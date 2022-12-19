《海權經濟大未來》：印度是一把巨大的千里匕首，刺入了中國在印度洋野心的心臟要害

文：布魯斯・瓊斯（Bruce D. Jones）

美國的海上朋友

如果這本書是在過去四百年中任何一個時間點編寫，針對全球海軍的任何評估，焦點都會是歐洲各國的海軍——最重要的是英國，法國、荷蘭、義大利、西班牙，甚至德國。這些國家的海軍，現在都只是它們以前的影子。甚至，某些國家的海軍兵力和備戰水平已下降，以至於讓人對它們的基本效能都會懷疑。

研究帝國興衰史的著名歷史學家保羅・甘迺迪（Paul Kennedy）曾關切地指出，就在亞洲各國開始大肆建設海軍的時候，歐洲卻允許它的海軍衰落。這既是令人關切的作戰問題，也代表經濟和軍事力量均勢，從歐洲轉向亞洲的模式之演變。甘迺迪回憶起歐洲在十五至十六世紀取得優勢的情況，當時中國撤出對公海的探索，而葡萄牙則進入印度洋。現在可能看到的則是倒過來的一幕；十八世紀經濟空白的海軍版劇碼。

不過，要說歐洲衰落可能是誇大其詞。歐洲各主要國家海軍的規模，大致與日本一樣大，各都擁有一套艦艇和昔日殖民前哨站網絡，讓它們的勢力伸向全球——法國在印度洋仍有屬地，英國在東亞也有基地。英國繼續營運皇家海軍勢力遍及全球時期留下來的基地和燃料站，並將大部分基地提供給美國海軍使用——這可是關鍵的資產。倫敦、巴黎和馬德里也可以透過歐盟合作。合起來，歐盟國家保留了一支規模可觀的部隊，營運著三艘航空母艦、兩打驅逐艦、一支包括核潛艇在內的潛艇艦隊，以及大約十五萬名人員。從中國人的角度來看，這是必需嚴陣以待的重要因素。

美國在印太地區也有其他朋友。這些朋友中最快的是澳洲。雖然澳洲必須平衡它與中國的貿易和投資中的巨大經濟利益，它的海軍卻不斷在南海演習和航行。根據一項耗資六百二十億美元的計畫，澳洲預備將它的艦隊規模擴大一倍，建造五十多艘艦艇，其中包括十二艘新型攻擊級潛艇。澳洲的海軍和作戰部隊經過了充分的考驗，曾在伊拉克和其他地方與美軍並肩作戰。澳洲海軍已經加入日本、英國、法國和印度等國行列，在太平洋和印度洋開展「自由航行」行動。

在某些情境下，美國海軍也有可能獲得日本的大力幫助。這些情境包括涉及到潛艇戰。事實上，日本當前的最大實力就是它的潛艇艦隊。日本擁有世界上最有效率的潛艇艦隊，這是一支安靜、高效率且維護良好的柴油電力艦隊——在水下的金屬機器世界中是一支不容小覷的勁旅。日本使用這支潛艇艦隊巡邏它漫長的群島，這些島嶼一直延伸到距離中國海岸二百五十哩以內的琉球群島。

二〇一八年，為了因應中國在東海的事態發展，日本建立了以潛艇為基礎的兩棲快速部署旅團，以保衛本國群島中較偏遠的島嶼。它不僅僅是一支被動的部隊：二〇一八年，日本航空自衛隊緊急出動近一千架次——其中六成四，主要是為了應對在釣魚台列島／尖閣諸島和東海周圍飛行的中國飛機。換句話說，為了應付中國軍機，每天出動近兩次。日本幾乎實質上建造一堵銅牆鐵壁，沿著日本西南島鏈布置防禦設施。結果如一位中國海軍軍官所說的，一道新的「不可逾越的海上長城」——通常是阻止中國海軍擴張的「日本長城」。

從理論上講，一旦美國對中國的舉動做出反應，韓國海軍也會貢獻力量。當然，韓國是美國的盟友。但近年來，韓國是個一肚子不痛快的盟友，而且它與中國的經濟聯繫愈來愈強大。美國海軍規畫人員已經在重新評估，如果美軍在近海面臨戰爭情景，他們是否可以依賴進出韓國港口。重點就是：中國提高它在近海地區自由行動能力的戰略，不僅僅是海軍戰略——它是多方面的海軍壓力、商業聯繫和外交戰略，旨在削弱圍繞中國的一幫美國同盟力量。

另一方面，港口和海軍力量的博弈，也出現了新的參與者，這個國家雖然在全球事務中歷來保持中立的姿態，但它與中國日益上升的緊張關係，卻將這個國家日益推向美國懷抱。至少，它不斷壯大的新海軍所扮演的角色，肯定會使中國的海上生活複雜化。

印度的問題

印度次大陸的主體，正好位於麻六甲海峽西端與蘇伊士和荷姆茲海峽的東部開口之間。從它的本土港口出航，印度可以不受阻斷地進入關鍵的海上貿易通道和馬漢所說的「海上交通通道」——毗鄰這些貿易路線的島嶼和咽喉要道。簡而言之：印度是一把巨大的千里匕首，刺入了中國在印度洋野心的心臟要害。

當中國船艦駛出近海地區時，它可以向三個方向之一航行：向北穿過朝鮮海峽前往北極（本書將在第四部分詳述）；向東前往太平洋，將與美國海軍對沖；或者它可以沿著主要航道航行，經過新加坡，穿過麻六甲海峽，進入印度洋。如果中國希望能夠保護它的貿易不受美國封鎖，它必須能夠確保這些航道的安全。但是當它望向印度洋，穿過麻六甲海峽時，它遇到的第一個障礙是位於安達曼海（Andaman Sea）布萊爾港（Port Blair）的印度海軍。

印度地理位置這個簡單的事實，使得中國的處境無比艱難。中國與印度的關係也是齟齬不斷，自從印度獨立以來，中國與印度爆發三次戰爭。誠然，三次戰爭都在喜馬拉雅山區中印陸地邊界上，因此印度著重陸軍和空軍力量、勝過看重海軍。儘管印度的海岸線非常長，而且它也十分依賴漁業和海運進口，情況卻是如此。