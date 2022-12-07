共青團中央罕見坦承「鬆綁封控是回應抗議」，但專家推估中國取消清零冬季恐達百萬人死亡

《華爾街日報》：共青團中央承認防疫鬆綁是回應抗議

（中央社）《華爾街日報》引述共青團中央發文，指此前「比較集中地出現了對一些地方疫情防控措施的意見」，經過溝通改進已平息。報導形容，這罕見的評論顯示，中國近日減少封控是回應民眾的抗議。

《華爾街日報》中文網7日報導，共青團中央微信公眾號4日發文指：「前幾天，線上線下比較集中地出現了對一些地方疫情防控措施的意見，通過及時溝通、完善改進，事情本已平息。」

文中指出，中國對於群眾呼聲、對信訪意見的重視程度和響應速度，在全世界也找不出第2個。

文章又提到，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對中國防疫政策評頭品足，還有一些美國政客發出支持抗議者的聲音，都是美國打算在中國「製造混亂」的跡象。

文章稱：「中國人自己的家事關美何事？莫不是這些事件是你們策劃的？」

報導表示，共青團中央的文章相當於公開承認民眾對長期嚴格的防疫舉措感到憤怒，這可能是官方首次承認由中國國家主席習近平親自批准的「動態清零」政策有缺陷。

報導表示，共青團中央的文章也顯示，中國減少封控和大規模核酸檢測是回應民眾對防疫措施的抗議，這種回應屬罕見，也表明中國政府開始為重新開放經濟奠定基礎。

報導表示，疫情正在中國各地蔓延之際，許多大城市取消部分疫情防控措施，新增感染病例下降，部分原因可能是大規模核酸檢測減少，導致發現的病例也減少。

近日新增感染病例數降至3萬例以下，低於11月底的每天新增超過3萬8000例。官方數據顯示，一些疫情最嚴重地區的新增病例數已經從高點下降了一半或更多。

報導表示，動態清零政策成功保護中國人口免受病毒侵襲，但也意味著民眾的自然和後天抵抗力很低，而且老人和其他高危群體的疫苗接種率也很低。

高盛（Goldman Sachs）經濟學家預測，從香港和台灣的經驗來看，到1月份，中國的病例可能在每天300萬到1300萬例之間。死亡人數是否也會激增，取決於政府提高疫苗接種率的能力。

根據衛生部門11月底公布的數據，在3580萬80歲或以上的人口中，約有66％的人完成全程疫苗接種，只有40％的人完成了加強免疫接種。

中國大幅鬆綁封控力度，英媒憂：冬季恐有百萬人會死

（中央社）英媒報導，根據疫情期間為各國政府提供模型的顧問業者Wigram Capital Advisor，中國的防疫政策若繼續轉向，取消嚴格的封控措施，在未來的冬季月份，恐怕會有100萬人死於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）。

英國《金融時報》今天報導，由於民眾抗議清零政策，中國官員過去一週態度大逆轉，開始取消封控、大規模檢測、隔離檢疫以及透過數位方式追蹤接觸者。

報導說，這恐將引發無與倫比的冬季感染潮，尤其農曆新年期間大規模人群移動可能成為超級傳播事件，加劇疫情，壓垮中國的醫療保健系統。在快速開放的情況下，到明（2023）年3月中，每日死亡人數恐高達2萬人；3月下旬，加護病房的需求將觸頂到容量的10倍，每日住院人數突破7萬。

這些預測凸顯當局未能為數千萬長者全面接種疫苗，並解決自2019年底首例個案出現以來加護病房短缺的問題。

上海復旦大學的研究人員今年5月也曾公布模型估計，若放任Omicron變種病毒不受控制的傳播，這個擁有14億人口的國家可能在約3個月內有近160萬人死亡。

在漸進和受控的開放情況下，感染人數曲線較為平緩，達到混合免疫的過程將持續到明年8月，有助於在2023年中之前控制住院和死亡人數：夏季感染潮期間，每日死亡人數在2023年7月出現峰值，可減半到大約4000人；總住院人數也可控制在最多20萬人，低於冬季感染潮的50萬人。

Wigram創辦人瓊斯（Rodney Jones）指出，中國沒有做好開放的準備，目前對於重新開放的宣傳「低估了世界其他地區為了達到和新冠病毒共存，已做了以及承擔了多少工作和成本」。

中國要實現感染和疫苗接種的混合免疫力，以及到經濟運作無礙的程度，必須要有20％的人口或2.9億人染疫。由於陽性病例通報有黑數，實際感染率會高出50％，到30％的人口或4.35億人。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：羅元祺