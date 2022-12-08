台積電人才赴美恐掏空台灣？經濟部4點駁斥半導體「去台化」，張忠謀：全球化和自由貿易幾近壽終正寢
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台積電外派數百名台灣員工赴美，引發「掏空台灣」憂慮。台積電高層緊急滅火，董事長劉德音、魏哲家、經濟部接連反駁。台大國發所兼任副教授辛炳隆認為，強調，重點不是人才外流，而是「人出去後，是否有機制讓他回流」，若能夠把國外經驗帶回來，對台灣就是好事。
半導體最先進主要製程根留台灣，經部4點駁「去台化」
（中央社）對於台積電赴美投資所引發的「去台化」質疑，經濟部昨（7）日提出4大重點說明予以反駁，並強調半導體最先進、最主要製程，都會繼續根留台灣。
台積電6日舉行美國亞利桑那州廠移機典禮，第一期工程預計2024年開始量產4奈米製程技術，第二期工程預計2026年量產3奈米製程技術，兩期工程總投資金額約400億美元，年產能將超過60萬片晶圓。
對於近期甚囂塵上的半導體「去台化」論述，經濟部於臉書發文反駁，並引述台積電總裁魏哲家日前演講時提及的「台積電搬到美國會把台灣半導體掏空？門都沒有」及「台灣努力30多年，怎麼可能被擊倒」等說法。
經濟部分點說明指出，第一，台積電赴美設廠，半導體也沒有去台化。經濟部指出，台灣在全世界晶片總產能達每月219萬片，台積電赴美國的5奈米 （含新宣布的4奈米製程） 每月產能約2萬片，且台積電9成產能仍留在台灣。
第二，先進製程，台灣繼續領先。經濟部指出，台積電在美國的5奈米製程，2024年才會投產，3奈米也預計2026年才投產；但在台灣，台積電3奈米今年已試量產，2奈米廠也開始在新竹整地，政府更啟動竹科龍潭園區3期擴大計畫，將最先進的製程繼續留台灣。
第三，工程師支援美國廠僅1％，人才沒有外流。經濟部強調，台積電在台灣共有5萬多名工程師，到美國支援的人力僅為500人，占整體工程師約1％。
第四，40年供應鏈最健全，台灣無可取代。經濟部說，台灣半導體產業發展逾40年，不只人才最齊全，上下游供應鏈更有最完整的1000家以上廠商，台灣在半導體製造，無論是良率或成本都是最佳，1小時就能除錯並解決問題。
台積電人才赴美恐掏空台灣？學者：回流與否才是關鍵
（中央社）台積電美國亞利桑那州廠完成首次移機典禮，數百名外派工程師陸續飛往美國，引爆台灣對人才外流恐慌；研究人力資源學者直言，關鍵不是人才外流，而是「人才是否回流」。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情引爆晶片荒，加上地緣政治局勢日益緊張，各國意識到半導體已成兵家必爭之地，政策思維也納入國家安全等考量，盼強化半導體在地製造的能量，台灣的護國神山台積電，成為各國爭相拉攏的對象。
近兩年，台積電相繼宣布赴美國亞利桑那州、日本熊本縣設廠，外界憂心台積電海外設廠成本高，恐怕犧牲毛利率；如今台積電工程師又大舉赴美，進一步引發人才外流的恐慌，甚至遭指有「掏空台灣」疑慮。
不過台大國發所兼任副教授辛炳隆認為，應先釐清「人才外流」定義為何，如果是台灣企業在海外設分支據點，然後外派員工，讓海外分公司運作更順暢，「這樣也是壯大台灣母公司，沒什麼不好」。
辛炳隆認為，台積電工程師包機赴美就屬於上述情形，不宜以「人才外流」看待。
辛炳隆強調，重點不是人才外流，而是「人出去後，是否有機制讓他回流」，若能夠把國外經驗帶回來，對台灣就是好事。
以台積電創辦人張忠謀為例，當年就是在孫運璿與李國鼎的力邀下回台，先是擔任工研院院長，而後創辦台積電，護國神山就此萌芽。
辛炳隆表示，過去台灣政府與海外留學的人維持緊密關係，在此情況下，政府可以掌握海外人才庫，延攬他們回台貢獻所學，也就是俗稱的「海歸派」，但現在這種聯繫愈來愈薄弱，這也是制度可以強化的地方。
辛炳隆進一步指出，政府除了建立與海外人才的聯繫管道，爭取事業有成、學有專精的人才回台；另外，即便這些人繼續留在海外打拚，政府也可以舉辦座談會，讓他們分享經驗，將海外人才庫的價值最大化。
半導體成戰略物資，台積電應邀全球布局仍根留台灣
（中央社）半導體應用無所不在，無論是手機、電腦或汽車都需要半導體，各國也將半導體視為重要戰略物資，力推半導體發展。台積電近年成為各國極力拉攏的目標，並配合擴大全球布局，不過仍以台灣為先進製程及製造生產中心。
近年世界局勢丕變，美中科技戰延燒，疫情帶動世界加速數位轉型，相關遠距需求暴增；而封控、塞港等問題連帶引發全球晶片荒，汽車等產業因晶片短缺遭受重創，加上今（2022）年俄烏戰爭爆發，地緣政治緊張情勢升高，因所有的電子產品都需要半導體，各國紛紛將半導體視為「21世紀的石油」。
「半導體供應鏈的韌性」近期成為各國政府關注焦點，台積電創辦人張忠謀先前說，很多人最近才領悟晶片是非常重要的產品，台灣有很好的晶片生產能量，忌妒與羨慕的人都很多。張忠謀並透露，今年出席APEC經濟領袖會議，有好幾個國家詢問是否能到他們國家生產晶片。
台積電在美國及日本的邀請下，前往投資設廠，其中，台積電美國亞利桑那州廠今天舉行移機典禮，第一期工程預計2024年生產4奈米，並決定擴大投資，第二期工程開始興建，預計2026年生產3奈米，投資金額加碼至400億美元，年產能也擴增至60萬片。
隨著亞利桑那州廠廠房已部分完工，邁入新里程碑，台積電外派數百名台灣員工赴美，引發「掏空台灣」憂慮。台積電高層緊急滅火，董事長劉德音表示，台灣並沒有人才外流問題，外派工程師是發展台積電海外布局；魏哲家也針對外界質疑回應說「門都沒有」。
深入分析可發現，台積電南科3奈米廠今年量產，將於2023年開始貢獻營收，台灣的2奈米廠則預計2025年量產；相較美國廠2026年才量產3奈米，台積電先進製程進展足足領先美國廠3年以上時間。
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
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台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。