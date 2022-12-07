台灣三星第三屆「Solve for Tomorrow」競賽決賽結果揭曉！ 從科技及創新運用看見學子「心」觀點 為在地創造永續星未來

台灣三星Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽迄今已至第三屆，延續「永續社會」及「永續環境」主題，邀請年輕學子以STEM領域的知識與創意思維提出社會問題的解方。競賽過程匯聚來自台灣各地高中、高職與五專生的特色提案，歷經6個月賽程，並經由多位專業評審共同遴選，最終由8組優秀隊伍（表一）脫穎而出取得決賽門票。台灣三星電子舉辦決賽暨頒獎典禮，入選隊伍榮登競賽舞台，爭取破百萬總獎額及獎項殊榮。最終由「Pyasan Lahao科觀青年團」團隊的「Siliq帶路趣—智慧導覽飛行器」拿下首獎，特優獎則由「沙悟淨」團隊的「Not a Fairytale but a FERRY Tale」奪下，優選獎則由「北大『究』茶隊」的「三峽茶究柑心」獲得。

台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮表示：「三星Solve for Tomorrow競賽全球已推行12年，包括30多個市場、近200萬學生共同參與，讓年輕人透過創意及科技力，解決真實生活中的難題。在永續思潮的帶動下，永續發展已成為全球共同的目標，在本屆的競賽作品中，我們也看見諸多有助於社會及環境永續的創意構想。而進入決賽的提案，不但展現作品完整性，同時也具備落地執行的可行性，很難想像他們只是高中、高職及五專一到三年級的學生。三星很榮幸能盡企業一己之力，為台灣學子帶來正面能量，同時培養其面對未來世界的創新思維。」

Photo Credit：三星Solve for Tomorrow

參賽作品涵蓋多元面貌、兼具科技與創新思維

本屆參賽作品內容豐富而多元，三星特別邀請5% Design Action副執行長黃詩妤、DFC（Design for Change）臺灣發起人許芯瑋、台大創創中心執行長曾正忠、國立臺北科技大學創新設計與知識管理研發中心主任范政揆，以及台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮，擔任決賽評審。

在「永續社會」方面，提案涵蓋智慧農業管理、智慧防範工程、節能設備、智慧導覽等議題，於增進人民健康福祉、優化教育資源與永續城鄉創新上展現創意；而在「永續環境」方面，則包括智慧化環保行動、智慧水質檢測、海洋環境保育等議題，主要針對守護自然環境、對抗氣候變遷提出創意解方。

例如：在疫情期間，以機器人視野替代雙眼，遠端觀看展覽、不受環境限制的高自由度；以及透過多功能智慧導覽飛行器，結合手機APP，提供遊客遊戲化旅遊體驗，並幫助家鄉觀光發展。還有以Pokémon GO遊戲概念為基礎，加入即時、去中心化數位功能所發展出的環保行動平台APP；或是以LoRaWAN應用為基礎並透過物聯網發展出保護海洋與預防過度捕撈、減少船隻巡航廢油排放的偵測系統。各種令人耳目一新的好點子，結合貼近顧客旅程的原型設計，充分展現可執行性與技術純熟度，獲得評審們高度讚賞。

5% Design Action副執行長黃詩妤便指出：「從本屆競賽作品中，我們看見同學們強大的創新動能，以及命題上想傳達更深入地傳達永續訴求，顯見永續議題對於年輕世代的影響力。另一方面，從作品概念觀察，也發現同學許多對於改變社會與環境的創意，源自於生活周遭的觀察與自覺。很高興在三星的規劃下，邀請5% Design Action的設計師們組成業師團，為團隊進行複賽到決賽階段的輔導。協助參賽團隊將創新思維與聯網設計、AI及IoT等技術的科技應用充分的整合，透過議題探索、包含問題定義、使用者情境設想等，打磨原始的創意構想，完成富創意且具可執行性的原型作品，成果令人驚豔！身為『設計行動』工作者，很高興能參與這個由三星所主辦的競賽，一起看見年輕世代的觀點，期待他們持續發揮正向力量，讓台灣更好！」

Photo Credit：三星Solve for Tomorrow

獲獎隊伍運用科技知識與創意思維、為台灣永續未來提出新解方

首獎由來自桃園復興鄉羅浮高中的「Pyasan Lahao科觀青年團」奪下，該團隊將空拍機化身旅遊導航員，以深入體驗部落文化的方式，帶觀光客進行一場深度文化旅遊，藉此促進原鄉經濟發展。評審團一致認為，Pyasan Lahao科觀青年團的提案完整，簡報過程更能感受濃厚的團隊意識，加上從無人機視角帶領觀光饒富創意，因為同學們由自身家鄉背景發展解方，提案內容滿滿的故事性，更容易引起聽眾共鳴。

特優獎則是來自高雄女中的「沙悟淨」，其作品「Not a Fairytale but a FERRY Tale」以智慧型行動裝置遙控船隻進行水質觀測，能有效改善人為水質檢測的限制與缺點，並透過簡易圖示啟發社會對水源保護的意識，評審認為該團隊提案目標明確且務實，同時整合多種科技應用，十分具有落地價值。而獲得優選獎的北大『究』茶隊則是運用自身經歷，透過AI科技，將茶葉影像及水量等特徵進行分析演算，提供農民最佳採摘時機點、減少茶農人力耗費，評審認為其提案切中台灣精緻農業議題，深具未來落地發展潛力。

決賽評審們紛紛表示本屆參賽作品皆具一定的水準，競賽過程激烈，很多提案令人難以相信是出自16.17歲同學的作品。各提案中皆可見同學們擅用科技、具創新思維、注重環境保育及文化傳承．幾乎可說是用評判新創團隊的眼光在看這些提案，對這些高水準的作品給予莫大肯定。

台灣三星電子

【附件一】台灣三星第三屆Solve for Tomorrow 決賽入圍名單（依筆畫排序）