林青霞《青霞小品》：從《暗戀桃花源》到《江雲之間》
我們想讓你知道的是
林青霞二○一一年出版了《窗裏窗外》，二○一四年出版了《雲去雲來》，二○二○年出版了《鏡前鏡後》。二○二二年出版《青霞小品》第四本書，跟前有些不同，主要是想著開開自己的玩笑，也希望在苦悶的疫情生活中博君一笑。因為都是些生活中的小事情，小細節，所以便取名「青霞小品」。
文：林青霞
江．雲之間
我這一生中演過唯一的一部舞台劇《暗戀桃花源》，讓我在演藝生涯中上了很重要的一堂課，從此我的演技往前跨了好大一步。
《暗戀桃花源》一九八六年在台北演出，女主角雲之凡由賴聲川導演的太太丁乃竺飾演，一九九一年第二代雲之凡由我飾演。這是一齣長青劇，從開演至今已經有三十五個年頭，這三十五年裏不時推出，每次上演必定場場爆滿。網路上說這齣戲在學校演過一千多場，曾經有一萬多人參演過。
經常有人讚美我記性好記得住電影台詞，這對我來講太容易了，電影是一個鏡頭一個鏡頭拍，拍攝時只要記住一個鏡頭的台詞就行了，記不住可以重拍。反而舞台劇要記住整齣戲的對白，咬字要清楚、響亮、標準，不能吃螺絲，沒有得NG重來。
賴聲川導演敢把這麼吃重的角色，交給一個沒有上過演藝課程，沒有演過舞台劇，上台又怯場的我，這對我是極大的鼓勵和不可思議的挑戰。雖然當時我已經演過八十三部電影，對於直接面對現場觀眾表演我完全沒有把握，一點信心都沒有，但是導演的信心就是我的信心。
頼導演是個慈悲、善良、有能量的人，他要求所有演員都把對方當做自己家人。確實，這是個團隊，大家要朝夕相處一段很長的時間，台上如果有人出錯，也要能夠隨機應變自救救人，互相給對方打氣加油。
我們每天下午會到排練場排演四個小時，導演坐在一張小桌子後面，桌上一罐可口可樂、一枝筆、一個筆記本、一個劇本，演員則在那個大房間裏對着導演排戲，導演用啓發的方式指導演員，從不示範演出。
早年拍電影多數是導演示範一次，演員就照樣演一遍，白景瑞導演和李翰祥導演最喜歡這樣導戲，演員在攝影機前練習幾遍就上陣。
原先對飾演江濱柳的金士傑已有深刻的印象，在我演《碧血黃花》的時候他是幕後工作人員，有一個鏡頭是我和導演丁善璽夫人蕭蓉坐在床邊，演一段很長的感情戲，導演叫放音樂，樂聲響起，哀怨動人，我們邊演邊流淚，但是NG了很多次，因為每次戲沒演完音樂就停止了，我要求音樂放久一點，只見靠牆坐在地上的金士傑苦着臉説：「導演，這不是錄音機，是我吹的口哨，我只會這麼多。」金士傑是個傑出的舞台劇演員，對我這個舞台新手非常有耐心，陪我重複的排練並小心翼翼的給我提意見，深怕傷害到我。
我把自己當做新人，每天認真的排戲，只告訴自己，不能病，一病就甚麼都完了。連續排了四十五天，排到快要演出的日子，我突然喪失了所有信心，情緒非常低落，導演給我打氣，他説所有的演員在排到最後階段都會有同樣的感覺。
舞台劇真是有一種魔幻的魅力，彩排的時候還忐忐忑忑，到了正式演出，不知道哪來的能量，角色上了身，忘了自己是誰，謝幕的時候，回復真身，聽到台下的掌聲，那種滿足感，是無法用言語形容的。
《暗戀》敍述的是，一對戰亂中的戀人，在上海黃浦灘頭道別之後再沒有見過面，彼此都不知道對方已身在台灣。命運的安排，男的娶了台灣老婆，女的嫁了台籍醫生，他們之間的思念和愛意卻從來沒有因此而褪色。男主角江濱柳病危，在醫院裏還念念不忘雲之凡，於是登了尋人啓事，女主角雲之凡看到啓事，經過五天的內心糾結和掙扎，終於出現在醫院裏，兩個人分離數十年，互相傾訴這些年各自的經歷，感慨萬千，無限唏噓。
我在台北演出時只能想像上海黃浦江邊的景色，沒想到多年後居然有一天能夠站在上海的舞台上，飾演江、雲在台北重逢的一幕戲，這錯置互換的場景，和江、雲之間的悲歡離合，道盡了人生的無奈和不可預測！
江濱柳和雲之凡寫了許多許多信給對方，這些收不到的情書，給兩個有情人留下一生的遺憾。
二○二一年賴聲川導演決定排一齣新的舞台劇《江雲之間》，以書信的形式把這個遺憾呈現給觀眾，他請曾經參演過《暗戀桃花源》的演員共襄盛舉，書寫情書。
以下是我以雲之凡的身份寫給江濱柳的兩封信，分別從大陸和香港寄出。
第一封信
濱柳：
多變的戊子年終於結束了，我們倆從黃浦江邊的鞦韆下分手也已一百天了。這些年來，經過抗戰到現在的國共內戰，在紛紛擾擾的亂世中，能夠一家齊全的吃上一頓年夜飯，真是百感交集。
昆明過年，家家戶戶到處都鋪滿了松針，那個味道真好聞……這一刻得來不易，大家不提過去的千瘡百孔，不談將來的日子怎麼過，只是把握現在擁有彼此的這份喜悅。隔着熱鍋上的蒸氣，看不清對方臉上是憂是喜，只聽到一片朗朗的笑聲盪漾在暖暖的屋子裏。
今晚在窗口又望見了一彎月牙，和右下方的一顆孤星，每次在夜晚想起你的時候就看到這樣的景象，彷彿月亮缺失的那一大塊，正是我心裏的空虛，等着你來填補。濱柳，等你。
之凡
民國三十八年一月二十八日除夕夜
第二封信
濱柳：
在香港這一年裏只要有空我就跑到九龍尖沙咀海邊，隔着維多利亞海港望向香港，想像着對岸就是上海黃浦江邊的外灘，我總是癡癡的望着，彷彿望多了你就會出現在我的視線裏似的。香港是個華麗的城市，這麼美的景色我怎麼能夠一個人欣賞，應該有你在我身邊才對，如果是這樣，那該有多幸福，可是現在……唉，這美景，給我的感受卻是極度的寂寞。濱柳，真想找個沒有人的地方放聲大哭一場。
日日夜夜思念你的之凡
一九五一年十月
《江雲之間》裏，一九九八年的雲之凡鼓起了勇氣，在江濱柳的墓前，讀出了她寫給江的最後一封信，江、雲之間從此放下。
雲之凡九十歲給曾孫女的那封信是賴導演寫的，從中可以窺見他透過「暗戀」想要傳遞給觀眾的訊息：「我們短暫停留在這個世界上一小段時間，是誰在寫我們的生命？我們又有多少說話的權利？總的來說，雖然不圓滿，我在人生中還是找到一點屬於自己的快樂和幸福，原來命運是客觀的，幸福是主觀的。」雲之凡要給曾孫女的是這些，賴導演要給我們的也是這些。
二○二一年三月
書籍介紹
本文摘錄自《青霞小品》，時報出版
作者：林青霞
《窗裏窗外》、《雲去雲來》、《鏡前鏡後》之後，
林青霞又一人生美學，感性之作
美術大師張叔平裝幀設計
家人親情、摯友的交往、生活記趣、旅行見聞。
文字真誠流暢，感受到林青霞的誠懇和溫暖，體會到她的真情流露。
人、情、物、事，林青霞的第四本散文，書寫細膩感受。
二○○四年，林青霞寫〈滄海一聲笑〉紀念香江詞曲才子黃霑在哈哈哈聲中的仙逝。這是她初試啼聲之作！
二○一一年出版了《窗裏窗外》，二○一四年出版了《雲去雲來》，二○二○年出版了《鏡前鏡後》。
二○二二年出版《青霞小品》第四本書，跟前有些不同，主要是想著開開自己的玩笑，也希望在苦悶的疫情生活中博君一笑。因為都是些生活中的小事情，小細節，所以便取名「青霞小品」。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。