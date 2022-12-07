亞洲新興市場扮演經濟成長火車頭，瑞銀報告看好台股明年衝萬九

明（2023）年景氣看法不一，雖然主要經濟體衰退和停滯性通膨聲浪是兩大隱憂，但是外界期盼「亞洲新興經濟體」扮演經濟火車頭突圍，而瑞銀證券（UBS）更樂觀指出，景氣循環下企業的高庫存將會消退，再加上中國解封，可望帶領台灣股市衝上萬九。

瑞銀獨排眾議，明年台股最好將衝萬九

已經接近年末，市場方向仍處於曖昧不明的情況，主要的危機在於中國因疫情封控的衰退；還有歐美處於通貨膨脹仍高，尤其美中對抗下保護主義盛行，反全球化的勢頭成為一大隱憂，恐使通膨成為常態。

央行報告指出，2023年主要經濟成長幾乎呈現負值，再加上各大科技業者的裁員聲浪頻繁。在經濟停滯、高通膨的情況下，「停滯性通膨」成為了最主要的黑天鵝。

不過，近日瑞銀證券出具的分析報告，針對台灣卻有截然不同的預測。瑞銀證券台股策略分析師陳玟瑾認為，放眼2023年，美國升息、庫存調整等因素可望消退，隨著國際資金回台，加上台企獲利將在明年第3季有明顯進步，對後市相對樂觀。

他還強調，景氣循環、中國解封，還有供應鏈重塑將成為明年投資主軸。瑞銀認為台股基礎假設將達到1萬6700點，明年下半年電子業旺季，如果企業獲利良好，又加上外部環境由升息轉為降息，台股可望上看1萬8960點。

歐美失業率若攀高將陷入「停滯性通膨」

央行告訴我們，2023年全球供應鏈瓶頸逐漸紓解，國際貨運費率走低，原油等原物料價格將回跌，央行預測台灣通膨率為1.88%；另因國際景氣趨緩，制約台灣出口與投資動能，經濟成長率將降為2.90%。

美歐英等主要經濟體明年通膨雖然不及今年水準，但是仍遠高於疫情，因此未來主要經濟體，是否將「由升息轉為降息」仍是未知數。央行強調，若歐美失業率持續攀高，會陷入停滯性通膨。

Photo Credit: 中央社 中央銀行總裁楊金龍赴立法院業務報告。中央社記者王飛華攝於2022年9月29日。

此外，主要經濟體人口結構老化、所得分配不均和儲蓄過剩等長期結構因素，可能會因為「通膨消退」後，全球恐怕會回到低利率、低通膨和低成長的長期停滯現象。意味著將告別前2年的高度成長，返回自2008年金融海嘯後，各國以「低利率拉抬經濟」的窘境。

經濟合作暨發展組織（OECD）近期所公布經濟展望報告表示，通膨壓力持續、高能源價格、疲軟的實質家庭收入成長、信心下降和金融市場緊縮等問題將延續到2023年，全球經濟將僅成長2.2%。

OECD表示，2023年的全球經濟成長很大部分，自於主要的亞洲新興市場經濟體，這些經濟體將佔全球GDP成長的近四分之三，而美國和歐洲則急劇減速。

亞洲新興市場將扮演經濟成長火車頭

亞洲新興市場可望在美中對抗下，扮演全球經濟的火車頭。

亞洲開發銀行（Asian Development Bank，亞行）經濟學家澤田康幸（Yasuyuki Sawada）於2019年時分析，亞洲新興經濟體是美中貿易戰的大贏家，而且如果衝突升級，它們將會受益更多。

這樣的看法，幾乎是命中了進來的趨勢，像是由中國撤退到印度的蘋果供應鏈；三星（Samsung）深化越南布局量產晶片，還建立東南亞研發中心；全球記憶體大廠海力士（SK Hynix）也預計在東南亞擴大投資。

亞行的報告顯示，光是2019年上半年，亞洲發展中國家對美國出口同期成長10%，而中國對美出口下降了12%。越南對美出口增長33%，孟加拉國對美出口增長13%。貿易轉移效應重塑全球供應鏈，孟加拉國搶了紡織品市占率，而越南則擴大電子產品的地位。

Photo Credit：AP / 達志影像 工人在馬來西亞吉隆坡Proton工廠的生產線上，進行組裝汽車Saga的工作。

事實上，當投資市場將焦點放在美中歐等主要經濟體的衰退上時，部分亞洲新興經濟體正以驚人的速度擺脫通貨膨脹的陰霾。今年第3季經濟成長，越南13.67%、馬來西亞14.20%、菲律賓7.6%、印尼5.72%、印度6.3%、孟加拉5.47%，以及泰國4.5%。

未來景氣循環下，可望靠著新興市場帶動擺脫高庫存泥淖。澤田康幸也指出，供應鏈轉換下，包含馬來西亞、泰國、孟加拉國和菲律賓也將成爲贏家。不過他也強調，並非所有亞洲國家都能雨露均霑，尤其那些債務過大的地區，仍將陷入經濟乏力的困境。

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核稿編輯：翁世航