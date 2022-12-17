黃俊隆《有時候我會想起你，然後想起自己》：人生開始走向「斷捨離」的減法之旅
我們想讓你知道的是
本書為知名經紀人兼出版人自轉星球文化社長黃俊隆，繼以全校最老的留學生之姿，遠赴紐約逐夢，寫下《放下人設，人生別急著找答案》人生告白後的最新出版作品。藉由對過往成長歲月之深情凝視，寫下人生45個不同階段的溫暖故事。
文：黃俊隆
人生減法練習
有些事要徹底覺悟，總是必須在一定的年紀、有了深刻的歷練後。
人生從來都是無可奈何的選擇題。
年少時，不需要選擇，只需照著大人安排，偶爾不如己意時便隨意哭鬧，要這要那，對物質與心理的填補，永遠沒有滿足的一天。那時的人生是加法：不斷伸手向世界招攬、盲目地餵食自己。
直到有天，突然開始思考起許許多多事物存在的真正意義，包含有形的物質、無形的情感與價值等，人生才開始走向「斷捨離」的減法之旅。
幾年前出版《孫大偉的菜尾與初衷》一書，講述他三十三歲時，入行廣告第一天就立下的「莫忘初衷，全力以赴」這份自我期許，以及當人生來到菜尾，也就是我們時下流行稱之為「大叔」的年紀，對於過往人生有什麼樣不同的檢視與惕勵。
出版過程中，我們經常聊及他當時的人生心境，印象最深的約略是「人生至此，身邊所擁有的那些物質物品，跟人生一樣都已變成菜尾，卻難免因為戀舊而不忍割愛。但仔細想想，生不帶來死不帶去，人都要走了，還在人世留下這麼多東西給後人添麻煩，又何必呢？」因此，若友人喜歡他手邊某樣東西，他經常就慨然相贈。
當時，我還不大能懂得那對物豁達的心情。
直到近日，再度重拾年少樂趣，回頭繼續學起電吉他。我的吉他老師是個資深知名樂手，平日常與藝人巡迴世界各地演出。我幼時至今，一直都希望能夠有把搖滾經典名琴「Fender Stratocaster」的系列電吉他。某日，隨口問起手邊有不少電吉他的他：「老師，你有沒有不用的Fender Stratocaster的琴可以賣我？」沒想到他竟不假思索，一口便答應。
我問他怎麼會願意割愛，他說：「到了這個年紀，我常常想，即使每天彈，留下的這些吉他再怎麼彈，還能夠彈多久？不如只留下真正常用的幾把就好。」
若是年少時期，我大概只會這樣世故地質問起他：「怎麼可能？那一定是你跟這把琴的感情不夠深，沒有捨不得的記憶，不然怎麼可能捨得割愛？」
如今，我自己也來到不惑之齡，似乎漸漸能懂得歷經年歲後，看待物與人關係的人生思辨。
人會隨著年歲增長逐漸懂得放下與捨棄，多少來自面對不時突如其來，生離死別的焦慮與徹悟。
某個深夜凌晨二時許，強烈的下腹疼痛逼使著我深夜獨自一人進醫院掛急診。
深夜的急診室異常寂靜，候診室座椅上等候的病患，臉上都復刻著相似的痛苦與焦急。「我已經痛到受不了，能不能讓我盡快就診？」掛完號，我用虛弱的語氣拜託護士。當然，終究也只能在候診室裡乾等。
等到終於喚到我的名字，我全身癱軟地趴在病床上，接受醫生檢查問診。幾分鐘後，人生第一次躺在移動式的醫院單架床上。醫護人員將我的衣物、隨身物品收拾至床邊，我只能懷著忐忑心情接受接下來一切的安排。
在狹小靜默的醫院通道，左彎右拐，醫護人員準備將我推進X光室。
「我什麼都不要了，全都還你，拜託你讓我回家。」短短百公尺不到的距離，躺在病床上的我，在心裡不知對著誰，不斷地懇求吶喊。「能否自己爬到那張床？」醫護人員問。「我已經痛到完全沒有力氣，但盡量試試。」
費了一番功夫，我終於自己換躺到冰冷的X光床上。
強烈的疼痛不安，加上等待未知的醫療審判，迫使腦中不停浮現各種人生前所未有的念頭。前一秒鐘想著：「我還有好多事沒做啊！」下個轉念又彷彿，「人生已沒什麼不能放棄的了。」
終於，檢查報告出爐，沒有明確立即的嚴重問題，只領了紓緩疼痛的藥物後就放行返家，待白天再回醫院進一步深入複診。
就這樣，我也意識到，很快，自己就要來到吉他老師口中「再彈也彈不了多久」的年紀。人生已不再是想得到多少，而是慢慢學習懂得放下與失去。
書籍介紹
本文摘錄自《有時候我會想起你，然後想起自己》，時報出版
作者：黃俊隆
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從前的你很好，現在的我好嗎？
――感謝過去的你，讓我終能成為自己。
從童年到青春；從離家到立業；從魯蛇到成名在望
45個不同角色故事的你，刻畫出時光悠悠中的珍藏物語。
人生不管走到什麼階段，我們總有各自不同的迷惘與難題，於是，不時懷念起往日許多不同時光中的你――還未變得世故的你；曾經緊抓微小希望過活的你；不想來不及出發的你⋯⋯那些你，經歷過錯過與遺憾；陪伴與離開，成就了現在最完整真實的你。
有時，誰都忍不住自我質問——從前的你很好，現在的我好嗎？
來自過往不同時光片刻的你，就像一面面鏡子，疊映出如今真實的自我輪廓。回望過去，誰都該珍惜、感謝那些人生中不同角色扮演與難題淬鍊。現在的自己，就算沒能成為兒時想像的樣子，仍舊是時光悠悠流逝後，歲月最真珍貴的饋贈——長大後，沒能成為兒時希望的你，真的沒關係啊。
本書為知名經紀人兼出版人自轉星球文化社長黃俊隆，繼以全校最老的留學生之姿，遠赴紐約逐夢，寫下《放下人設，人生別急著找答案》人生告白後的最新出版作品。藉由對過往成長歲月之深情凝視，寫下人生45個不同階段的溫暖故事，遍及成長文學、旅遊文學、運動文學……等多元類型面向，同時深獲各界知名創作者——包含音樂人1976主唱阿凱、李欣芸、陳綺貞、陳珊妮、黃韻玲；作家李桐豪、房慧真、孫梓評、陳又津、陳雨航、郭強生、傅月庵、劉克襄、蔡素芬；球評曾文誠、文化評論家詹偉雄、演員謝盈萱以及世界球后戴資穎等，難得一同聯手共鳴推薦。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。