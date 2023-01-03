道德魔人是天生的嗎？陽明交大鄭雅薇從社會神經科學探討「道德感」
我們想讓你知道的是
當社會發生重大刑事案件，公眾會以犯罪行為背後的行為動機來衡量罪行是否重大，法官判決是否公平。這時人們腦中的「道德感」是怎麼運作的呢？這種道德感是與生俱來的嗎？
作者：人文．島嶼 （ 採訪撰稿：艾彼｜編輯：張傑凱｜繪圖：李昀）
身屬於現代社會的我們，除了法律制約了大多數的犯罪行為之外，「道德」的規範，同時也是每個人在思考判斷乃至言行舉止之時，所考慮遵循的範疇。
但是，人們真的有與生俱來的道德嗎？應該衍生的問題是，人類的腦中，是否真的有「道德感」正在運作呢？
每當有駭人聽聞的社會案件發生時，社會輿論總會分成兩派，爭論犯嫌的量刑是否過重或過輕。這是臺灣屢見不鮮的道德難題，也是許多專業與非專業人士齊聚的爭議戰場。
最主要的原因是：該如何真正理解犯人的心理，是否還有「良知」，進而判斷「有無教化之可能」呢？
不管是「良知」還是「道德」等諸多說法，不外乎都在探討人一旦曾經做錯了事，是否能有第二次機會。過去已經有非常多從哲學、心理學等面向，研究「人們是否具備道德」的課題，不同學科的研究方法，都相繼挖掘出新的視野與論點。
不過國立陽明交大神經科學研究所鄭雅薇教授，從社會神經科學的角度，提供了另一種方法，試圖從科學角度釐清人們腦中的道德感運作模式。
社會神經科學：將人際互動視覺化、數據化
對鄭雅薇而言，與道德有關的議題令她非常感興趣，每當社會輿論沸沸揚揚時，她總會思考：是不是可以透過社會神經科學的研究方法，來了解人的道德感呢？
社會神經科學不是一門新的學問，如膚電阻搭配自評問卷量表，對應社會心理學的現象，已經行之有年。鄭雅薇提及：「社會神經科學並非新創的科學，卻能讓道德、同理心等過去歸屬心理學、哲學範疇的議題，更加科學化，進一步得到驗證。」
社會神經科學與神經科學相似也相異。相同的是，兩者都會使用眼動儀、腦波、fMRI等儀器協助測量人類腦部活動時的狀態，得到對應的影像圖片與數據。相異的是，兩者關注的對象不同。神經科學關注的是一個人怎麼說話、如何感知；社會神經科學則關注人與人之間的社交互動，腦部會出現哪些活動。
鄭雅薇與其研究團隊以社會心理學理論「演員-觀察者的不對稱性」（actor-observer asymmetry）探究一個人，在成為動作行為人和評判行為人對錯的旁觀者時，有什麼不一樣的反應。
該理論強調個體觀察他人的行為，推論出行為原因、因果關係時，會受到個體是行為發動者（第一人稱）或觀察者（第三人稱）的影響，可能會產生不同做出不一樣的「歸因」。
考量研究倫理，鄭雅薇研究團隊考量實驗不能夠真的動手傷人，因此花了巧思運用「連續圖片」的方式，取得他們要的實驗素材。
「我們將一個連續動作拆分為三張圖片，以『一個人手上拿著鐵鎚，一個人的手放在鐵槌之下』為第一張圖。第二張圖片動作是鐵鎚已經敲到另一個人的手；第三張圖則是動作已經完成。」鄭雅薇解釋團隊刻意將第二張動作的時間調短，進而控制動作的逼真感。
之後，團隊給予受試者相關的情境，當受試者是第一人稱、動作行為人時（actor），便讓受試者選擇是否要按鈕去啟動接下來可能造成他人損害的事件。再觀察受試者是第一人稱動作行為人時，腦中的同理心、道德區塊如何進行活動？
另一個情況是，讓受試者成為觀察者（observer），讓他們觀看圖片，測量他們的同理心，並讓受試者去評價動作行為人。
「實驗得到一個結論，當受試者是動作行為人時，受試者會為自己的行動找很多解釋的理由，但當受試者是觀察者時，則會對動作行為人有一些偏見、誤會，進而提出性格上的解釋。」
倘若以「隨手丟垃圾」的情境作為例子，動作行為人很容易會有「因為我找不到垃圾筒所以才亂丟垃圾」的卸責歸因；但當觀察者看到這個情境，可能就會對動作行為人有一個標籤，認為對方是「沒有公德心、道德感低落，所以亂丟垃圾」的指責。
有個別差異的道德感
過去要了解一個人的道德態度，使用的都是外顯性的自評量表，但鄭雅薇與其研究團隊認為，這類外顯性的自評量表不一定可以呈現出人的道德態度。團隊更想了解的是一個人的內隱道德態度（implicit moral attitude）如何影響一個人的道德判斷與行動。
內隱道德態度指的是個體在某種道德情境下會做出什麼樣的判斷或行動，有時受到同溫層、教育和法律規範等外在影響，個體平常未必會表達出來。唯有在面臨道德兩難或是時間相當短的限制下，才會不假思索的表現出內心真正的想法。
是以團隊進行改良，將道德判斷的實驗刺激圖片（即是前述拿鐵鎚打傷人的手連續圖）加上相關的文字如：「拿鐵鎚打人會讓人受傷，是不對的」、「拿鐵鎚打人，是一種合理而且必要的處罰方式」等說明進行扣合，測量一個受試者的反應是不是一致。
實驗後會得到一個「D-score」（Difference Score，差異分數），代表同一個個體觀察不同道德情境後，乃至做出行動之前的反應時間。
實驗按照結論可以簡略的分成兩群人，一群人是面對道德情境與道德描述文字是否能夠吻合時，做出反應的時間差異很大。
如前述所說，「拿鐵鎚打傷人的手」圖片呈現，再加上「拿鐵鎚打人，是一種合理而且必要的處罰方式」的文字，對這群受試者來說因為是道德概念不一致的情境，會需要花更多時間在腦內進行處理、做出最後判斷；但相對另外反應時間比較低差異的受試者來說，面對道德概念與情境的變化，顯得較具有彈性。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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