《勇於不敢，愛而無傷》：隔離，讓我遇見蔡璧名生命中的莊子
我們想讓你知道的是
在這個充滿風險與不測的時代，每個人都在竭盡全力「而為」的時刻，有沒有一種「無為」可以讓自己放鬆下來，就享受生命當下的「不可奈何」與「不得已」？這些「不可奈何」的背後會不會也是另一種與社會與自己的緣分？
現在的我，坐在酒店的隔離房間內。
前幾天剛跟朋友們傳訊息告知我即將要被隔離的時候，朋友們立馬就為我感到憤怒：憑什麼你要去隔離？憑什麼隨隨便便就可以拉人去隔離？有正式文件嗎？有正當理由嗎？隨即丟過來一個坐在派出所裡與執法人員吵架的即將被帶去隔離的吵架影片。影片中充斥著用法律與人權來表達自己的生氣與不滿。這些「傅柯式的」語言和影片讓坐在隔離車上本來不焦慮的我開始胸悶氣短。
進了隔離酒店後，朋友也陸陸續續來關切：核酸結果還好嗎？在酒店的吃得好睡得好嗎？被隔離不能出門是不是感覺很慘？我笑著說沒事。他／她們隨即反駁：怎麼可能沒事？你要打電話去和他／她們（防疫機構）吵，去和他／她們理論，你要去申訴！我說算了沒關係。但這個「算了」似乎冒犯了鼓勵我反抗的朋友們：「怎麼能算了呢？！你不能被規訓啊！你要去做點什麼！」
這種「為我考慮」和「讓我反抗」的聲音聽多了，我不僅沒有感受到被關心，反而更焦慮了。尤其是在打開網頁後都是聲討：憑什麼隔離我們？！我們難道沒有人生自由權？！這種「一定要為自己而為」的憤怒的她／他們，與在接到防疫電話後毫無二話順從地「嗯嗯嗯」「毫無作為的我」一對比，我實在是太不為自己負責了。
我真的要去生氣嗎？真的要去吵架嗎？要去為自己「伸張正義」嗎？一瞬間，我想到上個月我親眼看到過的一個休養很好的女性，在得知自己成為次密接要被封控的時候，突然間破口大罵：「他媽的你們憑什麼要封控我！你們這些垃圾！我還有一大堆工作要做，我的工作很重要的你知道嗎？！那個密接本來就是幹那種工作（服務性場所）的，把她趕出去就好了啊！憑什麼關我憑什麼？！」
我打開電腦，輸入關鍵詞：憤怒、生氣、反抗，期待有一本書告訴我是不是應該生氣？是不是應該反抗？是不是應該「有所為」？在我正與這些問題打架的時候，網頁的下方跳出來一個圖片——《勇於不敢，愛而無傷》——沒有一個字和搜索詞相符，往下看，甚至還有幾個小字「莊子，從心開始二」。「我不是搜索的反抗和憤怒嗎？怎麼會有莊子出來了？」就在我猶豫要不要點開看看的時候，滑鼠已經被鬼使神差地移動了。於是蔡璧名教授的這本書就這麼展開了。
看書喜歡翻到哪一頁就先看那一頁的我好巧不巧，一下子點到了書中的「人間世」——自事其心：如何面對生命中的不得已？護守生命的大根大本——心靈。在《做二休五》中，大原扁理提到：與書相遇是一種緣分，那些應當會讀到的書，一定會在必然的時機相逢。在這一特定的空間與時間中，與「自事其心者，哀樂不易施乎前，知其不可奈何而安之若命，德之至也」的相逢，真的只能用冥冥之中的緣分來解釋了。
若是別人來解釋莊子的這句話，我也許聽了就過了，自然也不會那麼容易被說服，可是恰巧，這個人是璧名教授——一個就像是莊子欽點來書寫自己的上天之選，一位與莊子融合為一體的人。
在椰林之路上匆匆行走的教授、日日夜夜忙於工作的她，在四十二歲時得了癌症——第三期，惡性腫瘤九公分。在這種痛苦時分，當她向外界那個愛她的人尋求幫助時，那個人也僅僅是在電話中丟下 「大家都很忙，如果沒事，就不要一直打來。」 「傷痛的心、混亂的氣血、衰敗的身體，加乘著、攪擾著，就要一起下地獄去了。」「當身體的衰敗到一定程度……慌張、心痛、憤怒……情緒的傷痛只要加重一分，身體原本缺乏津液、有傷口的黏膜，便會出血難止、傷口加劇，同步惡化！」
怎麼辦？這些消極和痛苦要怎麼終止？
遵照莊子的「自事其心者，哀樂不易施乎前，知其不可奈何而安之若命」的處方，作者將「外逐的時間」砍掉，將「其神凝」，「將感官的注意力向內觀照自身」，「將注意力放在心窩、眉心、丹田」，將注意力回歸自己。
可是，就這樣？
「五個月不到，腫瘤消失！」 醫生驚歎：「這是上帝的賜予！醫學的奇蹟！」
「大難當前，莊子說，可以不死」。而不死的藥方，竟是「自事其心」並「知其不可奈何而安之若命」。
而自事其心，看似最簡單的一句話，恰是最難的修行。仲尼曰：「天下有大戒二：其一，命也；其一，義也。子之愛親，命也，不可解於心；臣之事君，義也，無適而非君也，無所逃於天地之間。」璧名教授做出了如此解釋：天底下有兩條人們必須遵守的律法，一條是每個人天生下來自然會遇見、發生的「命」；另一條是生而為人，不得不如此、必須如此奉守、作為的「義」。
我們是想修心，但世俗讓我們時刻將命與義置於心中——世俗不想也不允許我們修心，世俗鼓勵我們「有所為」。
為什麼我的朋友們要讓我「有所為」呢？——因為如果隔離，不就「不能工作了嗎？」不就「不能出去玩兒了嗎？」不就「做不了自己喜歡的事了嗎？」為什麼我也對隔離產生了焦慮呢？難道不是因為我認同了他／她們的話嗎？為什麼我會認同呢？——因為「我不能工作了還能做什麼呢？」「約好的飯局是不是得取消了？」「本來安排好的事情也得先擱置下來吧？」這些世俗的任務讓我也認為我應該「有所為」。因此，「不能為」的我真的很憂慮。
上個月起床，在鏡子中看上半身的我時被嚇了一跳。在被工作中混日子並搞壞別人的工作成果的人氣到身體突入其來開始起斑疹。上網頁搜索，與自己緊繃和生氣的精神狀態有關，醫生建議要平緩身心，不要動氣。可是哪裡那麼容易？停下來我的工作交給誰？停下來收入哪裡來？而且，停下工作後我要幹嘛？我沒有答案。於是我每天照常工作，照常生氣，斑疹愈來愈多。喜歡社交的我更是在工作結束之後頻頻地加入一個又一個的社交活動，絲毫沒有在意咳嗽越來越多，支氣管炎慢慢發作。
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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