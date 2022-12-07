2022/12/07,
政治

港府：港府不承認港人BNO護照，海外遇事需「找自己國家」

港府：港府不承認港人BNO護照，海外遇事需「找自己國家」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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在英國吸引香港BNO護照持有人移民英國之際，香港官員重申不承認BNO，並強調BNO持有人若在海外遇到困難，只能找自己國家（英國）幫忙，香港及中國不會協助。

（中央社）在英國吸引香港BNO護照持有人移民英國之際，香港官員重申不承認BNO，並強調BNO持有人若在海外遇到困難，只能找自己國家（英國）幫忙，香港及中國不會協助。

綜合本地媒體今日（7日）報導，立法會保安事務委員會昨天（6日）召開會議，討論近期在東南亞出現的詐騙案，有議員詢問保安局局長鄧炳強，持有BNO護照的港人在海外遇上困難時，香港入境事務處會如何提供協助。

鄧炳強指出，港府不承認BNO護照為身分證明文件，並說「搵返（找）自己國家」。

他強調，中國駐外國使領館會向香港的中國公民提供協助，也會盡量協助部分非永久香港居民，比如外傭等，但港府不承認BNO為旅遊證件或身分證明文件，如果持有BNO的港人在海外被拘捕或牽涉使領館事宜，建議他們「搵返（找）自己國家」。

香港警務處處長鄧炳強赴北京
Photo Credit: 中央社
香港保安局局長鄧炳強。

BNO全稱英國國民（海外）護照。香港近年爆發「反送中」運動及實施國安法後，英國放寬香港BNO持有人移居當地的限制，中方其後重申不承認BNO作為旅行證件及身分證明。

BNO名義上是英國國籍，但沒有英國居留權。英國早年殖民統治香港時，向港人發給的是英國屬地公民（BDTC）護照，其後才改由BNO護照取代。

一般來說，BDTC護照持有人在英國享有的權利優於BNO護照持有人。

英國以BNO取代BDTC，當時目的就是為預防大批港人因為主權轉移而湧入英國。這是BNO的由來。

香港主權轉移前，中英兩國已就BNO護照問題達成共識，雙方同意香港主權轉移後，BNO護照可以繼續使用，但只能作旅行證件，沒有居留權，這種協議完全符合英方當時防範港人湧入的想法。

但在香港主權轉移24年後，英方改變態度，單方面宣布放寬BNO護照持有人申請居英權，並強調這是針對香港國安法而來。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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