TNL+ 2022/12/08,
美加

川普旗下公司涉「稅務詐欺」遭刑事定罪，檢察官發現關鍵文件有川普本人簽名

川普旗下公司涉「稅務詐欺」遭刑事定罪，檢察官發現關鍵文件有川普本人簽名
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

雖然唐納・川普的名字，在這一案件中不斷被提起，但他並非是本案的被告，因此不會受到任何法律制裁。然而，距離川普宣布參選2024年美國總統選舉還不到一個月，川普的公司就遭遇司法定罪，即曾經擔任總統的人，他旗下的公司卻須負刑事責任，這樣的局面恐衝擊川普的選情。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國曼哈頓（Manhattan）刑事法庭陪審團，於美國東部時間2022年12月6日裁定，前美國總統川普（Donald Trump）坐擁的2家公司，遭控涉有「稅務欺詐」、「偽造商業記錄」之罪名成立。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，被定罪的公司分別為川普集團（The Trump Organization）旗下的「川普公司」（The Trump Corp）以及「川普薪資公司」（Trump Payroll Corp）。在過去15年當中，這2家公司為協助高階主管節稅，未能實際通報、繳納管理階層的個人所得稅，甚至以竄改主管薪資紀錄的手段，欺瞞稅務單位。

負責此案的曼哈頓檢察官布萊格（Alvin Bragg）表示：「這是一樁有關謊言和欺騙的案件，川普公司使用的假文件有助於內部高層及公司逃稅。」

川普集團隨即發出聲明回擊，其認為稅務通報不實的責任，屬公司高層主管的個人不法行為，違法者需自行承擔，而非將責任歸咎給任職的公司。川普集團對此亦強調，公司對此案必會上訴到底。

「若有人認為公司應對員工的自身行徑負責、並承擔他們在納稅申報時的錯誤，那這種想法根本荒唐無比。」川普集團在聲明中如此寫道。

川普是否會面臨牢獄之災？

美國《國家公共廣播電台》（NPR）表示，雖然唐納・川普的名字，在這一案件中不斷被提起，但他並非是本案的被告，因此不會受到任何法律制裁。

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