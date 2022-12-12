江澤民開創對台兩手，習近平突破強硬上限，打造超越前兩任的「新威權神話」

2022年11月30日，因「八九學運」被推上歷史的江澤民傳出離世的消息，時逢反對疫情封控的「白紙運動」期間，即使無法檢證釋放消息的真實動機，也透露出習近平對於自身「新威權」的自信。

隨著消息的發布，習近平顯示不需要仰賴隔代接班的身分，以及前朝遺老們的殘陽餘光。作為江澤民時期以來的政治第一人，任何政治事件似乎已無礙於他的威權，甚至能以一己之力制伏白紙運動以來的內外聲浪，也無懼於江澤民的紀念活動會成為下個火種。

歷史的情境何其相似，「八九學運」發生後，原先不在政治接班梯隊的江澤民，意外地在中共第十三屆中央委員會的「四中全會」得到上位的機會。習近平本身原先也非是幹部子弟和江派的第一人選，卻在胡錦濤裸退的力保之下，在中共十八大得以同時擔任總書記、國家主席和軍委主席三個最重要的職務。

有別於「八九學運」，鄧小平、陳雲、喬石和習仲勛等元老尚存，現在歷經兩屆的習近平已超越江澤民的集體領導成為唯一的核心。在上一代的領導人們陸續告別歷史舞台，甚至連平輩的潛在競爭者都已在檯面上，「習核心」的政治威權已超越其指定者江澤民，在中共二十大後更以「三連任」之姿，一舉超越先前的領導者們。

以改革建立威權，超越舊制度

回顧2012年習近平主政初期的政治氣氛，外界一時的評論甚至認為習的改革意志在胡錦濤之上，甚至傳出托克維爾（Alexis de Tocqueville）的名著《舊制度與大革命》（The Old Regime and the French Revolution）受到王岐山等重要幹部之間大力的提倡。一時之間看似以開明的態度提倡「改革紅利」，作為緩和各種國內外矛盾，實則為滌去「三個代表」的政治定位。

另一方面，解決本質性的發展問題將危及中共的政治體制，並不能倒果為因以市場經濟克服政治問題，因此托克維爾理想中的卓越人性和自由技藝未能成如願產出「改革紅利」。反而是江澤民時代以來「悶聲發大財」的風氣，歷過江胡二十年來的歲月靜好，讓社會陷於制度性的貧乏與平庸，即使習近平上任初期以「反貪腐」打倒各種老虎，並未如願消解當前境遇的焦慮。

由於缺乏合適的人文環境產出「改革紅利」，使得社會主體逐漸失去創造和更新制度的能力。

迥異的風格反映生命體驗的差異