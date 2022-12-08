與美國關係惡化之際，習近平訪問沙烏地，兩國分別想得到什麼？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 沙烏地的瑪甸沙勒（Madain Saleh）的古墓「孤獨城堡」（Qasr al－Farid）被聯合國教科文組織列入世界文明遺產名單

沙烏地官方媒體和中國外交部分別確認，中國國家主席習近平將於本周三（12月7日）到訪沙烏地阿拉伯，進行為期三天的國事訪問。習近平上次訪問沙烏地是在2016年2月。

習近平預計將與沙烏地國王薩勒曼進行雙邊會談，王儲穆罕默德・本・薩勒曼（Mohammed bin Salman）也將出席。預計雙方協議涉及金額可能達到300億美元。

此外，習近平還將出席在沙烏地首都利雅德舉行的首屆中國－阿拉伯國家峰會、中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會。《路透社》援引知情人士稱，預計中國要與海灣及阿拉伯國家簽署幾十項涉及能源、安全和投資的協議和諒解備忘錄。

中國是沙烏地石油的最大買家。與此同時，沙烏地與傳統盟友美國的關係處在低潮期，後者對沙烏地王儲穆罕默德涉嫌參與「流亡記者卡舒吉謀殺案」嚴加批評；中國與美國關係也在裴洛西訪台和晶片禁令中進入低潮。不過，中國與沙烏地在安全等議題上合作有限，主要還在經貿層面。

中國：密集外交與「分而治之」

中國與沙烏地的經貿關係可以概括為「總量巨大、結構單一」——兩國間的貿易額從1990年建交時的4億美元增長到2021年的870多億美元，沙烏地石油出口的27%和化學品出口的25%都流向中國，但中國從沙烏地進口的95%都集中在石油和化學品。

對於中國而言，此行的潛在收獲之一，就是把經貿領域進一步擴展。

比如在基建領域，沙烏地提出「2030願景」，目的是減少經濟對石油的依賴，其中就包括汽車工業、軍工產業、通信產業，以及建設一座未來城（NEOM)，涉及規劃5000億美元。中國在新能源汽車、5G和基建上的優勢可能成為雙方拓展合作的部分。

再比如，在部分石油交易中使用人民幣結算，將大大促進人民幣國際化程度。今年3月《華爾街日報》就援引知情人士稱，沙烏地正考慮對華銷售石油中部分用人民幣替代美元結算。但此前每逢美國和沙烏地關係遇冷，都會有類似消息放出，但都沒有進一步動作。

「石油美元」關乎美國戰略利益，同時沙烏地是美國武器的最大買家，戰略和安全上與美國關係極深，推動人民幣結算，難度可能會極大。相比之下，伊朗、俄羅斯與中國的石油交易不少雖然都用人民幣結算，但兩國都受到美國制裁。

在安全議題上，中國和沙烏地也開始了有限度的合作，比如中國主導的上海合作組織把沙烏地列為「對話伙伴」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 習近平與沙烏地王儲穆罕默德・本・薩勒曼（Mohammed bin Salman）在杭州G20峰會

疫情三年來，中國密集開展外交活動，習近平在過去一個月會見超過30國領導人。經濟學人智庫（EIU）在發給BBC中文的郵件中分析，習近平最近密集進行外交接觸，目的是為自己創造一個更良性的國際環境，中國採取的「分而治之」的策略，挫敗西方大國和其盟友間更多的合作，但該機構不認為這個目標能夠實現。

美國在中東的底子厚、利益大，但近期出現一些問題。中國在中東交流少，但空間大，趁美國收縮，而尋求更大的外交突破。中國可能突破現有能源交易的範疇，在更廣泛的經貿領域達成合作，如果在人民幣國際化、安全合作上有所突破，將為中國、美國、中東各國三方關係注入新變量。

沙烏地：平衡與對沖

習近平訪問沙烏地，輿論關注的焦點之一是，歡迎儀式的豪華程度。2017年川普訪問沙烏地時受到盛大歡迎，國王薩勒曼親自到機場迎接。相比之下，今年7月拜登訪問沙烏地的歡迎熱烈程度被媒體形容為「無聲的」（muted）。

這一變化的重要原因之一是2018年沙烏地流亡記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被害事件，當時卡舒吉進入沙烏地駐土耳其伊斯坦布爾領事館後，遭一沙烏地暗殺小組殺害和肢解，遺體至今下落不明。

美國情報部門認為，沙烏地王儲穆罕默德・本・薩勒曼很可能當時批准了該次的謀殺行動。拜登在競選期間稱沙烏地面臨國際孤立（pariah state），並強調將有後果。

不過今年2月俄烏戰爭爆發後，油價暴漲，為了應對隨之上漲的物價，拜登訪問沙烏地希望其主導的石油輸出國組織（OPEC）能夠增加產量，壓低油價。但10月，OPEC卻在之後宣佈減產。11月，美國政府在一份法庭文件中稱，沙烏地王儲穆罕默德卡舒吉民事訴訟中有「豁免權」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 卡舒吉遇害現場在沙烏地駐土耳其伊斯坦布爾領事館

歐亞集團（Eurasia Group）中東和北非地區負責人卡梅爾（Ayham Kamel）認為，擴大與中國的關係當然有風險，會適得其反，導致沙烏地與美國的關係進一步惡化，但王儲穆罕默德肯定不是出於憤懣而與中國搞好關係。

卡梅爾稱，沙烏地方面計算戰略上的得失後，認為必須接納北京，因為中國已成為一個不可或缺的經濟伙伴。

戰略與國際研究中心（CSIS）中東項目主任喬恩・阿爾特曼（Jon Alterman）稱，儘管沙烏地與中國的關係似乎比與美國的關係發展「快得多」，但實際關係無法比擬。「無論複雜度還是親密性，都相去甚遠。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九