當明年魔獸熱潮退燒，國內職籃市場夠PLG、T1兩個聯盟分嗎？

文：yiche28

魔獸這陣子佔據台灣職籃版面，幾乎從Howard球技、人品、發言談到褲檔那話兒，簡直甚麼都能談、甚麼都不奇怪。值得注意的是，這股超人旋風到底會刮多久?

P.League+（PLG）執行長陳建州上個月（29日）晚間IG開直播，直言「台灣是一個速成文化的社會，很容易就馬上就會垮」。被媒體與球迷解讀為看衰T1的這番操作。他幾段是這樣說的：

我們不斷的希望年輕選手被看見，年輕選手表現好，我的責任就是保障他們被看見的權力，我要堅決讓本土球員在籃球場上，不要因為突然間鎂光燈就失焦了。

接著，他觸及到台灣的文化底蘊：

台灣是一個速成文化的社會，很多事情都想要一次到位，這個是不可能的，所以我才一直強調『一步一腳印、穩扎穩打』，所以任何事情、任何行業沒有捷徑，雖然可能一時會有不錯的效果，但你馬步不夠扎實，重心不夠低，很容易就馬上就會垮了，這是籃球教會我的，用在我現在做每件事情上面。

直觀看來，黑人哥的談話不無道理。事實上，台灣由於是海島性國家，制度又崇尚民主自由開放，吸收的快，過去經過不同文化的洗禮，歐陸、日本、美國的類殖民式文化學習，讓台灣甚麼類型建築都有、食物多元，很多都是來得快、也去得快。過去的蛋塔文化、職棒的曼尼現象早已印證，相信魔獸效應也會、也必將如此。

P. LEAGUE+聯盟執行長陳建州出席桃園領航猿新秀簽約記者會。Photo Credit: 中央社

沒有甚麼是永遠，疫情後為本國職籃發展最大變數

筆者預判，Howard效應會在明年過年後，呈現大幅度的退散。主因除T1本身包裝沒有PLG用心，舉凡主客場、軟硬體設施、專業人才到球員教練，都還有很大進步空間。

支撐目前魔獸票房根本的點，還是嘗鮮度。畢竟就台灣一日球迷居多，看過魔獸一次現場的球迷，正常就不會有回客率，因為已滿足其想像與好奇心，加上雲豹若在票價提高，更會削弱購買的動力。畢竟，除了看球星外，球迷在乎的還有許多其它因素，所謂的觀賽體驗（如現場廁所到飲食銷售、啦啦隊都很重要）。

其實更關鍵的一個原因，也是目前兩個聯盟即將遇到的現實，隨著全球管最嚴的中國都已解封，世界已確認進入後疫情結束的狀態；簡言之，國際間的旅行與交流，已是明年高度可預期的趨勢。

在短、中、長程的移動，你我將獲得更多的休閒活動選擇，當國內外選擇變多時，職籃是否可複製前兩年榮景，值得後續觀察。

專業經營的世界整體觀很重要

過去NBA職籃即便貴為北美四大職業運動，也遇過不少次營運瓶頸。包括1990年代、2011年封館危機，主要來自勞資方在收益與薪資談判上分歧，讓NBA曾經有多日停擺、停賽紀錄。然而，美國文化本來崇尚運動，賽事觀賞早已深植在其DNA，台灣會有自己的職業運動發展挑戰待解決。

台灣本身在運動的品味上，就有很多重選擇，也還在摸索自己的道路，西學東用是皮毛，如何在地化成為關鍵。舉例來說，主客場定義在台灣就是一個課題，台灣由於交通便利、在地外地界線模糊。

比方說大台北許多民眾，其實都是東部與中南部上來，如何透過球隊凝聚在地認同與意識，變成球隊智庫團、如何創造球迷最大公約數之專業思考。就目前看來，新竹攻城獅還是在此部分領先眾多球隊，值得參考。

Photo Credit: 中央社

另一部分，籃球技術與先天體格的限制，會讓部分現實的台灣球迷內心有判斷。台灣本土球員前不久被O'NEAL嘲笑，說魔獸跟一群侏儒打球，雖與事實差距甚遠， 但也是世界籃球水準的現實，其實去許多職籃新聞消息的留言板，有些鄉民留言既可看出一些端倪。

台灣現在職籃搞得熱鬧，那麼多的球隊，但每個都是林志傑這樣的高手嗎？當然，鬥志、拚勁、顏值 （啊？！），都可以彌補籃球專項特性所耀球的元素，但由於籃球太多國家都在打，諸多比較下，相信每個球迷心裡都有不同答案。

Time and tide wait for no man

據此，在台灣文化背景、運動特性與運動人才素質，職籃主事者當然已展現出不一樣的視野、行動與選擇，也因此有著PLG、T1現在的長線、短線競爭現況，值得注意的是，如果台灣一昧的希望用美國的思維、模式、規格來營運本國職籃，不夠接地氣，包括相信更多的美籍、白人、黑人洋將招募，不無短多長空幻夢一場可能。

具體而言，筆者建議，須體認台灣在亞洲區域職業運動市場位置，想想台籍球員去日職的發展經驗做基礎，除職業運動目前台味主流、到洋將，應該要有更多對岸中國、東北亞、東南亞球員，畢竟就球迷市場而言，這些台灣周遭國家的球員進入本國職籃，會帶來更多元的球迷進場。

最後，如同許多學者專家與球迷想法，我不認為台灣有量能接受目前如此多球隊。

智慧的兩聯盟主事者，應該要好好利用這一年球季、掌握契機、做好整合。當球迷現實，職業運動經營就需更務實，切莫不作為、各自為政；若讓時間與球迷，決定未來職籃面貌之時，就說明聯盟失去主導權，也就是缺乏專業敏銳度與反思性。終究，有些專業環節，不僅僅是有錢問題，而是眼界。

本文經yiche28授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航