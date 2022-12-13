作文老師：看陳亞蘭金鐘封帝致詞，學習「TRAIN」寫作法五大重點

文：繐綺老師 作文諸試會社

考生們，相信此刻的你，覺得即將面對人生首次最大考驗，真的沒有太多時間理會作文，沒關係，如果你願意，繐綺老師想用「TRAIN」火車寫作法，按下你「靈感心流」按鈕，啟動人生故事「火車頭」，在結構軌道上，順利「追分」，帶領你駛向人生下一站——「成功」。

關於「金鐘獎頒獎典禮教會我們的事」最終篇，我想跟你分享，有一位得獎者，當我聽到她站上台分享感言時，才說到一半，我竟然便感動落淚。她是今年榮獲最佳男主角的——陳亞蘭女士。

Thanksgiving：感恩的召喚

​聽到陳亞蘭講這一段時，一陣鼻酸，我忍不住落淚了：

「我的恩師楊麗花畢生的心願，她說我們要珍惜台灣這塊土地的文化，她至今都還致力於發揚與傳承，她在下個禮拜六，在傳藝金曲獎，我幫傳藝金曲獎宣傳一下，楊阿姨她會上台領傳藝特別獎，謝謝大家對她的肯定。 她的身教與言教影響了我一輩子，我如果今天有小小的成就，都是她賦予我的，她是我一輩子的貴人，她教我做人，她教我演戲，她教我如何詮釋男性角色，所以今天這個獎應該是她得的，但是楊麗花三個字，永遠是我們心目中的最佳男主角，對不對？」

​日本腦科學家茂木健一郎的著作《感動腦》中提到，「感動讓腦年經」、「感動是誘發腦內潛力最重要的機制」，容易感動的人，比較有創造力，然而你知道開啟感動的鑰匙是什麼嗎？是「感恩」。許多成功人物自傳或成功學的書中，一定會提到成功與幸運的關鍵就是「感恩」。

陳亞蘭的謝詞中，以最大篇幅感恩提攜她一生的師父楊麗花，她在自己得獎台上，把榮耀歸於恩師，並向大家宣傳楊麗花榮獲傳藝金曲特別獎，並且問台下的入圍者，「楊麗花是我們心中最佳男主角，對不對？」。「以講贈獎」，在師者的心中，最好的獎就是學生對自己的肯定，優秀的陳亞蘭，做到了！

轉換到寫作，在歷年考試中，其實關於「一位影響你最深刻的人」這一類的題目原型，非常的多。因此回顧一下，成長至今，有沒有一個人，理解你，欣賞你，提攜你，守護你，甚至把你放在比自己更重要的位置呢？這個人或許是你的父母，也可能是你的師長，當然也可能是你的同儕。

給自己三十秒的時間搜尋內心真實的聲音，想像自己正是走向頒獎台上的得獎者，你想感謝誰呢？

當你想到這個人後，還記得之前繐綺老師提到的「三最雞尾酒」嗎？「最喜歡」、「最感動」、「最痛苦」的人生體驗中，與這一位自己特別感恩的人，在「何時」？「何地」？發生「何事」？是否有特別的「物品」？當你「感恩」按下大腦開機鍵，接著在搜尋相關資訊，相信你很快就能孵化靈感，找到許多題材可寫囉！

Photo Credit: 中央社

Rhyme：押韻生金句

陳亞蘭在最後結尾時，特別用台語唸了一段押韻的句子：

「我們歌仔戲最美的就是台語，而且要說詩句還要押韻，我這跟大家分享一段：『咱做人愛心存忠孝節義，人若有照天理，天才會照甲子，時機若無好，咱閣較愛有勇氣，台灣人手牽手，心連心，共同創造台灣奇蹟』。」

成語有一個詞叫作：「金聲玉振」，原本是孟子稱讚孔子聖德兼備，正如奏樂，以鐘發聲，以磬收樂，集眾音之大成。後人比喻為聲音動聽，德行高尚。

另一個成語叫作：「珠圓玉潤」，像珠子一般渾圓，像玉石一般溫潤。後用以比喻文詞圓熟或歌聲圓潤。

「押韻」這一個做法，就是以聲音的和諧與共鳴，引發情韻同步的效果，很像現代人的修音軟體或「美音秀秀」電腦音效卡，和諧聲音不僅讓情感容易被牽引，就連大腦記憶也會特別深刻。

我很喜歡對學生說的一句話：「世界可以崩壞，但你能選擇最佳姿態」。「壞」與「態」字就押「ㄞ」的韻腳。雖然用詞很淺白，但使用押韻就會讓句子簡單直接卻很有韻味唷！

建議如果有興趣嘗試寫押韻金句的你，可以上網查「真好韻」，裡面有時下最流行的嘻哈說唱藝術，常聽到的「單押」、「雙押」、「三押」，不妨試試看喔！

Interpersonal：人際黃金圈

每一位上台的得獎者，不免俗都要說一段謝詞，但應該怎麼講才大方得體，讓我們直接向陳亞蘭學習吧！

她的感謝之旅有四站——

第一站：感謝頒獎單位文化部與評審

她說：「感謝文化部，感謝今年的評審，願意肯定一位戲曲演員，這麼努力的走過這一段路。」

第二站：感謝歌仔戲與恩師楊麗花

見「感恩的召喚」那段已全文引用。

第三站：感謝戲劇製作團隊

她說：「感謝這齣戲的共同製作人陳秀卿，還有我們的鬼才編劇張英俊，以及我們的行銷宣傳周美雪，還有我幕前幕後的共同工作團隊，如果沒有你們的專業，我不會站在這裡。」

第四站：感謝家人

她說：「我還要謝謝我在天上的爸爸，還有我的哥哥跟嫂嫂，謝謝她們替我盡孝道，照顧我的母親，讓我無後顧之憂可以繼續傳承」。

這裡大家應該很清楚的發現，她致謝順序：首先，「最高敬意」頒獎單位；再者，「最深感激」師父楊麗花；接著，「最多付出」劇組團隊；結尾，「最難報答」雙親與兄嫂。這裡的關係結構，簡言之是由上而下，由遠而近，由公而私，這便是公開場合的禮貌性說法順序。

轉換成寫作思維，建議大家遇到一個主題時，思考的順序恰好與上所述相反，順序如下：

我、我與家人、我與學校、我與社會（通常是生長的地方）、我與國家、我與國際、最後是我與環境。當你以這個次序想過一輪後，可以看出同一主題的不同面向，就更容易析出多元觀點，通常取三個觀點作為中間段，就可以寫出富有思考層次的文章囉！

除此之外，善用「黃金圈理論」的三層思考法：

第一層：「Why理念與目標」

第二層：「How執行方法與過程」

第三層：「What 期待的結果或產品」

將七層「人際圈」加上三層「黃金圈」理論，你就能思考在不同群己關係中，「你們曾經有什麼相同的目標」，接著「一同經歷或努力過什麼事情」，最終「得到了什麼結果」！你就會有七個面向，三個層次可以加以發揮。

最後繐綺老師要補充一個小發現，可能是時間大超時的緣故，陳亞蘭漏了兩個重要對象，那就是第五站：感謝粉絲。第六站：感謝自己。再加上這兩站，就是一趟很圓滿的「感恩之旅」唷！

Photo Credit: 欣湉國際提供

Analogy：類比的疊加

很巧合，陳亞蘭講了一句我常向學生說的話：「為什麼台灣沒有一座專屬於傳統戲曲的演藝館，讓外國人來時，想了解台灣文化的必訪景點，甚至沒去過這座館，別說你來過台灣，這番以台灣為傲的霸氣。」當時我內心想的，最有代表性的台灣戲曲，就是歌仔戲。

因此當陳亞蘭以嘉慶君的霸氣登高一呼說：

「我常說的一句話，紐約有百老匯，日本有能劇，義大利有歌劇，印度有寶來塢，我們台灣呢？有很多從事歌仔戲的演員們，願意拋頭顱，灑熱血，我希望大家共襄盛舉，一起來支持，讓我們歌仔戲代代相傳好不好？」