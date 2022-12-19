《海權經濟大未來》：印度是一把巨大的千里匕首，刺入了中國在印度洋野心的心臟要害
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本書不只討論海洋，更以海權背後的經濟為主軸，更細談貨櫃、深海能量、海軍軍備、商業運輸、數據電纜、海底能源開發和氣候變遷……等等議題。海洋播映出時代的變動，也顯露出歷史的陰影，更是觀察全球化地緣政治變化的稜鏡。而控制海洋，才能掌控未來世界的經濟和大權。
文：布魯斯・瓊斯（Bruce D. Jones）
美國的海上朋友
如果這本書是在過去四百年中任何一個時間點編寫，針對全球海軍的任何評估，焦點都會是歐洲各國的海軍——最重要的是英國，法國、荷蘭、義大利、西班牙，甚至德國。這些國家的海軍，現在都只是它們以前的影子。甚至，某些國家的海軍兵力和備戰水平已下降，以至於讓人對它們的基本效能都會懷疑。
研究帝國興衰史的著名歷史學家保羅・甘迺迪（Paul Kennedy）曾關切地指出，就在亞洲各國開始大肆建設海軍的時候，歐洲卻允許它的海軍衰落。這既是令人關切的作戰問題，也代表經濟和軍事力量均勢，從歐洲轉向亞洲的模式之演變。甘迺迪回憶起歐洲在十五至十六世紀取得優勢的情況，當時中國撤出對公海的探索，而葡萄牙則進入印度洋。現在可能看到的則是倒過來的一幕；十八世紀經濟空白的海軍版劇碼。
不過，要說歐洲衰落可能是誇大其詞。歐洲各主要國家海軍的規模，大致與日本一樣大，各都擁有一套艦艇和昔日殖民前哨站網絡，讓它們的勢力伸向全球——法國在印度洋仍有屬地，英國在東亞也有基地。英國繼續營運皇家海軍勢力遍及全球時期留下來的基地和燃料站，並將大部分基地提供給美國海軍使用——這可是關鍵的資產。倫敦、巴黎和馬德里也可以透過歐盟合作。合起來，歐盟國家保留了一支規模可觀的部隊，營運著三艘航空母艦、兩打驅逐艦、一支包括核潛艇在內的潛艇艦隊，以及大約十五萬名人員。從中國人的角度來看，這是必需嚴陣以待的重要因素。
美國在印太地區也有其他朋友。這些朋友中最快的是澳洲。雖然澳洲必須平衡它與中國的貿易和投資中的巨大經濟利益，它的海軍卻不斷在南海演習和航行。根據一項耗資六百二十億美元的計畫，澳洲預備將它的艦隊規模擴大一倍，建造五十多艘艦艇，其中包括十二艘新型攻擊級潛艇。澳洲的海軍和作戰部隊經過了充分的考驗，曾在伊拉克和其他地方與美軍並肩作戰。澳洲海軍已經加入日本、英國、法國和印度等國行列，在太平洋和印度洋開展「自由航行」行動。
在某些情境下，美國海軍也有可能獲得日本的大力幫助。這些情境包括涉及到潛艇戰。事實上，日本當前的最大實力就是它的潛艇艦隊。日本擁有世界上最有效率的潛艇艦隊，這是一支安靜、高效率且維護良好的柴油電力艦隊——在水下的金屬機器世界中是一支不容小覷的勁旅。日本使用這支潛艇艦隊巡邏它漫長的群島，這些島嶼一直延伸到距離中國海岸二百五十哩以內的琉球群島。
二〇一八年，為了因應中國在東海的事態發展，日本建立了以潛艇為基礎的兩棲快速部署旅團，以保衛本國群島中較偏遠的島嶼。它不僅僅是一支被動的部隊：二〇一八年，日本航空自衛隊緊急出動近一千架次——其中六成四，主要是為了應對在釣魚台列島／尖閣諸島和東海周圍飛行的中國飛機。換句話說，為了應付中國軍機，每天出動近兩次。日本幾乎實質上建造一堵銅牆鐵壁，沿著日本西南島鏈布置防禦設施。結果如一位中國海軍軍官所說的，一道新的「不可逾越的海上長城」——通常是阻止中國海軍擴張的「日本長城」。
從理論上講，一旦美國對中國的舉動做出反應，韓國海軍也會貢獻力量。當然，韓國是美國的盟友。但近年來，韓國是個一肚子不痛快的盟友，而且它與中國的經濟聯繫愈來愈強大。美國海軍規畫人員已經在重新評估，如果美軍在近海面臨戰爭情景，他們是否可以依賴進出韓國港口。重點就是：中國提高它在近海地區自由行動能力的戰略，不僅僅是海軍戰略——它是多方面的海軍壓力、商業聯繫和外交戰略，旨在削弱圍繞中國的一幫美國同盟力量。
另一方面，港口和海軍力量的博弈，也出現了新的參與者，這個國家雖然在全球事務中歷來保持中立的姿態，但它與中國日益上升的緊張關係，卻將這個國家日益推向美國懷抱。至少，它不斷壯大的新海軍所扮演的角色，肯定會使中國的海上生活複雜化。
印度的問題
印度次大陸的主體，正好位於麻六甲海峽西端與蘇伊士和荷姆茲海峽的東部開口之間。從它的本土港口出航，印度可以不受阻斷地進入關鍵的海上貿易通道和馬漢所說的「海上交通通道」——毗鄰這些貿易路線的島嶼和咽喉要道。簡而言之：印度是一把巨大的千里匕首，刺入了中國在印度洋野心的心臟要害。
當中國船艦駛出近海地區時，它可以向三個方向之一航行：向北穿過朝鮮海峽前往北極（本書將在第四部分詳述）；向東前往太平洋，將與美國海軍對沖；或者它可以沿著主要航道航行，經過新加坡，穿過麻六甲海峽，進入印度洋。如果中國希望能夠保護它的貿易不受美國封鎖，它必須能夠確保這些航道的安全。但是當它望向印度洋，穿過麻六甲海峽時，它遇到的第一個障礙是位於安達曼海（Andaman Sea）布萊爾港（Port Blair）的印度海軍。
印度地理位置這個簡單的事實，使得中國的處境無比艱難。中國與印度的關係也是齟齬不斷，自從印度獨立以來，中國與印度爆發三次戰爭。誠然，三次戰爭都在喜馬拉雅山區中印陸地邊界上，因此印度著重陸軍和空軍力量、勝過看重海軍。儘管印度的海岸線非常長，而且它也十分依賴漁業和海運進口，情況卻是如此。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。