣量車款上的代表。

時經兩年，前陣子KYMCO發表了運動性更強的版本KRV MOTO 180，其中討論度最高的改動莫過於由原先的皮帶設計改由鏈條傳動，許多車友也十分好奇鏈條傳動相較於皮帶傳動後是否在動力傳遞上有明顯的進步？

皮帶與鏈條各自有何優缺點呢？要釐清以上問題之前必須從傳動的基礎開始講起，就讓站長帶你一步步了解。

速可達傳動的特色

在討論鏈條跟皮帶的差異之前，首先要先了解速可達傳動的特色。速可達傳動分為兩個部分。第一個部分是將引擎曲軸輸出的動力傳達到後輪，而兩軸之間的距離就是透過CVT皮帶傳動進行動力傳遞。

第二個部分則是在傳遞過程中進行變速，其中CVT系統變速在低轉時齒比較高、加速較快；高速時，則是速度較快、轉速相對較低。

Photo Credit: MOTO7 CVT傳動系統主要以V型皮帶搭配前後盤組，作為變速及傳動的機構。

一般而言，CVT傳動由開合盤加上Ｖ型皮帶組成，並透過V型皮帶與開合盤中間的摩擦力進行傳動。傳動的過程中容易產生兩種情況，首先是皮帶的傳遞效率問題，皮帶在利用兩側橡膠面的摩擦產生驅動力量，或是進行變速、在開合盤上下移動時，往往會有打滑的情況產生。

一般而言，若車輛已達定速不再進行變速，會擁有較佳的傳遞的效率；反過來說，若在變速的過程中持續催動油門加速，則會導致傳遞效率較差。皮帶摩擦的傳遞效率大約落在75%到85%左右，如果皮帶有磨損的狀況甚至可能會低於75%。

以傳遞效率75%舉例，擁有10匹馬力的車款，在經過傳動系統後，最多只能將7.5匹馬力傳遞至後輪。

除了打滑所造成的傳遞效率外，另一個問題便是傳動與引擎的重心。速可達車款的引擎與傳動為一體，所以重心通常較低，重心低固然有一定的優勢，但在行進間後輪遇到坑洞時，會造成引擎上下擺動若擺動過大就會影響車輛的操控感。

此外由於傳動箱大部分都設計離地面十分接近，所以在左右傾角時，容易因磨到傳動箱而在過彎角度受到限制。

Photo Credit: MOTO7 單齒為速克達最常使用的皮帶種類。

KYMCO PTM傳動系統

在講解完一般速可達的傳動系統後，站長接下來要來跟各位聊聊KYMCO PTM傳動系統的革新及特色。

首先，PTM傳動系統的引擎完全鎖定於車架上，再利用搖臂在進行上下擺動，所以不會有整顆引擎相對車架晃動的問題，而後搖臂進行獨立運動後，簧下重量較輕、跟著輪胎的晃動也較少，在面臨路面的坑洞時，可以獲得較佳的操控性。

PTM傳動系統的另一項優勢在於CVT變速系統體積較小並藏在引擎旁邊，與一般設計於車輛左側、體積較大且離地面較近的傳動箱十分不同，在過彎時可以有更大的傾角。

其中PTM傳動系統的變速系統分為兩階段，首先動力在引擎輸出以後先進行變速，再經由原本設計的齒型皮帶傳遞到後輪，而較小的CVT變速系統也帶來傳遞效率更佳的優勢。

但PTM傳動系統依然採用兩段式傳遞，較傳統的CVT變速系統多了另外一段皮帶傳動，齒型皮帶的設計雖然不會有打滑的問題，但皮帶的伸縮還是會造成一部分的能量損失。

也就是說PTM傳動系統的動力傳遞，在經過CVT變速系統及齒型皮帶都會損失部分能量。舉例來說，若原本的CVT系統達到80%的能量傳遞，傳輸到後輪時仍要乘以一定的係數，兩者相乘的效率一定會越來越小。

KRV MOTO 180鏈條傳動效率

KRV MOTO版將原先的皮帶改為鏈條，其中鏈條一格扣一格直接拉動的特性相對擁有更佳的傳動效率，效率甚至可以達到95%~98%。但就如先前所述，引擎的動力必須先經過CVT變速系統，其中的V型皮帶在摩擦的過程中，難免會有打滑的情況發生，所以能量損失依然存在。

不過針對傳動效率來說，鏈條的傳動效率相對皮帶而言確實提升許多。

Photo Credit: MOTO7

皮帶、鏈條誰比較好？

要比較齒型皮帶或是鏈條兩者誰比較好，可以從幾個方面來看。首先是保養部分，鏈條需要上油及清潔，在保養上需要更多的心力。另外鏈條較容易受到拉力之後延伸之間的間距，需要定期檢查並調整後軸的前後位置，讓鏈條維持固定的鬆緊。

從另一個角度來看，GOGORO大部分車款使用鏈條傳動居多。其中鏈條在校準的過程中可能存在誤差，導致傳遞較差以及發出較大的噪音，加上鏈條保養較為繁複，所以在GOGORO上，許多車主反而因此想將鏈條改為皮帶。

Photo Credit: MOTO7 GOGORO大部分車款使用鏈條傳動居多。

KRV MOTO 180從皮帶改為鏈條後，在傳動上傳遞動力的效率確實有所提升，但MOTO版最重要改動在於CVT變速系統的重新調校，也是先前進行試車時感受較為明顯的部分。而傳遞效率即使使用鏈條傳動，實際上動力在經由前方CVT變速系統中的V型皮帶時，仍然會有所損失。

所以比較皮帶及鏈條誰比較好的問題，主要在於個人取向的不同。皮帶較為適合在乎保養及噪音問題的車主；而鏈條則較為適合在乎傳遞的效率以及瞬間扭力爆發感受的車主。

本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航