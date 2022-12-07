未來10年中國將壟斷全球電池市場，歐美加緊設廠回收廢舊電池建立本土供應鏈
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中國掌握電池原料，在歐洲擴張電池產業相當快速，歐美各國為了不讓中國壟斷電池產業，正在加緊設置廢電池回收廠。
中國會壟斷全球的電池市場嗎？這個問題一直是產業所關心的焦點，據基準礦物情報公司（Benchmark Minerals）調查指出，未來10年內中國在歐洲的電池產能將達到322吉瓦（GW）幾乎獨占歐洲電池市場；而歐美各國則加緊設廠「回收廢舊電池」藉此抗衡中國擴張。
中國在電池產業優勢顯現
一台電動車上，有40%成本來自於電池，因此掌握了電池就可以在電車產業上取得巨大的市占率。《金融時報》引述福斯汽車（Volkswagen）技術主管托馬斯施馬爾（Thomas Schmall）表示：「電動車的新世界將由電池成本清楚地被界定。」
近日，基準礦物情報公司報告指出，過去十多年來，歐洲一直是傳統汽車內燃機的全球中心，但隨產業轉變，電車能源已經悄悄地被中國取代，它正以飛快的速度成為世界電池工廠。
數據顯示，到了2031年中國在歐洲擁有的產能將超過其他任何國家，光是在歐洲擁有的電池產能將達到322吉瓦，而位居第2的韓國不過才192吉瓦，其後是法國和瑞典，之後依序是美國、德國、挪威以及英國。
吉瓦（GW）：等於一百萬千瓦（kW），吉瓦英文Gigawatt的縮寫。
歐洲行業內的管理人士向《金融時報》透露，行業內的高階主管和能主導政治制定的官員相當憂心。而中國除了生產電池以外，還透過包含比亞迪（BYD）到長城（Great Wall）等品牌業者推動更多中國的電動車技術。
由駐亞特蘭大經濟組撰寫的《美國電動車電池產業發展報告》直指，美國鋰離子電池短缺，國內電池生產跟不上需求，進一步增加電動車電池供應鏈危機，目前中國至少有93家電動車電池製造廠，而美國只有4家。
美國沒有電動車電池供應鏈，迫使美電車製造商完全仰賴進口電池原材料。報告強調，對中國電動車電池的依賴已威脅到國家安全和美國能源獨立，這讓北京可在經濟和政治上對美施加更多影響力。
歐美各國搶當回收工，加緊建設「廢電池回收廠」
2020年底由於中國市場對電動車的需求增加，使得鋰鈷鎳和石墨的價格大幅上漲，同時導致美國供應更加吃緊，然而澳洲、智利和中國是世界上最大的鋰產國，也是得美國在原料上處於弱勢。
為了應對日益浮現的電池能源危機，拜登（Joe Biden）政府計劃將「電池回收」作為一項重大計畫，並協助建立本土化電池供應鏈並減少興建新金屬礦的需求。
目前，電池回收產業由兩家公司主導，分別是亞馬遜（Amazon）投資的電池回收公司 Redwood Materials，從田納西州的Nissan汽車承包商回收廢料和電池零組件，以及特斯拉的巨型工廠（Gigafactory）將開發電池回收系統。
今（2022）年美國能源部長詹妮弗・格蘭霍姆（Jennifer Granholm）強調：「電池回收不僅是從環境中去除有害廢物，也要將使用過的材料重新投入供應鏈來加強美國的製造業。」
而《降低通脹法案》（The Inflation Reduction Act），也包括了鼓勵電動車電池使用回收礦物的內容。其中規定獲補助電車，電池材料中來自北美地區的回收礦物達到上述比例，也符合獲取補貼的要求，歐盟也將於近日推動更多回收方案，杜絕電池能源危機。
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核稿編輯：翁世航
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高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造
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高科技玻璃基板，普遍應用於精密光學顯示、消費行動電子、車用及生命科學等產業，它的製造過程，不容許一丁點瑕疵。為了持續追求更高品質，全球領導大廠康寧讓不懂AI的產線工程師，學習大數據分析，提升了產線效能。
康寧公司為全球材料科學的領導供應商之一，超過170年來提出許多改變人類生活的發明。康寧結合其在玻璃科學、陶瓷科學及光學物理方面的專業知識，以及深厚的製造與工程能力，開發出的創新產品改變了許多產業，並改善了人們的生活。
康寧是台灣佈局最完整的外商，結合研發、技術、製造、工程與銷售等投資，區域總部位於台北，於中部與南部科學園區建立起規模完整的LCD玻璃基板生產廠，另於新竹工研院設有康寧研發中心，以及台北內湖設有康寧亞洲玻璃技術中心，迄今在台灣總投資金額達 50億美元，並持續配合客戶需求引進先進玻璃技術，支援客戶發展。今日，康寧跨足光學通訊、行動消費性電子、顯示器科技及車用和生命科學和等產業市場。
雖然已是玻璃基板的全球領導廠商，康寧仍不斷思考如何提升品質與服務，而近年投入的一項重大努力就是製程的數位轉型。在數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合之下，康寧與財團法人金屬工業研究發展中心合作，讓產線工程師藉由AI技術提高產能。
開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率
金屬工業研究發展中心為不懂AI的產線工程師，量身訂做七週的大數據智慧製造客製化課程，另再加上七週的專題輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。
藉由這項培訓計畫的協助，康寧開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少因包材異常而導致的品質問題。
該計畫的另一項傑出培訓成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往產線人員有8成的時間耗費在蒐集數據尋找異常原因，只有1-2成時間用在排除障礙。有了生產履歷後，工程師可以大幅節省蒐集數據尋找異常原因的時間、能夠更有效率地解決問題。這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022年製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。
在該計畫的支持下，康寧已進行三年的AI培訓，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。
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