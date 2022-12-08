2022/12/08,
政治

從數據看民進黨為何慘敗（上）：為什麼地區每戶平均所得越高，民進黨的得票率越低？

從數據看民進黨為何慘敗（上）：為什麼地區每戶平均所得越高，民進黨的得票率越低？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

在1997年的地方選舉中，民進黨實際上能夠吸引收入較高的市縣。但從這次選舉來看，家戶可支配收入越高、整體學歷越高、越年輕的縣市，反而越少把票投給民進黨。為何會發生這樣的狀況？

2022年台灣地方選舉對民進黨來說是一場令人失望的選舉。民進黨失去了桃園市、新竹市和基隆市三大城市，其中兩區落入國民黨手中，一區落入台灣民眾黨手中。

民進黨保住了四個選區，但在其中兩個選區的選票份額下降了。在屏東，民進黨的得票率由2018年地方選舉的55.90%跌至49.09%，而在高雄的得票率由2020年補選的70.03%跌至58.10%。

在21個選區中，民進黨僅贏得5席，是自1989年民進黨開始參加地方選舉以來，民進黨贏得的最少選區。

此外，在各縣市得票率最高的前15名中，國民黨佔12席，民進黨僅位居第3及第7，分別為嘉義縣62.85%及高雄58.10%。倒數六位中，民進黨佔三席，國民黨僅佔一席。

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民進黨本指望保住桃園、新竹兩市，卻守不住這些地區。最終，民進黨的得票率與2014年和2018年的最後兩次地方選舉相比變化不大，但國民黨的得票率逐漸上升。

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另一方面，從實際得票情況來看，這次地方選舉民進黨和國民黨的票數都出現下滑。

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這與總統選舉相比，情況正好相反。民進黨在總統選舉中的得票率在最近三屆選舉中從45.63%增加到57.13%，而國民黨的得票率從51.60%下降到38.61%。

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那麼，投票給民進黨的人是誰呢？

在下圖中，我們可以看到，一個市縣的平均每戶可支配所得越高，民進黨的得票率就越低。

高雄市、台南市、嘉義市和屏東縣傾向於更支持民進黨，因此高於趨勢線。台東縣、花蓮縣和苗栗縣更親國民黨，因此低於趨勢線。

其他城市和國家大致落在趨勢線上。

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教育方面，受教育程度高的市縣也有不投民進黨的傾向。

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同樣，親民進黨的市/縣往往高於趨勢線，而親國民黨的市/縣往往較低，但仍遵循趨勢線的斜率。

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25至44歲年輕勞工比例較高的城市/縣，對民進黨的投票比例也較低。

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與此同時，45至64歲的中高齡勞工比例較高的市/縣傾向於投票支持民進黨。

考慮到收入較高的市縣，同時也是較年輕和受教育程度較高的市縣，出現這些趨勢並不令人意外。

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比較歷年的選票份額，從下圖可以看出，自2005年以來，民進黨的表現有些相似。

在2005年以來的地方選舉中，民進黨在家庭平均可支配收入較高的市/縣表現較差。我們可以看到圖表中的綠色趨勢線在同一切線處傾斜，收入較高的城市/縣不太願意投票給民進黨。

然而，2018年是個例外（見圖表中的橙色線），當時民進黨能夠吸引更多較富裕的市/縣。原因是其在較富裕的桃園市、新竹市和基隆市的現任市長成功保住了席位。

在上次地方選舉中，民進黨似乎正在向較富裕的市縣進軍。然而，在今年的地方選舉中，民進黨失去了這歌優勢，又回到了2005年以來的相同趨勢（見深綠色線）。

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另一件值得注意的事情是，在太陽花學運之後，民進黨在2014年的地方選舉中獲得了有史以來最高的選票份額（見圖表最頂部的亮綠色趨勢線）。

太陽花學運的興起是對馬英九領導的國民黨政府的回應，當時馬英九試圖推動與中國的《海峽兩岸服務貿易協議》。協議將開放64項台灣產業予大陸投資，但細節不明，國民黨政府試圖在兩岸簽署協議後不經正當程序即刻批准，引發國安隱憂，並最終導致學生領導台灣有史以來規模最大的學生領導的抗議活動，人數超過50萬人，以抗議馬英九政府。

除了2014年之外，民進黨在地方選舉中的得票率自2005年以來普遍保持較低水平。但請注意，即使在2014年，民進黨得票率的趨勢線斜率也與其他年份一致，除了2018年。

同樣，在其他人口指標中也可以看到相同的趨勢。

自2005年地方選舉以來，年輕勞工所在的市縣傾向於不投票給民進黨，而在2018年的選舉中（下圖中的橙色線），民進黨保住了桃園、新竹、基隆三個較富裕城市的市長席位。

同樣，在太陽花學運之後，民進黨在2014年獲得了最高的得票率，儘管趨勢線的斜率保持不變（亮綠色）。擁有年輕選民的城市/縣仍然傾向於不投票給民進黨。

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對於45歲至64歲的中高齡勞工比例較高的市縣，他們更有可能投票給民進黨，但2018年除外。

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但民進黨並非總是無法吸引收入較高和年輕的市縣。在1997年的地方選舉中，民進黨實際上能夠吸引收入較高的市縣。

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在2000年代初之前，年輕勞工比例較高和收入較高的市/縣一度更願意在1997年的地方選舉中投票給民進黨。

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當時民進黨的號召力其中的原因之一是因為在1990年代，不像今天，民進黨在選舉中採用了社會福利綱領。

在地方層面，選民為何不那麼信任民進黨？

20世紀90年代初期，民進黨決定更加關注社會福利，並主導社會福利話題。1992年立法院選舉，民進黨推出福利國家綱領。在1993年的選舉中，其競選口號之一是促進福利，而在1994年，其口號演變為大力促進福利。事實上，改革健保和增加養老金，最初是民進黨提出的，最終被國民黨列為競選議程。

20世紀90年代，國民黨在福利支出上更為謹慎，也呼籲對福利進行克制。國民黨在經濟上被視為更偏右的政黨，而民進黨在經濟上被視為左翼。這讓民進黨有能力以社會福利為核心議題保持領先和差異。

對當時的民進黨來說，支持福利被視為民進黨的自然延伸，因為它的目標是民主化和正義。由此可見，選民認為民進黨是最支持福利的政黨，民進黨的福利運動很有吸引力。從上圖可以看出，民進黨因此能夠吸引台北市、桃園市、新竹市等年輕選民的市縣。


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