2022/12/07,
經濟

未來10年中國將壟斷全球電池市場，歐美加緊設廠回收廢舊電池建立本土供應鏈

未來10年中國將壟斷全球電池市場，歐美加緊設廠回收廢舊電池建立本土供應鏈
Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

中國掌握電池原料，在歐洲擴張電池產業相當快速，歐美各國為了不讓中國壟斷電池產業，正在加緊設置廢電池回收廠。

中國會壟斷全球的電池市場嗎？這個問題一直是產業所關心的焦點，據基準礦物情報公司（Benchmark Minerals）調查指出，未來10年內中國在歐洲的電池產能將達到322吉瓦（GW）幾乎獨占歐洲電池市場；而歐美各國則加緊設廠「回收廢舊電池」藉此抗衡中國擴張。

中國在電池產業優勢顯現

一台電動車上，有40%成本來自於電池，因此掌握了電池就可以在電車產業上取得巨大的市占率。《金融時報》引述福斯汽車（Volkswagen）技術主管托馬斯施馬爾（Thomas Schmall）表示：「電動車的新世界將由電池成本清楚地被界定。」

近日，基準礦物情報公司報告指出，過去十多年來，歐洲一直是傳統汽車內燃機的全球中心，但隨產業轉變，電車能源已經悄悄地被中國取代，它正以飛快的速度成為世界電池工廠。

數據顯示，到了2031年中國在歐洲擁有的產能將超過其他任何國家，光是在歐洲擁有的電池產能將達到322吉瓦，而位居第2的韓國不過才192吉瓦，其後是法國和瑞典，之後依序是美國、德國、挪威以及英國。

吉瓦（GW）：等於一百萬千瓦（kW），吉瓦英文Gigawatt的縮寫。

歐洲行業內的管理人士向《金融時報》透露，行業內的高階主管和能主導政治制定的官員相當憂心。而中國除了生產電池以外，還透過包含比亞迪（BYD）到長城（Great Wall）等品牌業者推動更多中國的電動車技術。

由駐亞特蘭大經濟組撰寫的《美國電動車電池產業發展報告》直指，美國鋰離子電池短缺，國內電池生產跟不上需求，進一步增加電動車電池供應鏈危機，目前中國至少有93家電動車電池製造廠，而美國只有4家。

美國沒有電動車電池供應鏈，迫使美電車製造商完全仰賴進口電池原材料。報告強調，對中國電動車電池的依賴已威脅到國家安全和美國能源獨立，這讓北京可在經濟和政治上對美施加更多影響力。

歐美各國搶當回收工，加緊建設「廢電池回收廠」

2020年底由於中國市場對電動車的需求增加，使得鋰鈷鎳和石墨的價格大幅上漲，同時導致美國供應更加吃緊，然而澳洲、智利和中國是世界上最大的鋰產國，也是得美國在原料上處於弱勢。

為了應對日益浮現的電池能源危機，拜登（Joe Biden）政府計劃將「電池回收」作為一項重大計畫，並協助建立本土化電池供應鏈並減少興建新金屬礦的需求。

目前，電池回收產業由兩家公司主導，分別是亞馬遜（Amazon）投資的電池回收公司 Redwood Materials，從田納西州的Nissan汽車承包商回收廢料和電池零組件，以及特斯拉的巨型工廠（Gigafactory）將開發電池回收系統。

今（2022）年美國能源部長詹妮弗・格蘭霍姆（Jennifer Granholm）強調：「電池回收不僅是從環境中去除有害廢物，也要將使用過的材料重新投入供應鏈來加強美國的製造業。」

而《降低通脹法案》（The Inflation Reduction Act），也包括了鼓勵電動車電池使用回收礦物的內容。其中規定獲補助電車，電池材料中來自北美地區的回收礦物達到上述比例，也符合獲取補貼的要求，歐盟也將於近日推動更多回收方案，杜絕電池能源危機。

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核稿編輯：翁世航


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