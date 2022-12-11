當明年魔獸熱潮退燒，國內職籃市場夠PLG、T1兩個聯盟分嗎？
我們想讓你知道的是
魔獸Dwight Howard來台掀起台灣籃球狂潮，隔壁棚的PLG執行長在直播時表示「台灣是一個速成文化的社會，很容易就馬上就會垮」，被質疑是看衰T1的發展。但事實上，不只T1面臨新鮮感褪去的危機，疫後娛樂蓬勃、球隊在地化不穩固是兩聯盟都要面對的難題。
文：yiche28
魔獸這陣子佔據台灣職籃版面，幾乎從Howard球技、人品、發言談到褲檔那話兒，簡直甚麼都能談、甚麼都不奇怪。值得注意的是，這股超人旋風到底會刮多久?
P.League+（PLG）執行長陳建州上個月（29日）晚間IG開直播，直言「台灣是一個速成文化的社會，很容易就馬上就會垮」。被媒體與球迷解讀為看衰T1的這番操作。他幾段是這樣說的：
我們不斷的希望年輕選手被看見，年輕選手表現好，我的責任就是保障他們被看見的權力，我要堅決讓本土球員在籃球場上，不要因為突然間鎂光燈就失焦了。
接著，他觸及到台灣的文化底蘊：
台灣是一個速成文化的社會，很多事情都想要一次到位，這個是不可能的，所以我才一直強調『一步一腳印、穩扎穩打』，所以任何事情、任何行業沒有捷徑，雖然可能一時會有不錯的效果，但你馬步不夠扎實，重心不夠低，很容易就馬上就會垮了，這是籃球教會我的，用在我現在做每件事情上面。
直觀看來，黑人哥的談話不無道理。事實上，台灣由於是海島性國家，制度又崇尚民主自由開放，吸收的快，過去經過不同文化的洗禮，歐陸、日本、美國的類殖民式文化學習，讓台灣甚麼類型建築都有、食物多元，很多都是來得快、也去得快。過去的蛋塔文化、職棒的曼尼現象早已印證，相信魔獸效應也會、也必將如此。
沒有甚麼是永遠，疫情後為本國職籃發展最大變數
筆者預判，Howard效應會在明年過年後，呈現大幅度的退散。主因除T1本身包裝沒有PLG用心，舉凡主客場、軟硬體設施、專業人才到球員教練，都還有很大進步空間。
支撐目前魔獸票房根本的點，還是嘗鮮度。畢竟就台灣一日球迷居多，看過魔獸一次現場的球迷，正常就不會有回客率，因為已滿足其想像與好奇心，加上雲豹若在票價提高，更會削弱購買的動力。畢竟，除了看球星外，球迷在乎的還有許多其它因素，所謂的觀賽體驗（如現場廁所到飲食銷售、啦啦隊都很重要）。
其實更關鍵的一個原因，也是目前兩個聯盟即將遇到的現實，隨著全球管最嚴的中國都已解封，世界已確認進入後疫情結束的狀態；簡言之，國際間的旅行與交流，已是明年高度可預期的趨勢。
在短、中、長程的移動，你我將獲得更多的休閒活動選擇，當國內外選擇變多時，職籃是否可複製前兩年榮景，值得後續觀察。
專業經營的世界整體觀很重要
過去NBA職籃即便貴為北美四大職業運動，也遇過不少次營運瓶頸。包括1990年代、2011年封館危機，主要來自勞資方在收益與薪資談判上分歧，讓NBA曾經有多日停擺、停賽紀錄。然而，美國文化本來崇尚運動，賽事觀賞早已深植在其DNA，台灣會有自己的職業運動發展挑戰待解決。
台灣本身在運動的品味上，就有很多重選擇，也還在摸索自己的道路，西學東用是皮毛，如何在地化成為關鍵。舉例來說，主客場定義在台灣就是一個課題，台灣由於交通便利、在地外地界線模糊。
比方說大台北許多民眾，其實都是東部與中南部上來，如何透過球隊凝聚在地認同與意識，變成球隊智庫團、如何創造球迷最大公約數之專業思考。就目前看來，新竹攻城獅還是在此部分領先眾多球隊，值得參考。
另一部分，籃球技術與先天體格的限制，會讓部分現實的台灣球迷內心有判斷。台灣本土球員前不久被O'NEAL嘲笑，說魔獸跟一群侏儒打球，雖與事實差距甚遠， 但也是世界籃球水準的現實，其實去許多職籃新聞消息的留言板，有些鄉民留言既可看出一些端倪。
台灣現在職籃搞得熱鬧，那麼多的球隊，但每個都是林志傑這樣的高手嗎？當然，鬥志、拚勁、顏值 （啊？！），都可以彌補籃球專項特性所耀球的元素，但由於籃球太多國家都在打，諸多比較下，相信每個球迷心裡都有不同答案。
Time and tide wait for no man
據此，在台灣文化背景、運動特性與運動人才素質，職籃主事者當然已展現出不一樣的視野、行動與選擇，也因此有著PLG、T1現在的長線、短線競爭現況，值得注意的是，如果台灣一昧的希望用美國的思維、模式、規格來營運本國職籃，不夠接地氣，包括相信更多的美籍、白人、黑人洋將招募，不無短多長空幻夢一場可能。
具體而言，筆者建議，須體認台灣在亞洲區域職業運動市場位置，想想台籍球員去日職的發展經驗做基礎，除職業運動目前台味主流、到洋將，應該要有更多對岸中國、東北亞、東南亞球員，畢竟就球迷市場而言，這些台灣周遭國家的球員進入本國職籃，會帶來更多元的球迷進場。
最後，如同許多學者專家與球迷想法，我不認為台灣有量能接受目前如此多球隊。
智慧的兩聯盟主事者，應該要好好利用這一年球季、掌握契機、做好整合。當球迷現實，職業運動經營就需更務實，切莫不作為、各自為政；若讓時間與球迷，決定未來職籃面貌之時，就說明聯盟失去主導權，也就是缺乏專業敏銳度與反思性。終究，有些專業環節，不僅僅是有錢問題，而是眼界。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。