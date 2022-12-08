2022/12/08,
歐洲

德國全境突擊搜查極端右翼組織，25人涉嫌策劃政變顛覆政府被捕

德國全境突擊搜查極端右翼組織，25人涉嫌策劃政變顛覆政府被捕
德國當局出動3000多名警察在全國130個住處大搜捕。Photo Credit: Reuters / BBC News

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據報導，策劃顛覆政府的組織除了組建影子政府外，還計劃建立一個軍事部門，現役和前軍方成員是政變計劃的重要組成部分。他們包括來自特種部隊的前精英士兵。檢察官說，軍事部門的目標是要消除地方一級的民主機構。

德國當局在全境範圍突擊搜查，共有25人因涉嫌陰謀推翻政府被逮捕。

德國報導稱，由極右翼和退伍軍人組成的組織計劃衝擊國會大廈，奪取政權。

一位現年71歲、被稱為海因里希十三世親王的貴族，據稱是該顛覆政府計劃的核心人物。

據聯邦檢察官稱，在德國11個州被捕的人中，他是被指控的兩名頭目之一。

據說策劃者包括極端帝國公民運動（Reichsbürger）的成員，該組織因發動暴力襲擊和宣揚種族主義陰謀論而長期受到德國警方的關注。他們還拒絕承認現代德國。

估計有50名男女被指控是該涉嫌顛覆政府組織的成員，據說他們策劃推翻共和國，並取而代之的是一個仿照1871年德國，名為「第二帝國」的新國家。

德國聯邦檢察官辦公室的一位女發言人表示：「我們還沒有這個組織的名字」。

德國當局共派遣了3000名警察參加了在全國大部分地區的130次突擊搜查，有兩人在奧地利和義大利被捕。被拘留的人將在晚些時候接受審訊。

德國司法部長馬可・布克曼（Marco Buschmann）在推特上說，正在進行一次重大的反恐行動，懷疑有人「計劃對憲法機構進行武裝襲擊」。

聯邦檢察官辦公室說，該組織自2021年11月以來一直在策劃暴力政變，其「中央委員會」成員自那時以來一直在舉行定期會議。

檢察官說，該組織已經制定了統治德國的計劃，包括衛生、司法和外交事務部門。成員們知道他們只能通過包括殺戮在內的「軍事手段和針對代表國家人士的暴力」來實現他們的目標。

調查人員被認為是在去年4月破獲了一個自稱「聯合愛國者」（ United Patriots）組織的綁架陰謀後才知道該組織的存在。

該組織在今年4月還曾策劃襲擊電站造成全國停電以「創造內戰條件」來結束德國的民主，並曾計劃綁架衛生部長卡爾・勞特巴赫。

據稱，最新的陰謀還牽涉到一名德國右翼政黨「德國另外選擇黨」（AfD）前下議院議員，如果海因里希親王成功掌權，他將被安排出任新帝國的司法部長。

海因里希十三世來自一個被稱為羅伊斯家族（House of Reuss）的古老貴族家庭，該家族在1918年前一直統治著現代德國東部圖林根州的部分地區。該家族所有男性成員的名字都是海因里希加一個數字。

據報導，策劃顛覆政府的組織除了組建影子政府外，還計劃建立一個軍事部門，現役和前軍方成員是政變計劃的重要組成部分。他們包括來自特種部隊的前精英士兵。檢察官說，軍事部門的目標是要消除地方一級的民主機構。

正在被調查的人當中還有一位是特別突擊隊的成員，警方搜查了他的家和他在斯圖加特西南一個軍事基地的房間。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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