江澤民開創對台兩手，習近平突破強硬上限，打造超越前兩任的「新威權神話」

2022年11月30日,因「八九學運」被推上歷史的江澤民傳出離世的消息,時逢反對疫情封控的「白紙運動」期間,即使無法檢證釋放消息的真實動機,也透露出習近平對於自身「新威權」的自信。

隨著消息的發布,習近平顯示不需要仰賴隔代接班的身分,以及前朝遺老們的殘陽餘光。作為江澤民時期以來的政治第一人,任何政治事件似乎已無礙於他的威權,甚至能以一己之力制伏白紙運動以來的內外聲浪,也無懼於江澤民的紀念活動會成為下個火種。

歷史的情境何其相似,「八九學運」發生後,原先不在政治接班梯隊的江澤民,意外地在中共第十三屆中央委員會的「四中全會」得到上位的機會。習近平本身原先也非是幹部子弟和江派的第一人選,卻在胡錦濤裸退的力保之下,在中共十八大得以同時擔任總書記、國家主席和軍委主席三個最重要的職務。

有別於「八九學運」,鄧小平、陳雲、喬石和習仲勛等元老尚存,現在歷經兩屆的習近平已超越江澤民的集體領導成為唯一的核心。在上一代的領導人們陸續告別歷史舞台,甚至連平輩的潛在競爭者都已在檯面上,「習核心」的政治威權已超越其指定者江澤民,在中共二十大後更以「三連任」之姿,一舉超越先前的領導者們。

以改革建立威權,超越舊制度

回顧2012年習近平主政初期的政治氣氛,外界一時的評論甚至認為習的改革意志在胡錦濤之上,甚至傳出托克維爾(Alexis de Tocqueville)的名著《舊制度與大革命》(The Old Regime and the French Revolution)受到王岐山等重要幹部之間大力的提倡。一時之間看似以開明的態度提倡「改革紅利」,作為緩和各種國內外矛盾,實則為滌去「三個代表」的政治定位。

另一方面,解決本質性的發展問題將危及中共的政治體制,並不能倒果為因以市場經濟克服政治問題,因此托克維爾理想中的卓越人性和自由技藝未能成如願產出「改革紅利」。反而是江澤民時代以來「悶聲發大財」的風氣,歷過江胡二十年來的歲月靜好,讓社會陷於制度性的貧乏與平庸,即使習近平上任初期以「反貪腐」打倒各種老虎,並未如願消解當前境遇的焦慮。

由於缺乏合適的人文環境產出「改革紅利」,使得社會主體逐漸失去創造和更新制度的能力。

迥異的風格反映生命體驗的差異