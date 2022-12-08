【專訪】台積電「研發六騎士」林本堅：工程師到美國歷練是好事，不需要上綱至「人才外流」
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林本堅不認為台積電工程師包機赴美一事，需要上綱至「人才外流」的程度，但他對台灣半導體人才不足感到憂心，這也是他年屆80，仍應允擔任清大半導體學院院長，扛起為台灣半導體培養「活才」重責的原因。
（中央社）台積電美國亞利桑那州廠投資，引發人才外流憂慮，前台積電研發副總經理、現任清大半導體學院院長林本堅接受《中央社》專訪時表示，台積電工程師包機赴美一事，不需要上綱至「人才外流」程度，其實「這是好事」。
為了讓台積電亞利桑那州廠順利運作，台積電早在11月就包機陸續載著工程師以及家眷赴美，來來回回人數近千人。台積電這波「舉家大搬遷」聲勢浩大，外界擔憂當最頂尖的人才都前往美國，護國神山地基被掏空，台灣競爭力是否不保？
- 工程師踏出台灣，林本堅：外派歷練可更貼近客戶
林本堅在台積電的地位崇高，2000年加入台積電後，2002年研發出193奈米浸潤式微影技術，讓台積電跳躍成長6個技術世代，成為世界的領先者。
作為台積電大躍進的推手之一，林本堅和前資深研發處長梁孟松、楊光磊、前營運長蔣尚義、前技術長孫元成、前研發副總經理余振華等6人，被譽為台積電「研發六騎士」。
回顧林本堅生涯，他在美國留學、攻讀博士，緊接著於IBM工作、創業，在美國度過大半輩子後，才在台積電前共同營運長蔣尚義大力延攬之下返回台灣；換言之，林本堅自身就是從海外「回流」的人才。
也因此，林本堅認為，人才不應該侷限在台灣，有機會外派，了解國外不同的處事方式、思維碰撞出新的火花，對於工作經驗反而有加值效果。
「外國有很多不同的機會，調來調去，知道怎麼去處理外國狀況是好事」，林本堅直言，台積電客戶散布在全球各地，如果技術人員有機會到國外，接觸當地風土民情、更接近客戶，這是歷練、也是機會。
此外，對年輕人而言，進入台積電工作，未來還有機會外派至海外，這樣的工作或許更具吸引力，有助於吸引人才，「這要看上面的人怎麼用這些機會」。
不過林本堅認為，這次台積電赴美的工程師人不是那麼多，研發主力還是放在新竹，而且「人出去也不是第一次了，發生過很多次」。
早在1996年，台積電就在美國華盛頓州設立8吋廠，後來又到中國南京設12吋廠，近年則相繼赴美國、日本設廠。
從企業經營角度來看，林本堅分析，台積電很多客戶在美國，在美國投資設廠，一方面回應美國政府「供應鏈在地化」的訴求，另一方面，客戶下單時，也可以更安心，因為台積電做法與政府期盼相符，「對他們的愛國思想也很好」。
- 壯實半導體人才根本，林本堅籲打通兩大瓶頸
林本堅不認為台積電工程師包機赴美一事，需要上綱至「人才外流」的程度，但他對台灣半導體人才不足感到憂心，這也是他年屆80，仍應允擔任清大半導體學院院長，扛起為台灣半導體培養「活才」重責的原因。
在半導體教育上，林本堅認為應該「三才並進」，除了有能夠在特定領域鑽研高深學問的「專才」，具備廣大視野和半導體通識，能和多領域專才溝通合作的「通才」，而有著源源不絕解決新問題的能力、開闢新領域創意的「活才」，更是能夠領先競爭者的關鍵。
林本堅表示，學期開始，他除了與老師溝通，也會告訴學生「活才」的觀念，期許大家往這方向前進，「這不是我一個人的事情」。
要讓學生發揮潛力，教授作為「領路人」，角色至關重要。但林本堅感嘆，「學校對於人才流失沒辦法」，台灣研究人才被挖角，但台灣想要挖角他人，要不受限於薪資，要不受限於法規，相當為難。
林本堅日前受邀至中研院經濟所舉辦的論壇演講，他當時便指出，台灣聘請國外優秀教授「條件非常不利」，假使對方沒有其他考量，如父母住在台灣，不要說美國，台灣要跟香港、新加坡競爭都不容易，「他們待遇比我們好很多」。
儘管政府推出國家重點領域產學合作及人才培育創新條例，鬆綁薪資規定，林本堅表示，這可以給出更好待遇，但也產生不少問題，有些國內優秀的教授有著院士級的亮眼資歷，選擇留在台灣打拚，「那你是不是立刻要給他加薪加到國際水準？」如果不這麼做的話，很多人也會覺得不公平。
事實上，林本堅坦言，高薪聘請優秀教授後，對於國內同樣有豐富經歷的教授，很多不平問題不容易處理。
台灣半導體人才面臨兩大瓶頸，除了優秀教授人才庫不夠充沛，生源也短缺。林本堅坦言，少子化的人口結構之下，要如何開拓生源值得深思；中國人力豐沛，有很多優秀的學生、教授，但台灣受限於法規無法延攬，或許可以思考制度面有無改進之處。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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