從數據看民進黨為何慘敗（下）：民進黨需要重振1990年代的社會福利主義綱領

選民在2016年和2020年的全國選舉中，把總統和立法院都給了民進黨，讓民進黨實施對他們有利的政策，利用民主改善他們的生活。然而，民進黨似乎將「民主」作為一種競選和行銷工具，而其改善勞工權利的目的卻非常有限。民進黨只剩下一年時間出台可以說服台灣人的政策，否則下屆總統選舉將再次出現政治動盪。

民進黨本應迎來一個更進步的社會的承諾，但在這次地方選舉中沒有這樣做，而是將中國的威脅作為其主要口號，而不是提出更進步的社會政策以區別於國民黨。

當大多數選民除了2014年的反常情況外，在地方選舉中很少將中國的威脅作為評估候選人的標準時，將中國放在首位只能說是與選民嚴重脫節。甚至可以說，民進黨認為只要揮動中國牌，就可以打消選民的其他顧慮。

但選民厭倦了被利用。

對選民來說，轉型正義和婚姻平權是一件好事，這進一步提升了台灣的民主形象，但並沒有改善他們的經濟生活。或者更確切地說，民主不僅僅是向人們展示我們正在實施民主結構，而是這些政策需要立足於改善人們的生活。

民主不應是其自身的目的，而應是達到目的的手段

以台灣經濟的管理方式來看，台灣的民主和經濟似乎存在於兩個不同的世界。換句話說，台灣的民主並沒有被用來有意義地造福勞工的生活。當台灣人收入不夠，被騙去柬埔寨甚至台灣時，政客們卻對如何改善台灣的工作條件，保護他們免受此類騙局保持沉默，這傳遞出的信息是，這些政客們不關心他們的生活。

可能是民進黨過於迎合其主張獨立的深綠派，而忽略了低工資等其他社會問題，或者民進黨已經習慣於利用中國作為贏得選舉的妖怪，它忘記了對選民關心的其他問題進行足夠深入的思考。

民進黨需要意識到，當它上台後，不再只是安撫內部派系，而是需要照顧那些非黨內核心支持者。

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DDP的一些核心持者非常民族主義，以至於他們對台灣存在的其他社會問題視而不見，並否認這些問題。但這可能會排擠年輕和溫和的選民。民進黨需要考慮更廣泛選民的期望，並整合他們的需求，以創造一個獨立台灣的可持續願景。

不管怎麼說，民進黨已經連續輸掉了兩次地方選舉，儘管2014年的選舉本應改變民進黨的命運。這或許是對民進黨的一個很好的提醒，如果它忘記了讓它上台的人，那麼它就不得不面對他們的憤怒。

要創造一個符合廣大台灣民眾的願景，民進黨需要走出迴聲室，超越其核心支持者的需求。

但如果民進黨繼續否認這些問題，那麼朱立倫領導下的更加靈活的國民黨就有可能在總統選舉中對民進黨提出可信的挑戰，並可能危及台灣的國家安全。

國民黨現在正試圖重塑其形象，試圖埋葬他們的親中形象，並洗去2014年馬英九領導失誤留下的污點。

與此同時，民進黨的形象在某種程度上被視為與國民黨沒有區別，除了在中國和民進黨核心成員支持的其他一些問題上。在這次地方選舉中，民進黨和國民黨都提議在桃園設立類似的交通通行證，以實現穿越北方四市的交通。台北提出的兒童保育和社會住宅計劃也有些相似且缺乏區別。

民進黨需要識別出符合年輕人和核心基礎之外更廣泛受眾需求的新事業，並以新的願景重塑自己。實際上，從總統選舉中可以看出，在適當的背景下，選民願意投票給民進黨。因此，民進黨需要確定在選民中具有類似吸引力的地方問題。

如果民進黨的下一任領導人，繼續把所有的雞蛋都放在以中國為威脅，並以壓倒性的優勢支持企業而不是勞工，那麼他們就浪費了一次轉型的機會。

與國民黨不同的願景和敘事

歸根結底，民進黨需要創造一個與國民黨不同的願景和敘事，否則，在地方選舉中支持民進黨的理由就不多了。

民進黨需要在選民心目中重塑自己，讓民進黨不僅被視為反共黨，而是創造出台灣人可以期待和希望的新願景。

解決中國對台灣的威脅和增加台灣在全球的朋友很重要，但在當地為台灣和台灣人創造願景也很重要。

民進黨有能力為台灣創造一個不同的願景，一個重視勞工並公平補償他們的願景，這樣他們才可以平等地為台灣的增加做出貢獻，而不是將財富掌握在少數人手中。

年輕人可能會擔心，由於與中國的緊張局勢加劇，他們出國工作的機會有限，如果是這樣，民進黨政府不僅要在台灣創造好工作，還要創造與其他先進國家相媲美的高薪工作，讓台灣成為台灣年輕人的歸宿。民進黨需要用數據讓企業相信，在當地增加工資和消費對企業和整個台灣都是有利的，並將這一願景給企業和台灣人溝通，讓他們相信需要用新的願景來改造台灣經濟。

但首先，民進黨可能需要了解採用新經濟模式的必要性。

民進黨需要為台灣人創造一個新的願景，一個不僅以中國為集結點，而且不僅以台灣為中心，而且以台灣人為中心的願景。

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這次地方選舉的結果表明，民進黨的蜜月期已經結束，現在需要重新構想台灣的新未來。

民進黨需要重振1990年代的社會福利主義綱領，回歸民主鬥爭的本源，為勞工伸張正義，為台灣勞工實現更公平的財富分配。雖然民進黨在陳水扁擔任總統期間，在創建社會福利方面面臨障礙，但今天它對立法機關的控制，應該使它能夠推動通過保護台灣勞工的社會福利政策。

民進黨重新定位於社會福利和勞工正義，將有助於它像1990年代那樣，贏得較富裕和年輕的市縣支持。

否則，民進黨即可能因為不推動更進步的政策，而在未來的選舉面臨選民的進一步懲罰。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航