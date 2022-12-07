中研院「烏克蘭人獎學金計畫」招募10位烏國學者，立委質疑期滿皆未留台是「誘因不夠」
我們想讓你知道的是
立委鄭正鈐指出，今年8月中研院接納15位烏克蘭學生到中研院實習。15名學生中，有4位成為國內大學生、7位延長實習，另外3位返回烏克蘭、1位轉赴德國，學生留台的誘因似乎不太夠。
俄烏戰爭爆發後，數名烏克蘭學生及學者透過中研院的「烏克蘭人獎學金計畫」到台灣參與研究工作。但有立委質疑，計畫結束後，部分學生及學者沒有留在台灣，「誘因似乎不太夠」。對此，中研院認為烏克蘭的人才招募算是成功，至於為何10位到中研院的學者最後都回國，是因為家庭的因素。
為了協助在戰火下的烏克蘭學者及學生，中研院於今（2022）年3月發起「烏克蘭人獎學金計畫」，提供烏克蘭大學生、碩博士生、學者到中研院參與研究工作，計畫內容涵蓋往返機票、住宿費、生活費，希望能讓烏克蘭學者及學生在台安心學習、研究。
立法院教育及文化委員會今（7）日審查112年度中研院相關預算案，立法委員賴品妤針對計畫指出，雖然計畫的重點是人道救援優先，但這不只是人道救援，也能延攬優秀人才、提升台灣的國際能見度，呼籲中研院更積極處理。
立委萬美玲則質疑，計畫完成之後，受到獎助的學生留台人數非常少，是不是中研院在人才培育上有可以進步的地方？
立委鄭正鈐進一步表示，今年8月中研院接納15位烏克蘭學生到中研院實習，並轉介30人到合作的大學，多數學生的確有留在國內銜接。但中研院的15名學生中，有4位成為國內大學生、7位延長實習，另外3位返回烏克蘭、1位轉赴德國，學生留台的誘因似乎不太夠。
中研院國際處長孟子青解釋，烏克蘭的人才招募其實算是成功的，透過這個計畫，已經直接、間接讓至少100位以上的學生，在國內研讀大學學位。這些學生會在國內待上比較長的時間，對台灣的認同會增加，也有比較好的機會在台工作或從事學術研究。
孟子青指出，中研院持續和各大學支持烏克蘭學生，例如陽明交通大學本身就收了50位，並有校務基金、企業界的捐贈。
學者的部分，孟子青表示，中研院總共收了10位。原本給這10位學者的預算是1年，希望他們在這1年中可以銜接台灣的工作，後來因為戰爭一直沒有結束，而來台學者都是女性、家人在烏克蘭，最後因為家庭的緣故沒有辦法留台。
但孟子青也強調，在烏克蘭學者留台期間，有建立非常好的學術合作，學者回國後會繼續保持。
延伸閱讀
- P3實驗室何時重啟？中研院：安全、進料、廠商問題恐延宕至明年3月才有機會修復
- 范雲質疑新科院士沒有中華民國國籍，中研院：由《國籍法》主管機關內政部認定
- 世基生醫指控侵犯專利權、求償3億元，中研院：專利法規定不適用學術研究
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：羅元祺
Tags：
想改變新髮型嗎？美髮業運用AI精準行銷，吸引潛在顧客上門
我們想讓你知道的是
走進美髮門市，換了一個漂亮的新造型，下一次你會相隔多久再預約剪燙護髮？這是美髮業者最想要了解的資訊，掌握顧客輪廓及來店頻率，藉此投放最精準的行銷資源。名留國際運用AI，便做到了這一點，準確預測網路廣告的觸及率，吸引更多潛在客戶上門。
在數位行銷領域中，零售業如何蒐集分析用戶數據行為，做到精準廣告行銷將是極大挑戰。在全台擁有多分店的名留國際，因未設置專屬的數據分析人力，以致於寶貴會員資料未能充份運用，所幸透過數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」與AI新創團隊媒合，強化廣告觸及率，提升廣告效益。
串連線上線下資料，一鍵預測廣告投放效益
在首三個月的概念驗證期間，智造奇機AI團隊發現，名留資料可用率僅約50%，主因是POS系統的各個欄位，並未確實填寫，例如結帳時請客戶提供基本資料，卻遺漏了年齡、性別等必要欄位，點出了這個問題後，經過修改調整，資料利用率已接近100%，可被AI模型使用，線上線下串接建立API，只要輸入幾項參數，就能預測廣告投放的觸及率。
舉例來說，某一分店的主力客群是18-30歲，女性為主，每個月平均來店一次。如果能藉由這樣的消費者輪廓，替該分店投放線上廣告，吸引相同特徵的潛在客群，就能優化營運業績。
接著，AI團隊再進一步整合名留以往在臉書投放廣告的歷史紀錄，例如曾經投放的受眾有哪些、觸及率及轉化率如何，將這些線上數據，與前述POS系統的線下資料整合，一併交給AI模型來進行分析，增加資料的豐富性，以提升AI預測的準確度。
產業獨有的淡旺季來客數，交給AI整合判讀
另一個非常獨特的數據變化因素，也需要交給AI判讀，就是淡旺季來客數的時間因素。美髮業的數據處理和分析，非常需要進行時間序列的分群，主因為產業的淡旺季，深受假期與季節的影響。例如春夏炎熱，剪髮次數頻繁，秋冬則間隔較長，但到了年節前夕，又有一波高峰。「這種產業獨有的特性，必須與出題方溝通才能夠得知，這也是AIGO平台最有價值之處，媒合產業與人才蒐集產業特性。」智造奇機團隊表示。
運用AI來協助分析，還有一個優勢：排除人的主觀偏見。例如，某一家分店投放廣告思維，大多鎖定年輕女性，但AI模型發現，該店其實有不少男性主力客群，只是行銷人員及設計師的主觀經驗，習慣鎖定女性顧客。這個意外的發現，也突顯產業與AI結合的重要性，可找出既有盲點，改善行銷效益。
AI預測網路廣告觸及率，準確度高達94.5%
經過上述努力，團隊替名留打造的AI系統，不需聘請數據專家維護，其直覺友善的介面，由行銷人員即可輕鬆操作，只要輸入廣告投放時間、受眾年齡、性別、預計廣告預算與則數等資訊，短短幾秒鐘系統就能預測觸及率的多寡，而且準確度高達94.5%。
由於初步的概念驗證十分成功，智造奇機與名留國際已展開第二階段的合作-自動化，也就是將門店客戶與臉書廣告的即時資訊，自動導入AI系統進行分析，讓AI模型持續學習，進一步提升準確度。智造奇機團隊表示，「因為AIGO的競賽平台，才能夠開啟這樣的充滿更多未來性的合作機會，讓國內AI人才深入了解產業需求，具備實戰能量。」
「數位發展部數位產業署 廣告」