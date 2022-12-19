《新聞自由的幽靈》：滿足中國人自卑又自大的集體情結，《環球時報》的成功是一種必然

文：李金銓

《環球時報》：菁英溝通的外交政策闡釋者

全球化包涵政治、經濟和文化等各種面相。中國不斷整合到國際政治經濟秩序內，只是有意識地選擇對己有利的經濟全球化。當局不反對引進西方管理制度和公司文化，但絕不允許媒介挑戰國家的權威。媒介效忠政權以換取經濟特權，只要在國家限制的範圍內運作，就可以坐收巨利，而國家對於媒介的任命、言論方向和財務管理都掌握絕對的控制權。

本章透過《環球時報》分析中國國際外交專家和政策闡釋者的話語。

《環球時報》創辦於1993年，原來只是週刊，為的是吸收《人民日報》海外特派員過剩的稿件，經過數次改組以後，2006年初升格為日報。《環球時報》逐漸在國外建立自己的線民網，但還得繼續仰賴《人民日報》海外龐大的記者群，供應報導和分析。

《環球時報》崛起於1990年代的一連串國際危機中，它坐在幾個民族情緒的浪潮之上（特別是北大西洋公約組織轟炸中國駐貝爾格勒大使館），趁勢大做文章，發行量飆升到150萬份，頗受知識人、專業人士、商人、學生和決策者歡迎。它獲得市場的青睞，有兩個指標：第一，《人民日報》幾乎全靠郵局發送國家單位，《環球時報》有一半以上在全國各報攤零售給個別讀者。第二，2006年《環球時報》只印16頁，售價1元，優質的《新京報》印96頁也才賣1元。

《環球時報》是《人民日報》的子報，是中國唯一聚焦國家安全、軍事和與中國有關的國際議題與事件的報紙，在全國幾無競爭者。本章選擇分析《環球時報》而不是《人民日報》，原因何在？《人民日報》是中共的第一喉舌，無論登載什麼內容都容易被外界解讀為政策方向，因此編輯作風格外謹慎保守；除非政策已經成熟，《人民日報》投鼠忌器，不願率爾在頭版刊登外國新聞或議題，以免引起國際上諸端揣測。

《環球時報》的定位、角色和性質十分微妙，正好填補這個新聞真空。它是政治與市場功能奇異的結合：政治上，它是表達半官方或準官方外交政策的管道，凡是《人民日報》不方便說的話，《環球時報》以獨特的身分擦邊球，或明或暗，或拐彎抹角，說東道西，甚至大膽地放各種政治氣球，試探國內外各方面可能的反應；市場上，它又以粗野煽情聞名，以深具攻擊性的語言不斷搶先製造議題，操縱民族主義，以滿足國人自卑又自大的集體情結。這也是它在市場上能夠成功的原因。

《環球時報》有四大特徵，值得注意。

第一，它密切反映中國外交政策的現實，宣稱從中國的觀點詮釋世界事務，維護外交當局所界定的國家利益。縱使國家機關內部意見不一致，例如軍事和宣傳系統通常比外交和經貿系統更加鷹派，最後還是以外交部的定調為依歸。該報長期的總編輯胡錫進說：「遵守宣傳路線，不但符合黨的需要，盡報紙的社會責任，也使報紙享受長期的繁榮。」他譏笑那些以揭露性為主的報紙動不動就遭遇政治麻煩。

該報另一位高層人員在訪談時向我們透露，「報紙很少踏出路線之外」，因為經常與外交部協商，又有《人民日報》隨時告知國家政策，「偶爾犯錯，政府也會原諒。」《環球時報》官網自詡政治正確受到了當局（例如中宣部新聞評閱小組組長劉祖禹）高度表揚。

第二，《環球時報》迎合菁英讀者，是賺取巨利的市場化黨報。當時《人民日報》另外一家子報——《京華時報》——市場競爭更出色，但它是偏重市民日常生活題材的綜合性報紙，不碰「大政治」，身分上不登大雅之堂，《人民日報》以《環球時報》為榮，似乎不太願意提及《京華時報》。

《環球時報》肆無忌憚地販賣民族主義情緒，不惜使用耀眼標題、大膽照片、嚇人題材，以滿足「集體療癒」的需要。《環球時報》帶頭在重大國際衝突與危機中，妖魔化美國、日本和台灣。例如1999年6月，因為李登輝說海峽兩岸是「特殊國與國的關係」，《環球時報》在頭版刊載一張解放軍登陸演習的照片，恫嚇台灣的意味昭然若揭。倘若《人民日版》以相同的手法宣示立場，必然立刻引發國際情勢高度緊張以及一連串的抗議交涉。

我們問一位高級編輯，《環球時報》評論的邊界何在？他噗哧笑出來：「我們可以批評布希，不能批評我們的領導人。我們也不可以批評北朝鮮的金家。」

第三，《環球時報》在煽動流行的情緒之餘，也力圖開拓一種光鮮的「國際化」菁英公司形象。副總編輯吳杰在網上說，《環球時報》不屑與一些瑣瑣碎碎的廣告商為伍，自詡該報的主要廣告商都是響噹噹的全球品牌，分別來自科技界（如IBM、Dell、Lenovo、Cisco和微軟）、汽車業（豐田、克萊斯勒、通用汽車、BMW）和中國移動。當時該報每年廣告獲利達1.25億元人民幣，員工待遇高於《人民日報》。

第四，《環球時報》是菁英話語溝通的主要管道，形同擴音器，不能有獨立的聲音，只是不斷放大、強化中國外交政策的立場。這是典型共產黨「詭祕溝通」（esoteric communication）模式的表現（Griffith, 1973）：報紙把政令指示傳到次級菁英，以維護「表面團結一致」的形象，並為政策「提供事後的合理化」。

《環球時報》當時沒有社論，但1999年推出「國際論壇」的專欄，據總編輯胡錫進說，這是媒介第一次能夠討論中國的外交政策和國家安全。該欄的作者符合「建制內知識人」（establishment intellectuals）的身分，是接近外交政策的次級群體，在統治結構和知識菁英之間扮演中介角色（Hamrin and Cheek, 1986: 3-4）。