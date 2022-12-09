2022/12/09,
社會

從數據看民進黨為何慘敗（中）：如果民進黨在內政上只是更像國民黨，那在地方選舉有何用？

從數據看民進黨為何慘敗（中）：如果民進黨在內政上只是更像國民黨，那在地方選舉有何用？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

保護台灣對抗中國，台灣人可以做出犧牲：為了穩定不該過多批評民進黨政府、接受了工資不應該上漲太多的說法。但隨後，他們看到企業利潤繼續增加，物價漲到他們的工資跟不上，被迫掙扎著用微薄的薪水買房。因此，選民不再願意民進黨找藉口。

如果中國威脅對選民的影響減少，那真正決定選民投票行為的因素是什麼？選民關心的議題是什麼？

其一，自1997年以來，基本工資一直停滯不前，一直停滯到2008年總統大選前一年，整整十年。（見下圖中間的平線）。由於工資停滯，台灣經歷了一段時間的工資增加損失，儘管蔡政府試圖提高基本工資，但它仍然沒有趕上如果台灣的基本工資沒有停滯不前，它本可以增加到的基本工資。

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在今年9月立法院預算辯論之前進行的一項調查中，台灣人被問及他們最關心的首要議題。經濟排在首位，74.4%的人期望政府優先改善高房價問題，而73.2%的人指出穩定物價波動是，他們在經濟類別下最關心的問題。

排在第二的是治安，其中59.1%的人強調強化社區安全網是他們在這一類別中的第二大擔憂。

排在第三的是社會福利

在40歲以下的年輕人中，房價高是他們最關心的問題，80%以上的人都關心這個問題。

正如我之前所寫，台灣的房價在過去十年中急劇上漲，尤其是在過去兩年中飆升。台灣的房價也成為發達國家中增加最快的國家之一，成為當今世界上最昂貴的國家之一。

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雖然蔡英文總統的基本工資增加速度快於她的兩位前任總統，但今年的消費物價持續上漲，平均實際工資卻下降了。

與生活成本相比，台灣的基本工資是發達國家中最不足以滿足其生活成本的國家之一。

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台灣今年年底人均GDP有望超過韓國和日本，民進黨政府喜歡吹噓人均GDP增加，但事實上與其他兩個國家相比，台灣的基本工資和薪資中位數僅佔其人均 GDP 的一小部分。

雖然台灣的人均GDP有望與韓國和日本持平，但明年台灣的基本工資只會增加到新台幣2萬6400元，不到韓國的60%和日本的三分之二。

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台灣基本工資僅佔人均GDP的28.77%，而韓國和日本的基本工資分別高達人均GDP的53.07%和44.79%。

事實上，由於台灣的基本工資停滯不前，其基本工資已從1988年佔GDP的51.90%下降到今天的不到30%，而韓國從18.96%增加到50%以上，日本從30%左右增加到45%。

灣要與今天的日韓相提並論，基本工資應該在4萬到4萬5000元左右，但事實上，台灣有一半的勞工連這個薪資都沒有。

韓國和日本將越來越多的國家經濟增加返還給勞工，而台灣卻返還越來越少，而該國的大部分經濟增加反而進入了企業的利潤。

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由於台灣的基本工資增加太慢，台灣的薪資中位數也無法增加得更快。台灣的薪資中位數其實緊跟基本工資的漲幅，因為基本工資低迷，其他收入層級的勞動者也很難看到更高的加薪幅度。

從下圖可以看出，從2012年到2020年，台灣基本工資從1萬8780元漲到2萬3800元，薪資中位數從3萬7833元漲到4萬1750元。不過，近十年來，基本工資與中位數的差距一直維持在新台幣1萬8000元至1萬8500元左右，可見薪資中位數是否增加，取決於基本工資調整的快慢。

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台灣一些消費品如雜貨、牛奶等，價格更是在全球的昂貴前段班，進一步壓低了台灣的工資價值。

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結果，由於工資低迷，台灣國內家庭收入和消費在過去幾十年停滯不前。

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與韓國相比，台灣國內消費的停滯更為明顯。雖然台灣的家庭消費曾經高於韓國，但由於工資停滯不前，台灣的家庭消費已經回落

在下圖中，我們可以看到，與韓國相比，台灣在衣著鞋襪及服飾用品的家庭消費支出，自1997年基本工資開始停滯以來已經大幅下降。

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更糟糕的是，由於消費放緩，一些行業的利潤也停滯不前，這導致國內經濟也放緩。在下圖中可以看出，由於國內消費停滯，批發及零售業的利潤也趨於平緩。

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由於工資、國內消費和利潤增加停滯不前，與其他經濟增加水平相近的發達國家相比，台灣經濟在過去幾十年中增加最慢

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鑑於台灣人，尤其是青年最關心的是高房價和通貨膨脹，再加上工資停滯，難怪他們幻滅，青年對民進黨的不信任感更大。

居住正義和基本工資「夢想數字」的跳票

在2016年總統選舉中，選民用選票將民進黨送入總統府，這群在2014年地方選舉就支持民進黨的選民期待更多。但最後，雖然2020年大選他們還是迫不得已把票投給民進黨，但2018年和2022年的地方選舉，選民顯然對民進黨沒有信心。

雖然民進黨是在反對中國對台灣的威脅的背景下上台的，但它似乎並沒有在台灣人關心的其他問題上創造一個可行的平台。從民進黨和蔡總統在今年地方選舉最後一天的競選活動中，只能依靠中國的威脅來拉票就可以看出這一點。

蔡英文剛當選總統時曾經承諾解決高房價問題，2016年承諾8年增建20萬套社會住宅，但台灣至今只有2萬3252套社會住宅

蔡總統承諾要提高青年人的薪金，甚至說她的夢想數字的基本工資是新台幣3萬元，但時任副院長施俊吉提出，到2024年，將每月基本工資提高6%至8%，將月基本工資提高至3萬元，卻被置之不理

相反的，明年台灣基本工資僅達新台幣2萬6400元，仍有23.03%的台灣勞工收入低於新台幣3萬元。到蔡總統離任時，若要將基本工資提高至新台幣3萬元，則需要在2024年提高14%，而民進黨政府並不願意這樣做。

這些問題，或許就是選民因此決定不投給民進黨的部分理由，讓他們在今年的地方選舉中嚴懲民進黨。


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