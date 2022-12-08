台積電人才赴美恐掏空台灣？經濟部4點駁斥半導體「去台化」，張忠謀：全球化和自由貿易幾近壽終正寢

半導體最先進主要製程根留台灣，經部4點駁「去台化」

（中央社）對於台積電赴美投資所引發的「去台化」質疑，經濟部昨（7）日提出4大重點說明予以反駁，並強調半導體最先進、最主要製程，都會繼續根留台灣。

台積電6日舉行美國亞利桑那州廠移機典禮，第一期工程預計2024年開始量產4奈米製程技術，第二期工程預計2026年量產3奈米製程技術，兩期工程總投資金額約400億美元，年產能將超過60萬片晶圓。

對於近期甚囂塵上的半導體「去台化」論述，經濟部於臉書發文反駁，並引述台積電總裁魏哲家日前演講時提及的「台積電搬到美國會把台灣半導體掏空？門都沒有」及「台灣努力30多年，怎麼可能被擊倒」等說法。

經濟部分點說明指出，第一，台積電赴美設廠，半導體也沒有去台化。經濟部指出，台灣在全世界晶片總產能達每月219萬片，台積電赴美國的5奈米 （含新宣布的4奈米製程） 每月產能約2萬片，且台積電9成產能仍留在台灣。

第二，先進製程，台灣繼續領先。經濟部指出，台積電在美國的5奈米製程，2024年才會投產，3奈米也預計2026年才投產；但在台灣，台積電3奈米今年已試量產，2奈米廠也開始在新竹整地，政府更啟動竹科龍潭園區3期擴大計畫，將最先進的製程繼續留台灣。

第三，工程師支援美國廠僅1％，人才沒有外流。經濟部強調，台積電在台灣共有5萬多名工程師，到美國支援的人力僅為500人，占整體工程師約1％。

第四，40年供應鏈最健全，台灣無可取代。經濟部說，台灣半導體產業發展逾40年，不只人才最齊全，上下游供應鏈更有最完整的1000家以上廠商，台灣在半導體製造，無論是良率或成本都是最佳，1小時就能除錯並解決問題。

台積電人才赴美恐掏空台灣？學者：回流與否才是關鍵

（中央社）台積電美國亞利桑那州廠完成首次移機典禮，數百名外派工程師陸續飛往美國，引爆台灣對人才外流恐慌；研究人力資源學者直言，關鍵不是人才外流，而是「人才是否回流」。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情引爆晶片荒，加上地緣政治局勢日益緊張，各國意識到半導體已成兵家必爭之地，政策思維也納入國家安全等考量，盼強化半導體在地製造的能量，台灣的護國神山台積電，成為各國爭相拉攏的對象。

近兩年，台積電相繼宣布赴美國亞利桑那州、日本熊本縣設廠，外界憂心台積電海外設廠成本高，恐怕犧牲毛利率；如今台積電工程師又大舉赴美，進一步引發人才外流的恐慌，甚至遭指有「掏空台灣」疑慮。

不過台大國發所兼任副教授辛炳隆認為，應先釐清「人才外流」定義為何，如果是台灣企業在海外設分支據點，然後外派員工，讓海外分公司運作更順暢，「這樣也是壯大台灣母公司，沒什麼不好」。

辛炳隆認為，台積電工程師包機赴美就屬於上述情形，不宜以「人才外流」看待。

辛炳隆強調，重點不是人才外流，而是「人出去後，是否有機制讓他回流」，若能夠把國外經驗帶回來，對台灣就是好事。

以台積電創辦人張忠謀為例，當年就是在孫運璿與李國鼎的力邀下回台，先是擔任工研院院長，而後創辦台積電，護國神山就此萌芽。

辛炳隆表示，過去台灣政府與海外留學的人維持緊密關係，在此情況下，政府可以掌握海外人才庫，延攬他們回台貢獻所學，也就是俗稱的「海歸派」，但現在這種聯繫愈來愈薄弱，這也是制度可以強化的地方。

辛炳隆進一步指出，政府除了建立與海外人才的聯繫管道，爭取事業有成、學有專精的人才回台；另外，即便這些人繼續留在海外打拚，政府也可以舉辦座談會，讓他們分享經驗，將海外人才庫的價值最大化。

Photo Credit: 中央社 台積電在美國鳳凰城的新廠6日舉行移機典禮，廠房建築上高掛美國國旗、亞利桑那州旗和「美國製造」 標語。

半導體成戰略物資，台積電應邀全球布局仍根留台灣

（中央社）半導體應用無所不在，無論是手機、電腦或汽車都需要半導體，各國也將半導體視為重要戰略物資，力推半導體發展。台積電近年成為各國極力拉攏的目標，並配合擴大全球布局，不過仍以台灣為先進製程及製造生產中心。

近年世界局勢丕變，美中科技戰延燒，疫情帶動世界加速數位轉型，相關遠距需求暴增；而封控、塞港等問題連帶引發全球晶片荒，汽車等產業因晶片短缺遭受重創，加上今（2022）年俄烏戰爭爆發，地緣政治緊張情勢升高，因所有的電子產品都需要半導體，各國紛紛將半導體視為「21世紀的石油」。

「半導體供應鏈的韌性」近期成為各國政府關注焦點，台積電創辦人張忠謀先前說，很多人最近才領悟晶片是非常重要的產品，台灣有很好的晶片生產能量，忌妒與羨慕的人都很多。張忠謀並透露，今年出席APEC經濟領袖會議，有好幾個國家詢問是否能到他們國家生產晶片。

台積電在美國及日本的邀請下，前往投資設廠，其中，台積電美國亞利桑那州廠今天舉行移機典禮，第一期工程預計2024年生產4奈米，並決定擴大投資，第二期工程開始興建，預計2026年生產3奈米，投資金額加碼至400億美元，年產能也擴增至60萬片。

隨著亞利桑那州廠廠房已部分完工，邁入新里程碑，台積電外派數百名台灣員工赴美，引發「掏空台灣」憂慮。台積電高層緊急滅火，董事長劉德音表示，台灣並沒有人才外流問題，外派工程師是發展台積電海外布局；魏哲家也針對外界質疑回應說「門都沒有」。

深入分析可發現，台積電南科3奈米廠今年量產，將於2023年開始貢獻營收，台灣的2奈米廠則預計2025年量產；相較美國廠2026年才量產3奈米，台積電先進製程進展足足領先美國廠3年以上時間。