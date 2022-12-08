川普旗下公司涉「稅務詐欺」遭刑事定罪，檢察官發現關鍵文件有川普本人簽名
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雖然唐納・川普的名字，在這一案件中不斷被提起，但他並非是本案的被告，因此不會受到任何法律制裁。然而，距離川普宣布參選2024年美國總統選舉還不到一個月，川普的公司就遭遇司法定罪，即曾經擔任總統的人，他旗下的公司卻須負刑事責任，這樣的局面恐衝擊川普的選情。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
美國曼哈頓（Manhattan）刑事法庭陪審團，於美國東部時間2022年12月6日裁定，前美國總統川普（Donald Trump）坐擁的2家公司，遭控涉有「稅務欺詐」、「偽造商業記錄」之罪名成立。
據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，被定罪的公司分別為川普集團（The Trump Organization）旗下的「川普公司」（The Trump Corp）以及「川普薪資公司」（Trump Payroll Corp）。在過去15年當中，這2家公司為協助高階主管節稅，未能實際通報、繳納管理階層的個人所得稅，甚至以竄改主管薪資紀錄的手段，欺瞞稅務單位。
負責此案的曼哈頓檢察官布萊格（Alvin Bragg）表示：「這是一樁有關謊言和欺騙的案件，川普公司使用的假文件有助於內部高層及公司逃稅。」
川普集團隨即發出聲明回擊，其認為稅務通報不實的責任，屬公司高層主管的個人不法行為，違法者需自行承擔，而非將責任歸咎給任職的公司。川普集團對此亦強調，公司對此案必會上訴到底。
「若有人認為公司應對員工的自身行徑負責、並承擔他們在納稅申報時的錯誤，那這種想法根本荒唐無比。」川普集團在聲明中如此寫道。
川普是否會面臨牢獄之災？
美國《國家公共廣播電台》（NPR）表示，雖然唐納・川普的名字，在這一案件中不斷被提起，但他並非是本案的被告，因此不會受到任何法律制裁。
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高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造
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高科技玻璃基板，普遍應用於精密光學顯示、消費行動電子、車用及生命科學等產業，它的製造過程，不容許一丁點瑕疵。為了持續追求更高品質，全球領導大廠康寧讓不懂AI的產線工程師，學習大數據分析，提升了產線效能。
康寧公司為全球材料科學的領導供應商之一，超過170年來提出許多改變人類生活的發明。康寧結合其在玻璃科學、陶瓷科學及光學物理方面的專業知識，以及深厚的製造與工程能力，開發出的創新產品改變了許多產業，並改善了人們的生活。
康寧是台灣佈局最完整的外商，結合研發、技術、製造、工程與銷售等投資，區域總部位於台北，於中部與南部科學園區建立起規模完整的LCD玻璃基板生產廠，另於新竹工研院設有康寧研發中心，以及台北內湖設有康寧亞洲玻璃技術中心，迄今在台灣總投資金額達 50億美元，並持續配合客戶需求引進先進玻璃技術，支援客戶發展。今日，康寧跨足光學通訊、行動消費性電子、顯示器科技及車用和生命科學和等產業市場。
雖然已是玻璃基板的全球領導廠商，康寧仍不斷思考如何提升品質與服務，而近年投入的一項重大努力就是製程的數位轉型。在數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合之下，康寧與財團法人金屬工業研究發展中心合作，讓產線工程師藉由AI技術提高產能。
開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率
金屬工業研究發展中心為不懂AI的產線工程師，量身訂做七週的大數據智慧製造客製化課程，另再加上七週的專題輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。
藉由這項培訓計畫的協助，康寧開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少因包材異常而導致的品質問題。
該計畫的另一項傑出培訓成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往產線人員有8成的時間耗費在蒐集數據尋找異常原因，只有1-2成時間用在排除障礙。有了生產履歷後，工程師可以大幅節省蒐集數據尋找異常原因的時間、能夠更有效率地解決問題。這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022年製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。
在該計畫的支持下，康寧已進行三年的AI培訓，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。
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