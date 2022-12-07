中研院「烏克蘭人獎學金計畫」招募10位烏國學者，立委質疑期滿皆未留台是「誘因不夠」

俄烏戰爭爆發後，數名烏克蘭學生及學者透過中研院的「烏克蘭人獎學金計畫」到台灣參與研究工作。但有立委質疑，計畫結束後，部分學生及學者沒有留在台灣，「誘因似乎不太夠」。對此，中研院認為烏克蘭的人才招募算是成功，至於為何10位到中研院的學者最後都回國，是因為家庭的因素。

為了協助在戰火下的烏克蘭學者及學生，中研院於今（2022）年3月發起「烏克蘭人獎學金計畫」，提供烏克蘭大學生、碩博士生、學者到中研院參與研究工作，計畫內容涵蓋往返機票、住宿費、生活費，希望能讓烏克蘭學者及學生在台安心學習、研究。

立法院教育及文化委員會今（7）日審查112年度中研院相關預算案，立法委員賴品妤針對計畫指出，雖然計畫的重點是人道救援優先，但這不只是人道救援，也能延攬優秀人才、提升台灣的國際能見度，呼籲中研院更積極處理。

立委萬美玲則質疑，計畫完成之後，受到獎助的學生留台人數非常少，是不是中研院在人才培育上有可以進步的地方？

立委鄭正鈐進一步表示，今年8月中研院接納15位烏克蘭學生到中研院實習，並轉介30人到合作的大學，多數學生的確有留在國內銜接。但中研院的15名學生中，有4位成為國內大學生、7位延長實習，另外3位返回烏克蘭、1位轉赴德國，學生留台的誘因似乎不太夠。

中研院國際處長孟子青解釋，烏克蘭的人才招募其實算是成功的，透過這個計畫，已經直接、間接讓至少100位以上的學生，在國內研讀大學學位。這些學生會在國內待上比較長的時間，對台灣的認同會增加，也有比較好的機會在台工作或從事學術研究。

孟子青指出，中研院持續和各大學支持烏克蘭學生，例如陽明交通大學本身就收了50位，並有校務基金、企業界的捐贈。

學者的部分，孟子青表示，中研院總共收了10位。原本給這10位學者的預算是1年，希望他們在這1年中可以銜接台灣的工作，後來因為戰爭一直沒有結束，而來台學者都是女性、家人在烏克蘭，最後因為家庭的緣故沒有辦法留台。

但孟子青也強調，在烏克蘭學者留台期間，有建立非常好的學術合作，學者回國後會繼續保持。

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核稿編輯：羅元祺