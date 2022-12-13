作文老師：看陳亞蘭金鐘封帝致詞，學習「TRAIN」寫作法五大重點
我們想讓你知道的是
從感恩的召喚開始，透過押韻生金句，劃出人際黃金圈，再加上類比的疊加和數字的魔法，陳亞蘭金鐘封帝的致詞，其實正好展現了「TRAIN」的寫作技巧。
考生們，相信此刻的你，覺得即將面對人生首次最大考驗，真的沒有太多時間理會作文，沒關係，如果你願意，繐綺老師想用「TRAIN」火車寫作法，按下你「靈感心流」按鈕，啟動人生故事「火車頭」，在結構軌道上，順利「追分」，帶領你駛向人生下一站——「成功」。
關於「金鐘獎頒獎典禮教會我們的事」最終篇，我想跟你分享，有一位得獎者，當我聽到她站上台分享感言時，才說到一半，我竟然便感動落淚。她是今年榮獲最佳男主角的——陳亞蘭女士。
Thanksgiving：感恩的召喚
聽到陳亞蘭講這一段時，一陣鼻酸，我忍不住落淚了：
「我的恩師楊麗花畢生的心願，她說我們要珍惜台灣這塊土地的文化，她至今都還致力於發揚與傳承，她在下個禮拜六，在傳藝金曲獎，我幫傳藝金曲獎宣傳一下，楊阿姨她會上台領傳藝特別獎，謝謝大家對她的肯定。
她的身教與言教影響了我一輩子，我如果今天有小小的成就，都是她賦予我的，她是我一輩子的貴人，她教我做人，她教我演戲，她教我如何詮釋男性角色，所以今天這個獎應該是她得的，但是楊麗花三個字，永遠是我們心目中的最佳男主角，對不對？」
日本腦科學家茂木健一郎的著作《感動腦》中提到，「感動讓腦年經」、「感動是誘發腦內潛力最重要的機制」，容易感動的人，比較有創造力，然而你知道開啟感動的鑰匙是什麼嗎？是「感恩」。許多成功人物自傳或成功學的書中，一定會提到成功與幸運的關鍵就是「感恩」。
陳亞蘭的謝詞中，以最大篇幅感恩提攜她一生的師父楊麗花，她在自己得獎台上，把榮耀歸於恩師，並向大家宣傳楊麗花榮獲傳藝金曲特別獎，並且問台下的入圍者，「楊麗花是我們心中最佳男主角，對不對？」。「以講贈獎」，在師者的心中，最好的獎就是學生對自己的肯定，優秀的陳亞蘭，做到了！
轉換到寫作，在歷年考試中，其實關於「一位影響你最深刻的人」這一類的題目原型，非常的多。因此回顧一下，成長至今，有沒有一個人，理解你，欣賞你，提攜你，守護你，甚至把你放在比自己更重要的位置呢？這個人或許是你的父母，也可能是你的師長，當然也可能是你的同儕。
給自己三十秒的時間搜尋內心真實的聲音，想像自己正是走向頒獎台上的得獎者，你想感謝誰呢？
當你想到這個人後，還記得之前繐綺老師提到的「三最雞尾酒」嗎？「最喜歡」、「最感動」、「最痛苦」的人生體驗中，與這一位自己特別感恩的人，在「何時」？「何地」？發生「何事」？是否有特別的「物品」？當你「感恩」按下大腦開機鍵，接著在搜尋相關資訊，相信你很快就能孵化靈感，找到許多題材可寫囉！
Rhyme：押韻生金句
陳亞蘭在最後結尾時，特別用台語唸了一段押韻的句子：
「我們歌仔戲最美的就是台語，而且要說詩句還要押韻，我這跟大家分享一段：『咱做人愛心存忠孝節義，人若有照天理，天才會照甲子，時機若無好，咱閣較愛有勇氣，台灣人手牽手，心連心，共同創造台灣奇蹟』。」
成語有一個詞叫作：「金聲玉振」，原本是孟子稱讚孔子聖德兼備，正如奏樂，以鐘發聲，以磬收樂，集眾音之大成。後人比喻為聲音動聽，德行高尚。
另一個成語叫作：「珠圓玉潤」，像珠子一般渾圓，像玉石一般溫潤。後用以比喻文詞圓熟或歌聲圓潤。
「押韻」這一個做法，就是以聲音的和諧與共鳴，引發情韻同步的效果，很像現代人的修音軟體或「美音秀秀」電腦音效卡，和諧聲音不僅讓情感容易被牽引，就連大腦記憶也會特別深刻。
我很喜歡對學生說的一句話：「世界可以崩壞，但你能選擇最佳姿態」。「壞」與「態」字就押「ㄞ」的韻腳。雖然用詞很淺白，但使用押韻就會讓句子簡單直接卻很有韻味唷！
建議如果有興趣嘗試寫押韻金句的你，可以上網查「真好韻」，裡面有時下最流行的嘻哈說唱藝術，常聽到的「單押」、「雙押」、「三押」，不妨試試看喔！
Interpersonal：人際黃金圈
每一位上台的得獎者，不免俗都要說一段謝詞，但應該怎麼講才大方得體，讓我們直接向陳亞蘭學習吧！
她的感謝之旅有四站——
第一站：感謝頒獎單位文化部與評審
她說：「感謝文化部，感謝今年的評審，願意肯定一位戲曲演員，這麼努力的走過這一段路。」
第二站：感謝歌仔戲與恩師楊麗花
見「感恩的召喚」那段已全文引用。
第三站：感謝戲劇製作團隊
她說：「感謝這齣戲的共同製作人陳秀卿，還有我們的鬼才編劇張英俊，以及我們的行銷宣傳周美雪，還有我幕前幕後的共同工作團隊，如果沒有你們的專業，我不會站在這裡。」
第四站：感謝家人
她說：「我還要謝謝我在天上的爸爸，還有我的哥哥跟嫂嫂，謝謝她們替我盡孝道，照顧我的母親，讓我無後顧之憂可以繼續傳承」。
這裡大家應該很清楚的發現，她致謝順序：首先，「最高敬意」頒獎單位；再者，「最深感激」師父楊麗花；接著，「最多付出」劇組團隊；結尾，「最難報答」雙親與兄嫂。這裡的關係結構，簡言之是由上而下，由遠而近，由公而私，這便是公開場合的禮貌性說法順序。
轉換成寫作思維，建議大家遇到一個主題時，思考的順序恰好與上所述相反，順序如下：
我、我與家人、我與學校、我與社會（通常是生長的地方）、我與國家、我與國際、最後是我與環境。當你以這個次序想過一輪後，可以看出同一主題的不同面向，就更容易析出多元觀點，通常取三個觀點作為中間段，就可以寫出富有思考層次的文章囉！
除此之外，善用「黃金圈理論」的三層思考法：
- 第一層：「Why理念與目標」
- 第二層：「How執行方法與過程」
- 第三層：「What 期待的結果或產品」
將七層「人際圈」加上三層「黃金圈」理論，你就能思考在不同群己關係中，「你們曾經有什麼相同的目標」，接著「一同經歷或努力過什麼事情」，最終「得到了什麼結果」！你就會有七個面向，三個層次可以加以發揮。
最後繐綺老師要補充一個小發現，可能是時間大超時的緣故，陳亞蘭漏了兩個重要對象，那就是第五站：感謝粉絲。第六站：感謝自己。再加上這兩站，就是一趟很圓滿的「感恩之旅」唷！
Analogy：類比的疊加
很巧合，陳亞蘭講了一句我常向學生說的話：「為什麼台灣沒有一座專屬於傳統戲曲的演藝館，讓外國人來時，想了解台灣文化的必訪景點，甚至沒去過這座館，別說你來過台灣，這番以台灣為傲的霸氣。」當時我內心想的，最有代表性的台灣戲曲，就是歌仔戲。
因此當陳亞蘭以嘉慶君的霸氣登高一呼說：
「我常說的一句話，紐約有百老匯，日本有能劇，義大利有歌劇，印度有寶來塢，我們台灣呢？有很多從事歌仔戲的演員們，願意拋頭顱，灑熱血，我希望大家共襄盛舉，一起來支持，讓我們歌仔戲代代相傳好不好？」
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。