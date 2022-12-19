《新聞自由的幽靈》：台灣報業非但沒有幫助凝聚社會共識，反而為撕裂與認同危機推波助瀾

文：李金銓

市場與意識光譜的重組

本世紀初，報業版圖又有一變。2003年，走性和暴力聳動路線的《蘋果日報》，從香港挾鉅資登陸台北，市場搶奪戰更形白熱化。《蘋果日報》搬來香港粗野出格的風格，在台灣異軍突起，顛覆台灣報業溫吞的遊戲規則，得以呼風喚雨達十餘年。該報公然藐視傳統中國文人愛唱高調的虛矯身段，也沒有知識人自鳴清高的包袱，自詡不扮高尚，一切向市場看齊。它公然放出「狗仔隊」，橫衝直闖，不斷揭發政壇弊案，偷窺名人隱私，製造社會爭議，其他貌似斯文的競爭對手瞠乎其後，想學都學不像。

在香港，《蘋果日報》旗幟鮮明地支持泛民主派，黎智英在財務上大力資助泛民主派和個別政治人物，高調對抗中共和親共的特區政府—他之所以這樣有恃無恐，反潮流，正因為他篤信香港50年不變的諾言，而且他高舉反共的招牌更使《蘋果日報》在恐共的環境下獨樹一幟，造成市場上的成功（見第十一章）。

相較之下，台灣的民主政治基礎已立，兩黨輪替執政成慣例，《蘋果日報》毋須在國民黨和民進黨之間選邊站。該報前總主筆卜大中（2019：113）透露，黎智英對社論路線只有兩點要求，一是支持民主（即反共），二是反對台獨（因為怕帶來戰爭）。因此，該報遊刃有餘，自由度很大，站在中間的寬廣腹地向藍綠開弓，不像《聯合報》、《中國時報》和《自由時報》必須固守意識形態的防火牆，以維護特定政治同溫層的向心力（Liu, 2014）。

台灣《蘋果日報》在巔峰時期，年淨利高達新台幣7億到8億元，委實給傳統大報帶來前所未有的壓力，一些勢單力薄的報紙應聲而倒。黎智英還不滿足，企圖進軍電視，詎料《壹電視》申請執照未通過國家通訊傳播委員會（NCC）的審查，每月運作虧損達新台幣1億元，財務負擔巨大。

然而，壓倒駱駝背上的最後一根稻草是什麼？想不到竟是頓然從莫名處冒起的數位媒體和手機，迅速蔚為風潮。黎智英對市場的嗅覺非常靈敏，第一時間就預感必將撼動整個報業市場，果不其然，《蘋果日報》不出幾年眼看銷路和廣告直直滑落（卜大中，2019：121-122）。該報無法及時停損，又找不到適當的買家，燦爛過後，終於2021年在一片嘆息聲中黯然落幕。回顧2003年《蘋果日報》在台灣創刊時碰到SARS肆虐，2021年關閉時又值新冠肺炎肆虐，其興也驟，其衰也急，寧非造化弄人？

整體來看，港台兩地的《蘋果日報》血脈相連，台灣《蘋果日報》的關閉自有其經濟考慮，但中國當局頒布香港《國安法》（2020年）也引發連鎖效應。就在2021年，黎智英成為第一個以香港《國安法》被捕、判刑入獄、殺雞儆猴的報人，資產轉移落空，銀行戶口亦遭凍結，等於切斷報紙的資金流動，香港《蘋果日報》回天乏術，只有被迫關閉一途（見第十一章）。香港最重要的反共輿論平台於焉陣亡。

香港法院命令《蘋果日報》清盤，黎智英的美籍特別助理賽門警告，倘若台灣《蘋果日報》的數據庫和資料檔因此流入中方之手，或出現於維基解密網上，恐將有危及國家安全和政局穩定之虞。台灣政府文化部明令台灣媒介機構的數據不許輸出。

這裡尚須補述《中國時報》產權轉手，大幅度改寫了台灣媒介的政治生態和言論版圖。《中國時報》和《聯合報》在報禁解除初期野心勃勃，大量投資，延攬人才，除了《自由時報》以重金殺出血路，其他躍躍欲試者無不鎩羽而歸。

本世紀初，《蘋果日報》新興勁敵過海來台加入戰局，順風順水，給台灣傳統的報紙帶來很大的壓力。之後，報業的黃金時代逐漸過去，廣告先被有線電視蠶食，報業市場萎縮而競爭加劇；更致命的則是免費網路新聞的出現，消息鋪天蓋地，唾手可得，簡直就像海嘯般掃蕩報紙的生計來源。《蘋果日報》最後出售未成。

《聯合報》報系幸有強大的房地產投資撐住，但封掉了《民生報》和《中國論壇》，最後連《聯合晚報》也命運不保。

《中國時報》報系沒有這麼好運，余紀忠逝世以後家族經營不善，嚴重虧損，尤因購買美國雷曼兄弟的股票，在一場全球金融危機中毒，而致血本無歸。該報撐不下去，只能拋在市場求售。

《蘋果日報》順境時，黎智英屬意承購《中國時報》，而且已談到最後階段，幾乎成定局，冷不防半路殺出旺旺集團老闆蔡衍明。蔡衍明有大陸國台辦的加持，開價比黎智英更高，以致捷足先登。《中國時報》於2008年易手，中時集團更名為「旺旺中時集團」（簡稱旺中集團）。（作者特別聲明：本書出版者——時報文化出版公司——不屬於旺中集團。）

翌年，蔡衍明從《中時》集團買下中國電視和中天電視。他繼續積極尋求其他併購的機會，儼然企圖打造一個新的媒介王國，引起關注新聞自由的公民團體高度警戒。2011年，蔡衍明聯合本地媒介大亨，企圖併購中嘉有限電視系統（占台灣有限電視三成），學界、青年團體和公民團體聯合發起反壟斷抗爭活動，併購案最後被國家通訊傳播委員會（NCC）否決。

旺中集團啟動屬下眾多媒介，攻擊NCC以及參與反壟斷運動的學者。蔡衍明覬覦黎智英的壹電視已有時日，但他的併購案終在各方的壓力下破局（薛化元、楊秀菁、黃仁姿，2021：219-221，233-237）。蔡衍明爭議不斷，他從中時集團購買的中天電視，多年來未能落實新聞專業的要求，不斷遭民眾投訴，屢次違規被罰款，2020年更換執照時未能通過NCC的評鑑，被迫從有線電視頻道下架（林照真，2022a：162-163）。中天向法院提起訴訟失敗。